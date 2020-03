U ŠPANJOLSKOJ NAJSMRTONOSNIJI DAN OD IZBIJANJA BOLESTI: Irska donijela rigorozne mjere; u Hrvatskoj četvrta žrtva virusa

Hrvatska, prema podacima Stožera civilne zaštite, trenutno broji 635 slučajeva zaraze koronavirusom, od čega je jedna kritično te četiri preminule osobe; tek treba vidjeti jesu li potres i zagađenje zraka u Zagrebu utjecali na porast broja zaraženih, zbog čega je u karanteni otok Murter

Nacionalni stožer za civilnu zaštitu potvrdio je kako je od jučer u 16 sati zabilježeno novih 49 slučajeva zaraze i jedna smrt te je istaknuto kako nove mjere zaštite neće biti donesene. Od danas su, podsjećamo, ponovno otvorene trgovine prehrambenim proizvodima u sklopu tržnica.

U svijetu je dosad zabilježeno 601.536 slučajeva zaraze koronavirusom, 27.441 smrti te 133.454 slučaja oporavka nakon zaraze.

Izvršna direktorica MMF-a Kristalina Georgieva rekla je kako je svijet zakoračio u recesiju koja će biti gora od one 2009. godine

U Latinskoj Americi kaos u borbi protiv koronavirusa. Na Haitiju je otet ravnatelj jedne bolnice, a brazilski predsjednik Jair Bolsonaro negira posljedice zaraze.

14:38 – Broj umrlih Švicaraca od koronavirusa porastao je sa 197 u petak na 235 u subotu, objavilo je ministarstvo zdravstva, a broj zaraženih s 12.161 na 13.213.

Ta alpska država s 8,6 milijuna stanovnika raspoređuje vojne medicinske jedinice po bolnicama kako bi pomogle ugroženim regijama poput Ticina uz granicu s Italijom. Kao i druge europske zemlje, Švicarska ubrizgava novac u pogođeno gospodarstvo kojemu su od petka dostupni vladini krediti od 20 milijardi franaka.

14:20 – Stotine europskih turista koji su ostali zatočeni na Baliju, blokirani uvelike zaustavljenim zračnim prometom u kaosu korona krize, uskoro bi mogli biti evakuirani s tog otoka.

Oko 400 francuskih putnika trebali bi u subotu krenuti iz Denpasara, glavnog grada Balija u Pariz letom koji je organiziralo francusko ministarstvo vanjskih poslova nakon što je u petak krenuo prvi let. Predviđena su još dva leta iz Džakarte.

Njemačke vlasti koje procjenjuju da je više tisuća njemačkih turista blokirano u Indoneziji, počele su evakuirati svoje državljane. Oni predviđaju ukupno šest letova s Balija u Frankfurt, rekao je glasnogovornik njemačkog veleposlanstva.

Britanski konzulat je rezervirao mjesta na dva komercijana leta u subotu prema Londonu, dok su na Baliju blokirane stotine Britanaca.

Indonezija je u subotu potvrdila 1155 slučajeva zaraze Covidom-19 i 102 umrlih, što je jedna od najviših stopa smrtnosti u svijetu.

Na Baliju su umrla najmanje dva europska turista zaražena virusom koronavirusom.U subotu je guverner Džakarte najavio dvotjedno produženje izvanrednog stanja nakon porasta broja slučajeva zaraze.

14:18 – Znanstvenik Ivan Đikić poručio je da Hrvatska ulazi u najkritičniju fazu borbe protiv koronavirusa, u kojoj je sudjelovanje građana ključno, pa je nakon razgovora s ministrom zdravstva Vilijem Berošem pozvao javnost da slijedi stručne preporuke važne za svladavanje pandemije.

14:16 – Osam igrača engleskog nogometnog premierligaša West Hama ima lakše simptome COVID-19, bolesti izazvane koronavirusom, obznanila je klupska dopredsjednica Karren Brady u novinskoj kolumni.

14:15 – Sedam momčadi formule 1 sa sjedištem u Velikoj Britaniji pokrenulo je projekt nazvan “Pitlane” (boks), kojim odgovaraju na poziv Vlade i uključuju se u proizvodnju medicinske opreme, prvenstveno respiratora, potrebne za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19 izazvane koronavirusom.

14:13 – Košarkašica Los Angeles Sparksa, 24-godišnja Amerikanka Sydney Wiese, prva je igračica iz WNBA lige koja je zaražena koronavirusom, a vijest o pozitivnom testu objavila je na osobnom profilu na Twitteru.

14:10 – Jedan Hrvat je u jeku pandemije koronavirusa “zaglavio” u austrijskom Tirolu, jednom od žarišta zaraze u toj zemlji te se pokušava vratiti kući. Ondje je proglašena karantena, a iz veleposlanstva mu sugeriraju da uzme taksi, i to ako ga Austrijanci puste.

