HRVATSKA SE PRŽI: Vakula otkrio kad stiže vrhunac toplinskog vala i gdje će biti najpaklenije. Ipak, uskoro stiže drastična promjena

Za vikend će se Hrvatska i dalje “pržiti” na suncu, ali u nedjelju stiže lagani vremenski preokret, najavljuje meteorolog Zoran Vakula na HRT-u. Za početak vikenda, petak, Vakula prognozira da će u u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčan, ponegdje čak i vedar. No, ujutro je u prometu nužan oprez zbog magle, mjestimične i kratkotrajne, ali dovoljne za nevolje. Temperatura zraka će od jutarnjih 17 do 20 °C poslijepodne porasti do 33, 34 °C. I u središnjoj Hrvatskoj sunčano i iznadprosječno toplo, ali uz ipak mnogima vjerojatno lakše podnošljivu noć od prošle, nakon koje je mjestimice moguća kratkotrajna sumaglica, samo rijetko i magla.

Vrućina će prevladavati i u gorskom području, osim u višim dijelovima, gdje je dobro potražiti barem neko osvježenje, koje će se moći naći i u moru, ali ne i izvan njega, budući da će vjetar na sjevernom Jadranu izostati ili biti samo slab, uglavnom burin pa sjeverozapadni. Na srednjem Jadranu poslijepodne samo ponegdje umjeren maestral, uz malo valovito more. Najniža temperatura zraka od 19 do 24 °C, u unutrašnjosti Dalmacije 16 do 20 °C, a najviša poslijepodnevna, uz pretežnu vedrinu – od 30 do mjestimice čak 35 °C, osobito u Zagori, pa i oko Ploča i Metkovića, dok će prema jugu Hrvatske i udaljenijim otocima biti malo manje vruće. No, onima na suncu i vedrini, vjerojatno će se činiti više.

U subotu toplo, ali nedjelja donosi promjenu vremena

U subotu još toplije, ponegdje i na kopnu uz toplu noć, koja će u još više mjesta biti u nedjelju i ponedjeljak, kada će dani biti nestabilniji i oblačniji, te sve manje topli, uz pljuskove i grmljavinu, ponegdje vjerojatno i olujno nevrijeme i tuču. U nastavku novoga tjedna promjenjivo, ali i dalje relativno toplo.

I na Jadranu će početkom novoga tjedna biti nestabilno, osobito u ponedjeljak, a poneki je pljusak s grmljavinom moguć već i u nedjelju, uglavnom na sjevernom dijelu. Bit će iznadprosječno toplo, uz tople noći i većinom vruće dane, koji će pripomoći daljnjem zagrijavanju mora. Ne i uglavnom umjerena bura, koja će na sjevernom dijelu zapuhati potkraj nedjelje i u ponedjeljak.

Prognoza za nautičare

Prognozu za nautičare i druge moreplovce pripremio je Ivan Novak, dipl. ing., iz riječkog ureda Pomorskog meteorološkog centra DHMZ-a. Kaže da će predstojeći vikend donijeti “priliku i onima s manjim, pa i najmanjim plovilima i s manje sigurnosti i znanja da se otisnu na more, iako ne predaleko”. Dodaje da će sunca biti u izobilju.

Veći dio petka vjetar će biti slab, uglavnom sjeverozapadni, a more malo valovito. Samo sredinom dana ponegdje će na srednjem Jadranu biti umjerenog sjeverozapadnog vjetra, ali više prema otvorenom moru. U subotu će se zadržati slično vrijeme – sunčano, uglavnom sa slabim vjetrovima i tek sredinom dana ponegdje uz umjeren sjeverozapadnjak, a more će ostati malo valovito.”

“U nedjelju će umjeren sjeverozapadnjak biti češći, iako više prema otvorenom moru, no potkraj dana i u noći na sjeveru Jadrana bit će umjerene, ponegdje i jake bure, pa je za manja plovila bolje da budu na sigurnom. U ponedjeljak i dalje valja računati na ponegdje umjerenu do jaku buru na sjevernom Jadranu kao i na umjeren sjeverozapadnjak na preostalom dijelu Jadrana, a zatim će vjetar opet biti slab. Na moru će prevladavati sunčano, no uz obalu su mogući poslijepodnevni pljuskovi”, prognozira Novak.

Kako rashladiti vlastiti dom za vrijeme toplinskog vala

DHMZ je dao upute za javnost kako se ponašati za vrijeme toplinskog vala. Jedna od uputa odnosi se na to kako rashladiti kuću ili stan u kojem živimo, prenosi N1. Oni kažu da treba mjeriti sobnu temperaturu između 8 i 10 sati, u 13 sati i noću nakon 22 sata. Idealno bi bilo sobnu temperaturu držati ispod 32 °C danju i ispod 24 °C noću. To je posebno važno za djecu ili ako ste osoba starija od 60 godina te ako imate kronične zdravstvene probleme.

