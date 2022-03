Čak 22 motora za vojne helikoptere Zrakoplovno-tehnički centar u Velikoj Gorici prodao je Rusima prije invazije na Ukrajinu za nešto više od tri milijuna eura, doznaje Nova TV. Sve provjerava i Državno odvjetništvo, ali zbog tajnih izvida nisu htjeli otkriti više detalja.

Direktor ZTC-a, inače državne tvrtke, Zdravko Klanac, kao ni predstavnik Autocentra Merkur, s kojim je početkom studenog prošle godine dogovoreno posredovanje u daljnjoj prodaji i isporuci trećoj strani, nisu htjeli komentirati ove navode. Nisu otkrili ni tko će koristiti te motore i u koju svrhu. Dodaju da će motore ionako trebati remontirati, a da su svi detalji prodaje - poslovna tajna.

"…za potrebe prijevoza putnika i robe u civilnom prometu, ruskoj pravnoj osobi koja se bavi komercijalnim civilnim transportima. Kupac je ujedno i krajnji korisnik motora, a posao je sklopljen temeljem dobivene suglasnosti nadležnih državnih tijela u Hrvatskoj (…) Dosadašnje pošiljke isporučene su u dinamici kako je regulirano ugovorom, iste su predane prijevozniku i propisno ocarinjene prije ruske invazije na Ukrajinu te nisu više pod našom kontrolom", stoji u odgovoru Autocentra Merkur.

Treća pošiljka obustavljena

Prva pošiljka motora otpremljena je nedugo nakon potpisivanja ugovora. Druga je otišla prema riječkoj luci dva dana prije izbijanja rata u Ukrajini te je brodom izvezena iz Hrvatske tek prije tjedan dana. Posljednja tranša od osam motora je zbog sankcija obustavljena.

"Zašto nisu prodali Ukrajincima ili poklonili pa da tražimo od NATO-a da daju nešto od opreme koja mu nije potrebna?", čudi se Ivan Selak, umirovljeni probni pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i poznavatelj stanja unutar sustava.

Vojna oprema prodana kao civilna

Zanimljivo, ZTC nije objavio javni poziv za prodaju motora, niti ih je ponudio drugim potencijalnim kupcima. Jedino su s detaljima posla upoznali Skupštinu i Nadzorni odbor. Smatraju da nisu prekršili zakone, jer im za ovaj posao nije trebala suglasnost Ministarstva obrane, koje je to i potvrdilo.

"Motori ne spadaju u kategorizaciju naoružanja i vojne opreme za koju MORH izdaje potrebna odobrenja. Bez obzira na to što MORH nije trebao dati odobrenja, ipak smo izvijestili zapadne saveznike od kojih smo dobili suglasnost da ZTC to može napraviti. Uredno su ishođeni certifikati o krajnjim korisnicima", stoji u odgovoru ZTC-a.

Selak je iznenađen ovakvim razvojem događanja. "Vi to mene zezate? Mi smo te helikoptere dobili pod vojnom opremom i vjerojatno smo i te motore kupili pod vojnom opremom. Ne mogu vjerovati da to netko deklarira pod civilnom opremom. Imaš pravo prodavati vojnu opremu, ali nemoj lagati pa je prodavati pod civilnu. To je smiješno", poručio je.

Milanović nije trebao znati

Osim DORH-a, ovaj slučaj istražuje i Vojno-sigurnosno obavještajna agencija, na čijem je čelu nekoć bio sadašnji direktor ZTC-a. Iz Ureda predsjednika su kratko poručili da Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga nije bio upoznat s ovim slučajem, niti možete donositi odluke o prodaji dijelova vojne opreme.