14:08 – Varaždinski gradski Stožer civilne zaštite do ponedjeljka je obustavio izdavanje propusnica za napuštanje mjesta prebivališta svojim sugrađanima, jer ih mnoštvo zbog lijepog vremena želi otići na vikendice ili u vinograde, a čime bi kršili mjere sprječavanja širenja zaraze.

14:08 – Broj osoba zaraženih koronavirusom na području Bjelovarsko-bilogorske županije skočio je s njih tri na pet, ali još nije došlo do lokalne transmisije, nego su svi slučajevi zabilježeni unutar obitelji, rečeno je u subotu na izvanrednoj sjednici županijskog Stožera Civilne zaštite.

14:00 Prihvaćanje zdravstvenih i ekonomskih troškova epidemiološke krize; pomoć građanima u svladavanju iznenadnog financijskog šoka; pomoć poduzetnicima i obrtnicima da održe proizvodne kapacitete te poticanje domaće potražnje – mjere su koje predlaže Institut za javne financije (IJF) za borbu protiv krize uzrokovane koronavirusom.

13:57 – Iz Crvenog križa Karlovačke županije u subotu su pozvali starije građane da se u potrebi obrate njihovim gradskim i općinskim organizacijama, a u slučaju kriznog osjećaja straha i samoće zatraže psihološku pomoć.

Starije osobe se za psihološku pomoć mogu javiti na telefonski broj 0800 11 86, pa će netko iz stručnog ima s njima razgovarati i odgovoriti na pitanja.

Wuhan se vraća u normalu

13:56 – Kineski grad Wuhan, iz kojeg je krenula pandemija koronavirusa, u subotu je nakon dva mjeseca počeo ukidati mjere karantene vraćanjem dijela javnog prometa u pogon i otvarajući granice.

13:54 – Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je u subotu građane Njemačke na strpljenje te je istodobno dala do znanja kako je još prerano govoriti o ukidanju mjera ograničenja u borbi protiv pandemije koronavirusa.

“Nitko u ovom trenutku ne može mirne savjesti reći koliko će ova teška vremena trajati”, rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel u svojoj redovitoj video poruci vikendom.

13:52 – Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u subotu da država treba ekonomski najugroženijima zbog epidemije koronavirusa poslati jasnu poruku da će na konkretan način stati iza njih, odnosno da svakome tko je u ovom trenutku ostao bez posla treba jamčiti bar minimalac.

13:50 – Osnovna škola Frane Petrića iz Cresa i Primorsko-goranska županija (PGŽ) uključile su se u akciju Hrvatskoga studentskog zbora izrađujući vizire pomoću 3D printera za zdravstvene djelatnike na otocima Cresu i Lošinju, doznaje se iz PGŽ-a.

Vizire izrađuju učitelji škole, a Primorsko-goranska županija će se pobrinuti za financiranje potrebnog materijala. U školi se tiskaju nosači za vizire na koje se zatim stavlja savitljiva folija koja štiti lice. Izrada jednog vizira traje četiri sata.

Nema novih slučajeva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

13:47 – Nema novooboljelih koronavirusom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji pa je trenutni ukupni broj pozitivnih i dalje 31, od kojih je deset hospitalizirano i nitko nije na respiratoru, a očekuju se nalazi za 14 uzoraka, izvijestio je u subotu Županijski stožer civilne zaštite.

13:47 – U Varaždinskoj županiji potvrđen je jedan novi slučaj zaraze koronavirusom u zadnja 24 sata, čime se ukupan broj oboljelih u županiji popeo na 21 osoba, od kojih su četiri ozdravile.

13:45 – Na području Osječko-baranjske županije tijekom protekla 24 sata evidentirane su četiri novooboljele osobe od koronavirusa, ukupno ih je 41, a četiri su pacijenta na respiratoru, izvijestio je u subotu županijski Stožer civilne zaštite.

Hospitalizirana su 22 oboljela, od kojih je četvero na uređaju za potpomognuto disanje, a do sada je iz osječkog KBC-a otpušteno devet osoba kojima je tijekom idućih 14 dana propisana mjera samoizolacije, navodi se u priopćenju. Iz Stožera napominju kako je na području Županije trenutno u samoizolaciji 1287 osoba.

Od jutros je na terenu i mobilni tim za uzimanje uzoraka.

13:45 – Istarska županija od petka bilježi još 11 novooboljelih zaraženih COVIDOM 19 te ih je sada 65, a nakon smrti 92-godišnjakinje u toj je županiji dvoje umrlih od korona virusa, rečeno je na županijskom stožeru u subotu.

Većina novozaraženih je povezana s kontaktima iz poznatih slučajeva na području Umaga i Brtonigle, potvrdio je ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo Aleksandar Stojanović.

