HRVATSKA PROSVJEDUJE ZA DJEVOJČICE: Organizatori imaju tri dodatna zahtjeva: ‘Želimo poručiti da žrtve nisu same’

U subotu se diljem Hrvatske održava prosvjed ‘Pravda za djevojčice’ kao izraz solidarnosti sa silovanom 15-godišnjakinjom kod Zadra

Povodom stravičnog slučaja grupnog silovanja 15-godišnje djevojke iz okolice Zadra, sutra će se diljem Hrvatske održati prosvjed “Pravda za djevojčice” na kojemu će okupljeni poručiti žrtvi da nije sama. U prosvjed se dosad uključilo čak 13 gradova, a broj bi mogao biti i veći, piše Novi list.

U međuvremenu, stižu snažne osude ljudi koji su zgroženi bešćutnošću pravosudnog sustava prema djetetu i relativiziranju gnjusnog zlodjela, nakon što je sud u Zadru prvotno pustio osumnjičene za silovanje da se brane sa slobode. Tek nakon rekacije javnosti i medijskih natpisa, promijenjena je ta odluka i petero osumnjičenih jučer je završilo u istražnom zatvoru.

“Želimo poručiti da žrtve nisu same i da im vjerujemo. Želimo pravdu za sve žrtve nasilja i kao društvo moramo graditi pravednije i solidarnije društvo za sve djevojčice, ali i sve druge”, rekla je jedna od organizatorica prosvjeda za N1.

[VIDEO] MLADIĆE OSUMNJIČENE ZA GRUPNO SILOVANJE MALOLJETNJE ZADRANKE DOVODE U ZATVOR: Pogledajte snimku privođenja

Bunt protiv sustava

U Zagrebu će okupaljanje početi u 10 sati na Trgu kralja Tomislava. “Povod prosvjeda je puštanje na slobodu petorice osumnjičenika za opetovano silovanje, seksualno iskorištavanje, ucjenjivanje te fizičko i psihičko maltretiranje petnaestogodišnje djevojčice koje je trajalo punih godinu dana. Puštanjem osumnjičenika za ove teške zločine na slobodu, pravosuđe ugrožava sigurnost, život i dostojanstvo žrtve.

Pozivamo vas da se glasno pobunite protiv sustava koji nasilje podržava. Nekažnjavanje zločina je zločin”, poručuju organizatori prosvjeda, Platforma za reproduktivna prava, Inicijativa #spasime, Ženska soba – Centar za seksualna prava i Zaklada SOLIDARNA/Fond #SPASIME.

PROCURILI SPISI IZ SLUČAJA GRUPNOG SILOVANJA MALOLJETNICE KOD ZADRA: Djevojka je bila žrtva mučnih ucjena

Sramotno i poražavajuće

Mirno okupljanje u Rijeci bit će održano ove subote u 11 sati na Kontu, u organizaciji Inicijative Građanke i građani Rijeke. “Želimo poslati poruku nadležnim institucijama kako je ovakvo postupanje od strane sustava u najmanju ruku sramotno i poražavajuće. Umjesto da se orijentira na prava i dobrobit žrtve, naše pravosuđe uporno štiti zlostavljače. To nije pravda, to je zločin.

Žrtvama seksualnog nasilja, kaznenog djela koje se prijavljuje u najmanjem broju u odnosu na učestalost, nadležne institucije, ali i društvo općenito, poručuje kako im ne vjeruje i kako su si (djelomično) same krive za proživljenu traumu.

Upravo su to razlozi zašto žrtve seksualnog nasilja nasilje ni ne prijavljuju. Osjećaju se usamljeno i osramoćeno, dok njihovi silovatelji i zlostavljači slobodno šeću ulicama grada u kojem i one žive. Stoga pozivamo sve da dođu u subotu na Kont zapaliti svijeću za pravosuđe koje to nije, i poručimo im – nekažnjavanje zločina je zločin”, poručili su iz inicijative.

Zahtjevi institucijama

Inicijative okupljene oko prosvjeda ‘Pravda za djevojčice’ ranije ovog tjedna iznijeli su zahtjeve institucijama. Traže hitno djelovanje u svrhu zaštite žrtve i kažnjavanja počinitelja.

1. Tražimo od ministra pravosuđa da odmah pokrene stegovni postupak protiv suca Markovića pred Državnim sudbenim vijećem zbog neprofesionalnog, nemarnog postupanja koje dovodi u opasnost sigurnost i dostojanstvo žrtve.

2. Tražimo od DORH-a da hitno premjesti ovaj sudski postupak sa zadarskog županijskog suda na drugi županijski sud u Hrvatskoj, kako bi se spriječili eventualni utjecaj interesnih skupina na sudski postupak, i to na štetu žrtve.

3. Tražimo od nadležnih službi – policije, centra za socijalnu skrb i suda – da odmah poduzmu apsolutno SVE u svrhu pravodobne zaštite žrtve, što uključuje i zaštitu njezina dostojanstva i privatnosti u odnosu na lokalnu okolinu i medije, kao i pravodobno pružanje psihosocijalne podrške te provedbu istražnih postupaka na način koji je neće dodatno traumatizirati i viktimizirati.

4. Tražimo hitno usvajanje izmjena Kaznenog zakona kojima se ukida kazneno djelo spolnog odnosa bez pristanka te uvode strože kazne za silovanje, u skladu s aktualnim zakonskim prijedlogom Ministarstva pravosuđa.

Dodatni zahtjevi

U međuvremenu, organizatori prosvjedu sutra kreću u prosvjede s dodatnim zahtjevima, rekla je za N1 jedna od organizatorica.

“Uz dva zahtjeva koja su već postavljena – hitnog premještanje sudskog postupka sa zadarskog županijskog suda na drugi sud i pokretanje stegovnog postupka protiv suca Markovića – sutra izlazimo s tri nova zahtjeva.

Ta tri zahtjeva su: sveobuhvatan i na znanstvenim činjenicama utemeljen odgoj za ravnopravnost spolova, hitno izmjenu Kaznenog zakona kako bi se ukinula kategorija spolnog odnosa bez pristanka, jer silovanje je silovanje i strože kazne koje sada u prosjeku iznose 3,6 godina što je kraće od nekih sudskih postupaka za silovanje.”

Raspored održavanja prosvjeda

Rijeka – Kont, 11:00

Zagreb – Trg kralja Tomislava, 10:00

Split – ispred Županijskog suda,10:00

Osijek – Trg slobode (ispod jedra), 10:00

Zadar – Narodni trg, 10:00

Pula – Trg Portarata, 11:00

Varaždin – Trg kralja Tomislava, 18:00

Šibenik – ispred Županijskog suda, 11:00

Bjelovar – Bjelovarski paviljon (Trg Eugena Kvaternika), 10:00

Labin – SC Franko Mileta, 12:30

Korčula – Trg pomirenja, 10:00

Čazma – Trg Čazmanskog kaptola, 19:00

Dugo Selo – ispred POU Dugo Selo, 11:00