Trebalo bi koristiti hladniji noćni zrak da rashladite svoj dom. Savjet je da otvorite prozore ili rolete tijekom noći i ranih jutarnjih sati kada je vanjska temperatura niža (ako je to moguće). Smanjite količinu vrućeg zraka unutar stana ili kuće. Danju valja zatvoriti prozore i rolete (ako ih imate), naročito one koji su okrenuti prema suncu. Isto tako, trebali bi ugasiti sva umjetna svjetla i što je više moguće električnih uređaja. DHMZ savjetuje da stavite zaslone, draperije, tende na prozore koji dobivaju jutarnje ili popodnevno sunce.

Kada uključite uređaj za rashlađivanje (air-conditioning) zatvorite vrata i prozore kako ne biste trošili više energije nego što je potrebno. Električni ventilatori mogu pružiti olakšanje i osvježenje, ali ako je temperatura iznad 35 °C neće spriječiti bolesti vezane uz velike vrućine.

Klonite se vrućine i pijte dovoljno tekućine

DHMZ preporučuje da se sklonite u najhladniju prostoriju stana/kuće, posebno noću. Ako stan/kuću ne možete držati hladnim, provedite dva, tri sata dnevno u hladnom prostoru (npr. javna zgrada koja je hlađena). Valja izbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana, ali i naporan fizički rad. Ako već morate naporno raditi činite to u najhladnije doba dana, što je obično ujutro između 4 i 7 sati te bi bilo dobro potražiti sjenu, savjetuje DHMZ. Isto tako, ne treba ostavljati djecu ili ljubimce u parkiranom vozilu. Redovito koristite kreme sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja. Naročitu brigu valja posvetiti novorođenčadi i maloj djeci pa za njih treba koristiti zaštitne kreme s najvećim faktorom. Trebalo bi prilagoditi svoje izlaganje sunčevom UV zračenju uvažavajući dnevne promjene vrijednosti UV indeksa.

Nadalje, savjetuje se izbjegavanje boravka na suncu u razdoblju od 10 do 17 sati, poglavito se to odnosi na djecu, trudnice, starije osobe i srčane bolesnike te bolesnike oboljele od šećerne bolesti. Idući savjet se odnosi na tuširanje i kupanje u mlakoj vodi. Druga mogućnost je zamatanje u hladne mokre ručnike, hladiti se mokrom spužvom, kupke za noge, itd. Kada je riječ o garderobi, nosite laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala. Ako idete van, stavite šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočale. Koristite laganu posteljinu i plahte, po mogućnosti bez jastuka, kako biste izbjegli akumulaciju topline. Pijte redovito, ali izbjegavajte alkohol i napitke s previše kofeina i šećera. Važno je piti dovoljno tekućine, ali ne naglo. Jedite češće male obroke. Izbjegavajte hranu bogatu bjelančevinama.

Pomozite i drugima i sebi

Tijekom toplinskog vala dobro je misliti i na bliske ljude oko nas. Zato posjetite obitelj, prijatelje i susjede koji većinu vremena provode sami. Osjetljive osobe mogle bi zatrebati pomoć tijekom vrućih dana. Ako je netko koga poznajete pod rizikom pomognite mu da dobije savjet i podršku. Starije osobe i bolesnike koji žive sami treba posjetiti barem jednom dnevno. Ako uzimaju lijekove, provjerite s liječnikom koji ih liječi kakav utjecaj ti lijekovi mogu imati na termoregulaciju i ravnotežu tekućine u tijelu. Položite tečaj prve pomoći kako biste naučili što poduzeti u slučaju toplinskog udara i ostalih hitnih stanja. Svatko mora znati kako reagirati.

U slučaju da pijete lijekove, držite ih na temperaturi ispod 25 °C ili u hladnjaku (pročitajte upute o skladištenju lijeka u uputi o lijeku). Tražite savjet liječnika, ako imate neku kroničnu bolest ili uzimate više lijekova. Ako imate vrtoglavicu, slabost, nemoć, tjeskobu ili ste izrazito žedni i imate jaku glavobolju; što prije otiđite u hladniji prostor i mjerite temperaturu. Ako neki član vaše obitelji ili osobe kojima pomažete imaju vruću suhu kožu ili delirij (nerazumno razgovaraju i nemirni su), grčeve i/ili su bez svijesti, odmah zovite liječnika/hitnu pomoć.

Dok čekate na liječnika/hitnu pomoć, smjestite osobu u hladnu prostoriju u vodoravan položaj, podignite joj noge i kukove, odstranite odjeću i počnite s vanjskim hlađenjem – kao što su hladni oblozi na vrat, pazuhe i prepone uz ventilator i špricanje kože vodom temperature 25 – 30 °C. Mjerite temperaturu tijela. Hladite osobu dok se tjelesna temperatura ne spusti ispod 38 °C. Nemojte davati acetilsalicilnu kiselinu ili paracetamol. Osobe bez svijesti postavite u bočni ležeći položaj.