13:42 – U Sloveniji je, prema podacima ministrarstva zdravlja, 684 zaraženih koronavirusom, što je 52 više u odnosu na dan ranije. U toj je zemlji dosad preminulo devet osoba od Covida-19, a sveukupno je bilo 19.756 testiranja.

13:40 – Irska policija u subotu je počela s provođenjem novih strogih mjera za borbu protiv širenja koronavirusa.

Kretanje je omogućeno do radnog mjesta, za zdravstvene i prehrambene potrebe. Dopuštena je i kratka tjelovježba izvan kuće, unutar 2 kilometra od doma. Od stanovnika se traži da izlaze sami, no smiju povesti i djecu iz istog kućanstva ako su na fizičkoj udaljenosti od dva metra.

U toj otočnoj državi trenutno je 2,1 tisuće zaraženih, s 22 smrtna slučaja.

Španjolska i Iran bilježe najcrnje brojke dosad

13:38 – Iranske vlasti objavile su u subotu da je od novog koronavirusa umrlo još 139 osoba, pa sada prema službenim podacima ima 2517 umrlih u Iranu, jednoj od najpogođenih zemalja.

Sanitarne vlasti su zabilježile 3076 novih slučajeva zaraze tijekom posljednja 24 sata, precizirao je glasnogovornik ministarstva zdravstva na dnevnoj tv-konferenciji za novinare. U Iranu je službeno prijavljeno 35.408 slučajeva zaraze.

13:36 – U Španjolskoj je u subotu broj preminulih od koronavirusa skočio za 832, u najsmrtonosnijem danu od izbijanja bolesti, na ukupno 5.690 pa je tako Španjolska zemlja s najviše umrlih na svijetu nakon Italije, gdje su umrle 9.134 osobe.

U Španjolskoj je broj novooboljelih porastao za 13 posto u odnosu na dan ranije, na gotovo 72.250.

U subotu ujutro se na madridski aerodrom spustio teretni zrakoplov s 1,2 milijuna zaštitnih maski koje je vlada kupila u inozemstvu. Bit će dostavljene bolnicama i umirovljeničkim domovima gdje zdravstveni djelatnici krajnjim snagama liječe oboljele.

13:35 – Pamučne, perive maske za višekratnu uporabu ne smiju se na tržištu oglašavati niti prodavati kao zaštitne maske, izvijestio je u subotu Državni inspektorat nakon što je zaprimo brojne upite vezano za te proizvode i njihovu cijenu.

Ti proizvodi nisu obuhvaćeni Odlukom o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode te se posljedično ne može primijeniti Odluka i Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena.

Odlukom su obuhvaćene kirurške zaštitne maske koje spadaju pod medicinske proizvode te FFP2 i FFP3 koje spadaju pod osobnu zaštitnu opremu, za koje proizvođač mora provesti odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti, izraditi tehničku dokumentaciju. One moraju nositi oznaku sukladnosti CE , te posjedovati EU izjava o sukladnosti.

13:32 – Turizmu zbog potpunog izostanka prometa treba dodatni set mjera koji će vrijediti do proljeća 2021., kada se očekuje normalizacija poslovanja, i to za očuvanje radnih mjesta, potom neplaćanje poreza, doprinosa i naknada dok objekti ne rade te za povoljno financiranje i reprogram postojećih kredita, poručila je Hrvatska udruga turizma.

12:30 – Iako je sredinom travnja trebala početi berba jagoda na vrgoračkom području, zbog epidemije koronavirusa berača nema, pa iz udruge “Vrgoračke jagode” upozoravaju kako je sezona jagoda ozbiljno ugrožena budući da im za branje treba 200 sezonskih radnika.

12:28 – Bivši ministar gospodarstva i potpredsjednik Vlade, Radimir Čačić žestoko je kritizirao postupanje aktualne Vlade prema poduzetnicima u vrijeme pandemije koronavirusa koja je ugrozila opstanak gospodarstva te je predložio sedam konkretnih mjera.

12:22 – Jedan ugostitelj u Zagrebu je u državnom, a drugi u gradskom prostoru. Oba su zatvorena, ali ovaj drugi ne mora plaćati zakupninu, dok prvi mora jer je država samo odgodila naplatu zakupnine.

12:18 – Predstojnica Klinike za infektologiju KBC-a Osijek, prof. prim. dr. sc. Ljiljana Perić istaknula je kako smo “u ovom trenutku potencijalno svi zaraženi i to možda ne znamo, i baš zato trebamo smanjiti kontakte kako bi, kada vi kihnete, a možda nosite virus, on pao na zemlju i uginuo, jer ako ne nađe drugog čovjeka na kojem se može razvijati, on ugiba. Prijenos virusa treba još jednom objasniti. Nakon kontakta s osobom vi ste potencijalno zaraženi već od drugog do 14. dana, i to je vrijeme kada se virusi razmnožavaju i moraju dosegnuti infektivnu dozu kojom mogu slamati organizam.”

