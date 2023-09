Infinum, jedna od najvećih hrvatskih IT kompanija, preuzela je digitalnu agenciju ExpandTheRoom (ETR) koja ima sjedište u New Yorku. Ovim velikim korakom, hrvatska kompanija proširila je svoj doseg u Sjedinjenim Državama te će tako odgovoriti na rastuću potražnju u području strateške digitalne transformacije, piše 24 sata.

Ova kompanija trenutno ima osam ureda diljem Europe i SAD-a s oko 400 zaposlenika i vanjskih suradnika koji rade u području dizajna i razvoja digitalnih proizvoda. Infinum kontinuirano surađuje i s globalnim brendovima da bi stvorio inovativna rješenja za različite sektore uključujući automobilsku industriju, financije, zdravstvo i retail.

Pregovori trajali pola godine

Svom timu dodat će 24 nova zaposlenika iz ETR-a. Direktor Infinuma Nikola Kapraljević kazao je da su ovim korakom htjeli uspostaviti jaču vezu s SAD-om jer ured u New Yorku već ostvaruje odlične rezultate, a pojačanjima iz ETR-a podići će poslovanje i na višu razinu.

"Očekujemo da će nam ovaj potez pomoći da našim postojećim klijentima ponudimo još višu kvalitetu usluge. Imat ćemo više zaposlenika u njihovoj vremenskoj zoni, kolege koji poznaju lokalne običaje i kulturu te imaju 20 godina iskustva poslovanja na američkom tržištu. ETR-ovo iskustvo i poznavanje lokalnih poslovnih krugova olakšat će pronalazak novih klijenata te omogućiti Infinumu pristup boljim i većim projektima, što u konačnici znači da ćemo moći više naplatiti posao i samim time dodatno povećati plaće zaposlenicima. U budućnosti ćemo moći i lakše raditi sa Zapadnom obalom, što je definitivno do sada bilo izazovno, a ETR-ovi postojeći projekti nam pomažu da diverzificiramo poslovanje iz Europe i ostvarujemo još veću količinu prihoda iz SAD-a", kazao je Kapraljević za 24 sata.

Pregovori za ovaj rezultat, naime, trajali su oko pola godine, a Infinum na proširenju u SAD radi već dvije, tri godine.

Agencija radi s velikim svjetskim imenima

Radi se o agenciji koja za klijente ima velika svjetska imena, a neka od njih su Citibank, ESPN, Reuters, Business Insider i Honda.

"Potražnja za vrhunskim korisničkim iskustvom je na vrhuncu. Uvođenjem tehnologija poput umjetne inteligencije, potrebe za digitalnom transformacijom samo će se dodatno povećavati. Ulazimo u novu eru te iz prve ruke vidimo da brendovi traže dodatnu ekspertizu kako bi se prilagodili novim okolnostima. S obzirom na te trendove, Infinum i ETR strateški se udružuju kako bi bolje vodili i usmjeravali globalne klijente kroz izazove s kojima će se suočavati u budućnosti", rekao je James Cole, CEO kompanije ExpandTheRoom.

Ubrzani razvoj tehnologije predstavlja izazov

Zadnjih godina tehnologija se vrlo brzo razvija, objasnio je Kapraljević, a baš to predstavlja veliki izazov za kompanije koje žele ostati konkurentne u tom aspektu.

"Iz tog razloga želimo proširiti spektar usluga koje nudimo klijentima kako bismo im omogućili brži pristup raznovrsnijim rješenjima. Klijenti preferiraju manji broj partnera koji mogu efikasno rješavati veću količinu problema, umjesto upravljanja velikim brojem dobavljača", otkrio je direktor Infinuma.

ETR će tako pojačati kompetencije Infinuma pa donijeti vrijednost utemeljenu na strateškom dizajnu i modernim tehnologijama - inovacije iz područja umjetne inteligencije, korisničkog iskustva, interneta stvari, i kibernetičke sigurnosti.

"Plan je da kroz integracijski period zaposlenike kao i klijente ETR-a upoznamo sa Infinum brendom. Dugoročno će Infinum biti primarni brand pod kojim nastupamo u SAD-u", rekao je Kapraljević.

Usporili su zapošljavanje

"EBRD nam je odobrio 10,8 milijuna eura kreditnog okvira koji u kombinaciji s vlastitim sredstvima možemo koristiti za akvizicije u narednih par godina. Na žalost, u ovom konkretnom slučaju ne mogu komentirati točne iznose, no mogu reći da bismo voljeli u narednih dvije-tri godine odraditi još jednu ili dvije strateške akvizicije", otkrio je Kapraljević.

S tim, Infinumovi prihodi rastu za nešto više od 20 posto tako da će u 2023. godiniiznositi oko 29 milijuna eura.

Trenutno, direktor Infinuma ne očekuje nove akvizicije u SAD-u jer će se prvo fokusirati da ova uspješno završi.

"Dugoročno, kroz 2-3 godine, razmišljamo o Latinskoj Americi kako bismo dodatno poduprijeli operaciju u Sjevernoj Americi te o širenju na nekom od većih tržišta u Europi", dodao je pa kazao kako im je u cilju stvoriti najbolju digitalnu agenciju na svijetu u kojoj ljudi uživaju raditi.

U svijetu je prisutno smanjivanje kadrova u IT sektoru, a Kapraljević je kazao da su oni to primijetili na vrijeme i reagirali na način da su usporili zapošljavanje. Baš to, pokazalo je ispravnoom odlukom.

"Plan za narednih godinu dana je nešto sporiji rast u odnosu na prethodne godine te fokus na integraciju ETR-a i Infinuma kako bismo bili spremni u trenutku kad se tržište ponovo probudi", završio je Nikola Kapraljević.

