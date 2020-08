HRVATSKA TVRTKA DONIRALA 400.000 TABLETA LIJEKOVA KOJI NAVODNO LIJEČE COVID-19: To je dovoljno za 20.000 teško oboljelih

Iako hidroksiklorokin i klorokin fosfat nisu službeno registrirani kao lijekovi protiv koronavirusa, hrvatska tvrtka PharmaS donirala je 400.000 tableta bolnicama

Više od dva tjedna nakon što su Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i Hrvatsko društvo za infektivne bolesti Liječničkog zbora ubacili lijekove protiv malarije klorokin fosfat i hidroksiklorokin u preporuke za liječenje oboljelih od COVIDA-19, hrvatskim je bolnicama donirano 400.000 tableta tih lijekova. U preporukama stoji kako se za antivirusno liječenje oboljelih bez simptoma ili s blagim simptomima preporučuje samo simptomatsko liječenje, a za teže oboljele petodnevno liječenje klorokin fosfatom i hidroksiklorokinom. Iako nema dokaza da oni zaista pomažu, niti su službeno registrirani kao lijekovi protiv koronavirusa, traženi su u cijelom svijetu.

“Nema kliničkih studija koje bi to potvrdile, ali liječnici iz raznih zemalja koji su koristili taj lijek u liječenju infekcije COVID-19 utvrdili su da on koristi bolesnicima. Pacijentima se daje isključivo pod liječničkim nadzorom”, rekla je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti.

Donacija od pola milijuna kuna

No, nepotvrđena ljekovitost hidroksiklorokina i klorokin fosfata nije spriječila tvrtku PharmaS u vlasništvu Luke Rajića da potegne svoje partnerske veze i iz Indije naruči dovoljno tableta za liječenje 20.000 ljudi. Vrijednost donacije je veća od pola milijuna kuna.

“Čim smo vidjeli preporuku, počeli smo tražiti način da ga nabavimo. Ne proizvodi puno proizvođača taj lijek, ali ga proizvodi jedan od naših partnera u Indiji i odmah smo s njim kontaktirali. Baš su proizvodili pošiljku za Australiju i pristali su i za nas napraviti dodatne količine. I Island je tada naručio”, potvrdio je Večernjem Gordan Badurina, član uprave za tehničke poslove te dodao da su količinu odredili na osnovi procjene broja oboljelih ako se u Hrvatskoj dogodi “talijanski scenarij”.

Karantene i carine

Iako je Indijcima trebalo tjedan dana da proizvedu zatraženu količinu, na donaciju se trebalo dulje čekati. Naime, zemlja je pod općom karantenom, a zbog pritisaka američkog predsjednika Donalda Trumpa da hidroksiklorokin proizvode isključivo za SAD zabranjen je izvoz. No, ta je odluka ukinuta u četvrtak.

“Indija je proglasila opću karantenu, a i zabranili su izvoz hidroksiklorokina. Indijska carina zabranila je izvoz naše pošiljke tumačeći da se zabrana odnosi i na klorokin fosfat. Proizvođač lijeka pisao je carini da je riječ o drugoj aktivnoj supstanciji, a mi smo intervenirali putem hrvatskog veleposlanika u Indiji i indijskog u Hrvatskoj. Indijski je veleposlanik bio iznimno susretljiv i puno nam je pomogao, zvao je njihova proizvođača, špeditera, carinu i objašnjavao da je to donacija. Istovremeno su i Islanđani intervenirali za svoju pošiljku, svi su telefoni bili užareni ta 24 sata i na kraju je carina popustila. Imali smo i problem naći prijevoz jer nitko nije htio voziti zbog opće karantene. U Indiji na kršenje karantene gledaju vrlo strogo, u slučaju da propusnica nije valjana policija plijeni i kamion i robu, a vozač ide u zatvor. Zato nismo mogli naći vozača koji bi robu prebacio do zračne luke u New Delhiju iako smo dobili propusnice. Dva smo dana izgubili da nađemo vozača”, priča Badurina.

Na kraju su prošle subote tablete stigle preko Dohe i Frankfurta u Zagreb, da bi bolnicama bile podijeljene u ponedjeljak, zajedno s uputama proizvođača na hrvatskom jeziku.