12:12 – U svijetu je prema podacima Worldometersa dosad zabilježeno 601.536 slučajeva zaraze koronavirusom, 27.441 smrti te 133.454 slučaja oporavka nakon zaraze.

SNAGA predstavila svoje mjere za oporavak gospodarstva

12:04 – Stranka narodnog i građanskog aktivizma SNAGA pozdravlja odustajanje Vlade od izmjena Zakon o radu, te predlaže mjere koje bi trebale pomoći u kriznom razdoblju.

Predlažu obustavu naplate svih kreditnih potraživanja, bez naplate troškova, bez obračuna kamata, obustavu plaćanja svih davanja koja nisu nužna (komunalna davanja, razne naknade, porezi i prirezi…), te smanjenje plaće svima na nešto veći nego propisani minimalac, izuzev zdravstvenih djelatnika i hitnih službi.

Smatraju da treba uvesti zabranu otpuštanja u svim situacijama gdje poslodavac zapošljava djelatnike na određeno vrijeme u uzastopnom trajanju od više godina, zabraniti raskide ugovora o radu, te naplatu svih dugovanja prema državi od onih koji godinama odbijaju platiti porez, a na računima imaju veće prihode.

Njihovim mjerama uveli bi oslobođenje od plaćanja dopunskog osiguranja za umirovljenike i sve koji se nađu u poteškoćama radi Covid-19, dali podršku malim poduzetnicima, oslobađanjem svih davanja u periodu trajanja epidemije, te bi se poticalo građane da kupuju domaće proizvode i podrže male proizvođače.

Predlažu i deblokadu svih računa građana, obustavu svih projekata koji nisu od vitalne važnosti i preraspodjelu sredstava isključivo tamo gdje je nužno. Smatraju da građanima čiji su domovi stradali u potresu treba osigurati brz i siguran povratak u domove te preraspodijeliti radnu snagu i resurse na te radove. Također treba povesti računa o samostalnim zanimanjima, isplatom povrata poreza na dohodak.

SNAGA je izvijestila da će građanima stradalima u potresu donirati 100.000 kuna pomoći i poziva ostale parlamentarne stranke da učine isto.

12:00 – Zaraza koronavirusom u Zadarskoj županiji potvrđena je u subotu za još dvije osobe, trenutno je 21 zaraženi, a u nedjelju će biti potpuno dezinficirana Specijalna bolnica za ortopediju u Biogradu koja će potom zbrinjavati zaražene s lakšim simptomima.

12:00 – Četiri nova slučaja koronavirusa zabilježena su od jučer popodne u Splitsko-dalmatinskoj županiji, izvijestio je u subotu županijski Stožer civilne zaštite. Među novozaraženima nema zdravstvenih djelatnika, a sve novozaražene osobe su s područja grada Splita.

12:00 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji nema novih slučajeva zaraze koronavirusom te su i dalje ukupno oboljele tri osobe, izvjestili su u subotu iz županijskog Stožera civilne zaštite napominjući kako se čekaju rezultati 20 uzoraka poslanih na ispitivanje u petak. Pod mjerama samoizolacije nalazi se 1054 osoba, a bilo je pet dojava o kršenju mjera samoizolacije koje su, kako se utvrdilo, bile netočne.

11:54 – Sedam je novih slučajeva zaraze koronavirusom zabilježeno na otoku Murteru gdje se broj zaraženih popeo na 15, a ukupno je na području Šibensko-kninske županije zaražene su 22 osobe, izvijestio je u subotu županijski Stožer civilne zaštite.

Na Odjelu infektologije trenutno je devet pacijenata i nisu na respiratoru. Devet osoba je u karanteni od kojih je šest državljana Republike Hrvatske te troje stranaca, priopćio je Stožer.

11:50 – Poslodavci i sindikati u turizmu dogovorili su suspenziju Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, koji se neće primjenjivati do odluke državnih tijela o prestanku izvanrednih mjera uvedenih zbog pandemije koronavirusa, a zbog koje poslodavci ne mogu poštivati ugovorene obveze.

“Kako bi se zadržala radna mjesta te osigurao redovan nastavak poslovanja u djelatnosti nakon završetka pandemije, socijalni partneri sklopili su ovaj sporazum kojim se na određeno vrijeme odredbe sklopljenog kolektivnog ugovora stavljaju van snage”, navode u HUP-u.

U BiH 257 zaraženih koronavirusom, više od 50.000 pod nadzorom

11:49 – Zaraza koronavirusom do subote ujutro u Bosni i Hercegovine je potvrđena kod 257 osoba, a 4 osobe do sada su preminule zbog zdravstvenih komplikacija povezanih s Covidom-19.

