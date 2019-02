HRVATSKA STREPI OD VODENOG VALA IZ SLOVENIJE: Za vikend se otopilo 40 cm snijega, meteorolozi objavili što nas čeka ovog tjedna

U novome će tjednu vrijeme za mnoge biti znatno povoljnije nego tijekom vikenda, osobito za one koji teško podnose južinu, iznadprosječnu toplinu i obilnu kišu, gdjekad čak i rekordnu

Od petka ujutro do nedjelje ujutro u Hrvatskoj se otopilo čak oko 40 cm snijega, pa ga od meteoroloških postaja DHMZ-a u nedjelju navečer ima samo na Zavižanu, kao i zbog topljenja snijega u Bosni i Hercegovini te često obilnije kiše u Sloveniji – ne treba čuditi nagli porast vodostaja, stoji u HRT-ovoj vremenskoj prognozi.

Ponedjeljak – hladnije, još ponegdje oborine, bura

“U ponedjeljak će u istočnoj Hrvatskoj biti umjerenog sjevernog vjetra. Prevladavat će oblačno, a još samo ujutro mjestimice može biti slabih oborina, uglavnom susnježice ili kiše. Temperatura zraka između 1 i 6 °C.

U središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno uz kraća sunčana razdoblja i uglavnom bez oborina. Puhat će povremeno umjeren sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura od 1 do 3 °C, a najviša dnevna od 4 do 6 °C.

U gorju pretežno oblačno, a uglavnom ujutro mogući su slaba susnježica i snijeg. Na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano i vjetrovito uz umjerenu i jaku buru, podno Velebita na udare i olujnu, ponegdje i s orkanskim udarima, te valovito more. Temperatura u gorju od -1 do 3 °C. Na Jadranu ujutro između 5 i 8 °C, u unutrašnjosti Istra oko 2 °C, a najviša dnevna od 7 do 11 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnosti Dalmacije umjereno do pretežno oblačno. Povremeno može biti slabe kiše, pa i ponekog pljuska. Zapuhat će umjerena i jaka bura, u sjevernoj Dalmaciji na udare i olujna bura. Temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom od 4 do 9 °C, a uz more 8 do 13 °C.

Na jugu Hrvatske također povremeno može biti slabe kiše i lokalnih pljuskova. U noći i ujutro još će puhati umjereno jugo, a zatim će zapuhati bura. Jutarnja temperatura od 6 do 11 °C, a poslijepodnevna između 10 i 14 °C.”

Od utorka – većinom suho, na Jadranu uz buru

“Sljedećih dana u unutrašnosti hladnije, osobito ujutro, kada će ponovno biti “minusa” te uglavnom bez oborina. U početku pretežno oblačno, a zatim sunčanije i danju toplije, pri čemu ujutro ponegdje može biti magle.

Na Jadranu barem djelomice sunčano, samo rijetko uz mogućnost kratkotrajne kiše, uglavnom u Dalmaciji. Puhat će umjerena, na sjevernom dijelu i jaka bura, koja će u četvrtak oslabjeti.”, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing.