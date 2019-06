HRVATSKA SLJEDEĆI TJEDAN SLUŽBENO KREĆE NA PUT PREMA EURU: Kuna bi u sljedećih nekoliko godina mogla otići u povijest

Odvije li se sve kako bi trebalo, Hrvatska bi euro mogla imati najranije 2023. godine

Svi oni koji su zagovarali euro umjesto kune sada mogu odahnuti. Naime, premijer Andrej Plenković najavio je da će od sljedećeg tjedna Hrvatska i službeno krenuti na put prema euru koji će trajati pet godina, piše Večernji list. To znači da ćemo zatražiti ulazak u zajednički tečajni mehanizam ERM II. Uz zahtjev da nas prime u fazu čekanja na euro, u pismu namjere bi trebale biti popisane i sve aktivnosti koje Hrvatska mora ispuniti ne bi li postala vjerodostojna kandidatkinja. Ulazak u ERM II trebao bi se dogoditi godinu dana od slanja pisma, što znači otprilike u drugom dijelu 2020. godine.

Odvije li se sve kako bi trebalo, Hrvatska bi euro mogla imati najranije 2023. godine. Međutim, realnije je računati da će se to dogoditi 2024. ili čak 2025. Plenković je otkrio da je iza njega razdoblje uspješnog lobiranja te se u Bruxellesu sastao s Marijem Draghijem, predsjednikom Europske središnje banke. Osim s njim, Plenković se sastajao i s potpredsjednikom Komisije zaduženim za euro Valdisom Dombrovskisom, Marijom Centenom predsjednikom eurogrupe i predsjednikom radne grupe za euro Hansom Vijlbrieom.

Svaka država koja je ušla u EU obvezala se da će uvesti euro

“Sva četiri čovjeka ključna su u kontekstu prihvaćanja našega pisma. Mi to želimo. Mislim da smo napravili jako dobre konzultacije i sa središnjom bankom i s Komisijom, naveli nekoliko reformskih područja na kojima ćemo raditi sljedećih godinu dana”, kazao je Plenković Hrvatskom radiju.

Slovačka je u ERM II. ušla mehanizmom 2005. godine i to je posljednji put da je neka od zemalja to učinila. Poslije toga Bugarska je odbijena, ali je prošle godine ponovno pokucala na ista vrata. Države koje su ušle u EU obvezale su se da će uvesti euro, no ne postoji rok u kojem se to treba učiniti, kao što niti preuzimanje zajedničke valute nije jednostrana odluka. Kada je riječ o novim članicama EU, euro još uvijek nije uvela Češka, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Bugarska i Hrvatska.