Banja Luka do subote ima 104 pacijenta zaražena virusom SARS-CoV-2. Na popisu gradova s najvećim brojem zaraženih slijedi Konjic u kojemu je potvrđen 21 takav slučaj, Sarajevo je na trećem mjestu s 13 slučajeva a Mostar na četvrtom s 10 zaraženih do subote.

U cijeloj BiH trenutačno je više od 50 tisuća osoba pod pojačanim nadzorom zbog sumnje da bi mogli biti prenositelji virusa.

11:46 – Među 13 oboljelih od bolesti koronavirusa na intenzivnoj njezi ljubljanske klinike za zarazne bolesti ima i mladih ljudi, upozorio je direktor sveučilišnog kliničkog centra pozivajući mlade da poštuju preporučenu udaljenost u osobnim kontaktima.

U mariborskom kliničkom centru, drugoj najvećoj slovenskoj bolnici, trenutno je 28 hospitaliziranih bolesnika, od čega ih je šest priključeno na respirator na odjelu intenzivne njege.

Slovenska je vlada u petak navečer odlučila u zdravstveni sustav uključiti sve zdravstvene radnike i suradnike koji su bili u procesu praktičnog osposobljavanja, odnosno pripravnike, a već prije su u napore zdravstvenog sustava tijekom epidemije uključeni liječnici na specijalizaciji, oni koji još nemaju liječničku licencu te studenti završnih godina studija medicine.

11:43 – Index doznaje da je noćas u Šangaju u zrakoplov utovarena zaštitna oprema namijenjena Hrvatskoj. Zrakoplov bi s vrijednim teretom trebao stići večeras u Frankfurt, a nakon toga i u Hrvatsku.

11:40 – Nakon što je nedavno ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da širenje koronavirusa drži “pod kontrolom”, vlast je odlučila zatvoriti granice i otkazati sve međunarodne letove, osim onih kojima se Rusi vraćaju kući.

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanjin u četvrtak je odlučio zatvoriti sve restorane i kafiće, tržnice i parkove na tjedan dana, počevši od danas.

Razlog promjeni retorike i primjeni mjera je nagli skok broja oboljelih. U četvrtak su potvrđena 182 nova slučaja, što je broj oboljelih podiglo na 840. Od koronavirusa je u Rusiji dosad umrlo troje ljudi, prema podacima Sveučilišta Johns Hopkins.

11:35 – Ravnatelj policije Nikola Milina za N1 je potvrdio kako je dosad policija evidentirala 3300 osoba koje nisu imale propusnice te 66 osoba koje su imale mjeru samoizolacije, a napustile su mjesto prebivališta.

“Dosad smo zabilježili 865 slučajeva kršenja samoizolacije. U svim tim slučajevima mi redovito izvješćujemo Državni inspektorat, a oni izdaju prekršanje naloge u iznosu od 8 tisuća kuna”, kazao je Milina.

Potvrdio je kako su tri policajca oboljela od koronavirusa te kako ih je 110 u izolaciji, a 11 ih je iz nje izašlo.

10:26 – Sjedinjene Države odobrile su brzi test čija je svrha u svega nekoliko minuta ustanoviti je li osoba zaražena koronavirusom. Tvrka Abbott Laboratories, koja je osmislila uređaj, kaže da je on malen i prenosiv, otprilike veličine tostera te da se, u slučaju potrebe može postaviti i izvan bolnice.

Testiranjem se u roku od pet minuta može utvrditi je li osoba zaražena koronavirusom, a za 13 je minuta moguće definitivno ustanoviti je li osoba negativna na virus, stoji u priopćenju američke tvrtke.

10:24 – Vlasnik NBA momčadi Los Angeles Clippers i bivši izvršni direktor Microsofta Steve Ballmer i njegova supruga Connie u petak su donirali 25 milijuna američkih dolara za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19.

Domaći hotelijeri predložili Vladi četiri mjere za spas sektora

10:20 Najveći domaći hotelijeri odlučili su da neće prekriženih ruku čekati kada će se Vlada domisliti rješenju problema posrnulog gospodarstva pa su, pritisnuti potpunom obustavom poslovanja i prestankom priljeva novca, sami izradili set mjera, piše u subotu Jutarnji list.

Prva od mjera je formaliziranje instituta “radnik na čekanju”, a pretpostavlja da radnici koji ne mogu raditi dobivaju naknadu u iznosu od 60 posto neto plaće, a poslodavci u tom periodu za njih ne plaćaju poreze i doprinose. Mjera treba vrijediti do proljeća 2021.

Druga mjera je oslobađanje od poreza, doprinosa i naknada, a pretpostavlja da poslodavci u vrijeme kada su ugostiteljski objekti zatvoreni ne plaćaju poreze, doprinose i davanja, a da se plaćanje počne uvoditi postupno i to u trenutku kad na tržištu opet bude otvoreno 50 posto objekata.

