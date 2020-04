HRVATSKA SE PROTIV KORONAVIRUSA BORI S ANDRIJOM: Virtualni asistent odgovara na sva pitanja i čuva podatke u tajnosti

Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo uprave su predstavili virtualnog asistenta Andriju, donaciju nekoliko domaćih informatičkih tvrtki, čija je zadaća putem WhatsAppa pomoći građanima u borbi protiv pandemije koronavirusa

U Banskim dvorima Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo uprave danas su predstavili prvog digitalnog asistenta u borbi protiv koronavirusa na WhatsAppu u Hrvatskoj – Andriju. Njega su vladi donirale članice hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju CroAI, informatičke tvrtke Infobip, Neos, Mindsmiths i Oracle, a ime je dobio po ocu temeljnih principa javnog zdravstva, Andriji Štamparu.

Andriju je jednostavno koristiti putem WhatsAppa. Moguće ga je dobiti klikom na službenu stranicu ili slanjem poruke “Pozdrav” na ranije spremljeni broj +385997753049.

“Andrijin zadatak je uvažiti ozbiljnost situacije, umiriti ako je sve OK, uputiti na pravo mjesto bez panike ako situacija zahtijeva hitnu reakciju. Konačni cilj je pomoći zdravstvenom sustavu da se efikasnije bori protiv epidemije. Prvo krećemo od ljudske ekspertize, u ovom slučaju je to bila simulacija razgovora s profesorom Brankom Kolarićem, a onda kada asistent počne komunicirati s tisućama ljudi na temelju njihovih reakcija, algoritmi ponašanja se mijenjaju. