HRVATSKA SE SROZALA: Borbene avione koje ćemo im platiti 3 milijarde eura Izrael dobio na poklon od SAD-a

Ne samo da nam Izrael preprodaje zrakoplove koje je dobio na poklon zbog svoje geostrateške pozicije, nego umjesto vlastitih stručnjaka, čitavu infrastrukturu razvijat će izraelski, baš kao nekada naši u nerazvijenim zemljama.

Gotovo svi stručnjaci suglasni su da je prilično važno što je Hrvatska odlučila sačuvati nadzvučnu komponentu ratnog zrakoplovstva.

Što se tiče troškova, oni su neizbježni čak i ako odlučimo odustati od bilo kakve avijacije.



“Kao članica NATO saveza sami moramo štititi svoje nebo. Ako to ne možemo, štitit će nam ga NATO, ali to se onda plaća. Ništa nije besplatno. Dakle, bez obzira hoćemo li imati svoje zrakoplove ili će nam nebo čuvati NATO, u oba slučaja moramo plaćati. A to vam je onda poput izbora hoćete li biti podstanar u tuđem stanu ili plaćati ratu kredita za vlastiti stan”, rekao je Marinko Ogorec s Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u Zagrebu za Net.hr.

Je li moglo bolje?

No stručnjaci su puno manje suglasni oko toga koliko su izraelski F-16 dobra prilika. Postavljaju se pitanja o tome je li se moglo uzeti manje novih Gripena, zašto su se odlučili za izraelske žestoko modificirane F-16, umjesto “čistih” grčkih, koliko je izraelski Barak (u prijevodu Bljesak) kompatibilan s NATO-standardima…

Nekada su naši stručnjaci školovali druge…

Ministar Davor Krstičević se brani kako izraelska ponuda ne uključuje samo kupnju zrakoplova nego i mentorstvo, školovanje pilota, izgradnju prateće infrastrukture… Ukratko, sve ono što su ne tako davno naši domaći stručnjaci iz bivšeg “Zmaja” (danas Zrakoplovnog tehničkog centra) radili u Libiji, Iraku i zemljama Trećeg svijeta. Danas to nama nudi Izrael.

I argumentacija kojom naš državni vrh pravda nabavku 30-ak godina starih zrakoplova zvuči u mnogočemu kao iz zemlje Trećeg svijeta – za bolje jednostavno nema novca.

Dobili ih od SAD-a

Kako ističe Index, serija aviona koju nam Izrael prodaje dio je kontingenta koji su dobili od SAD-a u sklopu programa Peace Marble 2. Prema podacima iz knjige At any cost (Po bilo koju cijenu), Izrael je 1988. godine, baš one kada su proizvedeni avioni koje će Hrvatska kupiti, platio 213 milijuna dolara za 75 aviona F-16. Po cijeni motora. Mi ćemo ih platiti dvostruko više. Čak i ako se uračuna inflacija, ispada da su Izraelci avione koristili 30 godina i prodali ih za višestruko više novca.