Nadalje, predlažu i osiguranje bespovratnih sredstava putem poslovnih banaka i HBOR-a uz pomoć kojih bi hotelijeri mogli financirati likvidnost te pripremiti iduću sezonu. Četvrta mjera je reprogram kredita što treba omogućiti svim poslovnim subjektima kojima je ona potrebna za stabiliziranje poslovanja.

10:17 – Zbog pandemije koronavirusa svijetu prijeti globalna nestašica kondoma, izvijestili su predstavnici najvećega svjetskog proizvođača jedinoga oblika kontracepcije koji štiti i od spolno prenosivih bolesti, malezijskoga Karexa Bhd. Tvrtka globalno proizvodi svaki peti kondom te u priopćenju piše da više od tjedan dana ni u jednoj od triju svojih malezijskih tvornica nije proizveden nijedan, pošto je, zbog pandemije koronavirusa vlada obustavila njihov rad.

Malezija je koronavirusom najteže pogođena zemlja jugoistočne Azije, s 2161 evidentiranim slučajem zaraze i 26 smrtnih slučajeva. Karantena bi na snazi trebala ostati najmanje do 14. travnja. S nestašicom se u Maleziji suočavaju i proizvođači ostalih ključno važnih pomagala u doba pandemije koronavirusa, poput medicinskih rukavica.

Među ostalim velikim proizvođačima kondoma su Kina, ali i Indija i Tajland, u kojima se prvi slučajevi zaraze tek evidentiraju.

10:15 – Romska zajednica koja u Sloveniji broji preko deset tisuća posebno je ugrožena u epidemiji koronavirusa jer su mnoga naselja u kojima Romi žive “nelegalizirana” i bez komunalne infrastrukture, uključujući tekuću vodu.

Skoro trećina slovenskih Roma živi u pokrajinama Dolenjska i Bela Krajina, koje je epidemija koronavirusa uz središnji dio države oko Ljubljane pogodila najviše. Riječ je o 25 romskih naselja, a onih legaliziranih i sa komunalnim priključcima je samo desetak.

Više izliječenih Južnokorejaca, nego onih u karanteni

10:12 – Kina je u subotu izvijestila o 54 nova slučaja koronavirusa, svi redom “uvezeni” jer se radi o putnicima iz inozemstva. U Kini su u prethodna 24 sata umrle tri osobe, objavilo je nacionalno zdravstveno povjerenstvo.

Zemlja je uvela zabranu za ulazak u zemlju za većinu stranaca kako bi ograničila ponovno širenje bolesti. Od nedjelje Peking je uveo značajno smanjenje broja međunarodnih letova.

Do sad je Kina izvijestila o ukupno 81.394 osobe zaražene koronavirusom od kojih je umrlo njih 3295, a ozdravilo 74.971.

Južna Koreja je objavila da je prvi put od početka epidemije broj izliječenih od covida -19 veći od broja bolesnika u karanteni. Izvijestili su o novih 146 slučajeva zaraze što je skok u odnosu na 91 slučaj evidentiran dan ranije, objavio je južnokorejski centar za kontrolu i prevenciju bolesti u Seulu.

U zemlji je ukupno zaraženih 9478, a umrlo je 144, pet više nego dan ranije. Ukupno je izliječeno 4811 oboljelih. Virus se u zemlji prvi put pojavio 20. siječnja.

10:08 – Francuska zadržava ograničenja uvedena kako bi se ograničilo širenje koronavirusa do 15. travnja, a Njemačka do 20. travnja, objavile su vlade dvije zemlje. U Francuskoj je od covida-19 umrlo ukupno 1995 osoba, gotovo tristo u prethodna 24 sata, a zaraženih je 32.964, gotovo četiri tisuće više u odnosu na dan ranije.

10:04 – Zahvaljujući onima koji se neodgovorno ponašaju te tako ugrožavaju i sebe i druge, državni proračun postao je bogatiji za 114.738 kuna. Toliko je, prema podacima Državnog inspektorata, u više od 20 prekršajnih naloga, do sada naplaćeno od onih koji su uhvaćeni da ne poštuju mjere samoizolacije.

U Državnom inspektoratu pojašnjavaju da su oni koji su do sada platili novčanu kaznu, koja iznosi od 8000 kuna naviše, koristili mogućnost plaćanja u roku od tri dana, jer onda ne plate punu kaznu već dvije trećine iznosa. Kažu da je sanitarna inspekcija od početka izbijanja pandemije koronavirusa izdala 7900 rješenja o samoizolaciji, uglavnom na graničnim prijelazima.

Prema podacima MUP-a sada je u samoizolaciji oko 13.000 osoba, a MUP je dosad primio i 781 dojavu o kršenju mjera samoizolacije.

9:48 – Pariški Eiffelov toranj svjetlećim je natpisom “MERCI” zahvalio u petak navečer svima koji sudjeluju u borbi protiv epidemije koronavirusa u toj zemlji.

“Hvala vama zdravstvenim radnicima, policiji, žandarmeriji, pariškim gradskim službenicima, pripadnicima civilne zaštite, osoblju hitne pomoći, vojnicima, blagajnicima, smetlarima, vlasnicima prodavaonica, dostavljačima, dobrovoljcima i dobrovoljnim skupinama, svima onima koji pomažu i svim Parižanima mobiliziranim u borbi protiv covida-19”, napisala je u tvitu gradonačelnica Pariza Anne Hidalgo.

9:43 – Pučka pravobraniteljica Lora Vidović poručila je da u situaciji epidemije koronavirusa nužno ograničiti neka prava i slobode kako bi se zaštitilo zdravlje te slobode i prava drugih. Istaknula je da se takva ograničenja mogu donijeti samo zakonom ili izričitim zakonskim ovlaštenjem i to u najmanjoj mogućoj mjeri.

Ivan Novosel iz Kuće ljudskih prava kaže da restrikcijske mjere moraju biti razmjerne opasnosti određene pojave te da se mjere koje ograničavaju pseg ljudskih prava trebaju donositi ovisno o pojedinačnim slučajevima.

U Istri 13 novih slučajeva

9:40 – U Istri je jučer potvrđeno 13 novozaraženih koronavirusom, što je najveći dnevni rast dosad, potvrdio je jutros ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Aleksandar Stojanović.

Otkrio je da se pjavio novi izvor zaraze, a radi se o zrakoplovnom letu iz Turske, na kojem se zarazilo šestero Istrana. Oni su bili u kontaktu s već zaraženom osobom te su u Zagrebu stavljeni u samoizolaciju. Potvrđena su i četiri nova slučaja povezana sa sprovodom prve žrtve od koronavirusa u Hrvatskoj.

9:00 – Ministar Vili Beroš potvrdio je da je noćas preminula jedna 92-godišnjakinja u Puli, 45 osoba je oporavljeno, a 19 ih je na respiratorima. Jučer od 16 sati zabilježeno je 49 novih slučajeva i to na mikrolokaciji na kojoj su uvedene epidemiološke mjere. Jedna osoba je u kritičnom stanju.

Dodao je kako je svatko tko se pridržava mjera naš heroj jer se tako može spriječiti širenje zaraze. Zahvalio se građanima, liječnicima i svima onima koji pomažu starijim osobama te medijima. Ponovio je kako je njihov glavni cilj borba protiv epidemije.

Krunoslav Capak iz HZJZ-a je ocjenio da je epidemiološka služba u Šibeniku odradila dobar posao te da je dobra odluka bilo zatvaranje otoka Murtera, jer je od jučer s tog otoka pozitvno na virus još 7 osoba.

Govorio je o onečišćenju zraka sitnim česticama, koje kroz pluća mogu ući i u krvotok te izazvati respiratorne i kardiovaskularne probleme. Dodao je kako se radi o prekograničnom onečišćenju. Ne preporučaju se aktivnosti na otvorenom prostoru.

Posebne upute policiji

Ministar Davor Božinović je dodao kako je policija dobila posebne upute za kontrolu poštuju li i građani i trgovci dobivene upute. Istaknuo je kako se zasad ne planiraju nnove mjere, ali da razmišljaju u skladu sa situacijom. Naglasio je kako su mjere striktne i kako njihov uspjeh ovisi o njihovom provođenju, a ne propisivanju.

“Moramo shvatiti da je ovo borba svakog od nas za svakog od nas”, naglasio je Božinović.

Nije potvrdio da je koronavirus izbio u splitskom zatvoru Bilice.

Beroš je rekao kako je Klinika za infektivne bolesti proglašena ustanovom koja prva zbrinjava bolesnike. 19 ljudi na respiratoru, 10 ih je u klinici i 30 slobodnih mjesta. Slobodna mjesta za prihvat srednje teških bolesnika se bliže kraju, te se priprema dio u C zagradi u Dubravi i još je spremna lokacija u Areni.

Postoji ukupno 14.000 kreveta, 850 u intenzivnih i 850 u OHBP-u. Oko 800 kreveta u odjelima i kampu u KB Dubravu. “Morali smo dodatno angažirati respiratore iz bolnica u mjestima koje gravitiraju Zagrebu.”

Alemka Markotić istaknula je kako se u njenoj bolnici protiv koronavirusa bori 50-ak liječnika i specijalizanata te ih je pohvalila i naglasila kako se ponašaju profesionalno i daju sve od sebe da bolesnici dobiju svu skrb. Istaknula je napore oko 200 sestara i naglasila kako se ne smiju zaboraviti i ostale službe koje pomažu liječnicima, kuharice, radiolozi, laboratorijska dijagnostika i administrativnoj službi te se i njima zahvalila kao i donatorima novca i opreme. Istaknula je da su bolesnici uglavnom sa srednje blagima i srednje teškim bolesnicima.

Dio blažih slučajeva kod kuće

Imamo dio pacijenata kod kuće. ono što je jasan naputak liječnicima, pratit ćemo i blaže simptome u bolnicama jer je ovo nova bolest, pa nešto moramo i naučiti. Pacijenti koji to mogu osigurati, mogu ostati kod kuće i udobnije im je ondje, a ne bi trebali biti u zdravstvenom sustavu zbog zaraze, istaknula je Markotić. Beroš je naglasio kako bi zdravstveni sustav mogao primiti i ljude s blažim simptomima, no oni bi mogli prenijeti bolest po bolnicama, a i treba osigurati mjesta za druga hitna stanja. U ssvim regionalnim centrima su osigurani centri za primanje.

Capak je rekao kako je potrebno pričekati još koji dan kako bi se vidjelo imaju li potres i zagađenje u Zagrebu utjecaja na broj evidentiranih oboljelih od koronavirusa.

Ministar Božinović je najavio izradu aplikacije za izdavanje propusnica za napuštaje mjesta prebivališta.

Svijet i službeno ušao u recesiju

8:58 – Izvršna direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgieva izvijestila je kako je više od 80 zemalja zatražilo pomoć od MMF-a zbog pandemije koronavirusa koja je uzrokovala odljev više od 83 milijarde dolara kapitala.

“Jasno je da smo zakoračili u recesiju” koja će biti gora od one 2009. koja je uslijedila nakon globalne financijske krize, rekla je na konferenciji za novinare održanoj putem interneta. Uz “iznenadni zastoj” gospodarskih aktivnosti širom svijeta Georgieva je rekla da je procjena MMF-a da su “sveukupne financijske potrebe tržišta u razvoju 2,5 bilijuna dolara”. Upozorila je da je to vrlo konzervativna procjena.

8:45 – Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro u petak je doveo u sumnju smrtnost u Sao Paulu od epidemije koronavirusa i optužio državnog guvernera da manipulira brojevima u političke svrhe, ne iznoseći dokaze za svoje tvrdnje.

Iako predsjednik koronavirus naziva “malom gripom” i kritizira svako usporavanje najveće južnoameričke ekonomije, dužnosnici u saveznim državama ga ne slušaju, ograničili su kretanje i nastoje proširiti medicinske objekte.

“Žao mi je, neki ljudi će umrijeti. To je život”, rekao je Bolsonaro na brazilskoj televiziji dodavši: “Ne možete zaustaviti tvornicu automobila zbog smrtnih slučajeva u prometu.”

Amerikanci bojne brodove pretvorili u bolnice

8:37 – Američka vojska sa zabrinutošću promatra širenje infekcije koronavirusom u Chicagu, Michiganu, Floridi i Louisiani, nakon što je pojačala pomoć New Yorku, Kaliforniji i Washingtonu, poručili su iz Pentagona.

General zrakoplovnih snaga John Hyten rekao je da vojska radi vlastitu analizu, kao i da pregledava podatke o infekcijama prikupljene drugdje u vladi. U petak je u Sjedinjenim Državama zabilježeno 100.040 oboljelih od koronavirusa, što je najveći broj na svijetu. New York je zasad epicentar, ali Covid-19 se tu neće zaustaviti.

General-potpukovnik Todd Semonite, zapovjednik Corpsa, dodao je da se analizira potencijalno pretvaranje 114 objekata u Sjedinjenim Državama u bolnice. Vojska već raspoređuje terenske bolnice u Seattleu i New Yorku. Mornarički bolnički brod stigao je u petak u Los Angeles, a drugi se očekuje da će stići u New York City u ponedjeljak. Svaki brod ima oko 1000 kreveta i u plutajuće bolnicu će se smještati pacijenti koji nemaju Covid-19 kako bi se bolnički kreveti u gradskim bolnicama oslobodili za oboljele od virusa.

8:35 – Direktor jedne od glavnih bolnica na Haitiju otet je u petak usred borbe protiv koronavirusa, nakon čega je osoblje bolnice odbilo primiti nove pacijente u znak prosvjeda. Kirurg Jerry Bitar otet je ubrzo nakon što je otputovao na posao u bolnicu Bernard Mevs iz svoje kuće.

Otmice zbog otkupnine ove su se godine naglo povećale usred političke i ekonomske krize na Haitiju, koji je prema Svjetskoj banci najsiromašnija zemlja zapadne hemisfere. Haiti ima samo 64 respiratrora na oko 11 milijuna stanovnika, što ga čini posebno ranjivim na izbijanje visoko zaraznog koronavirusa.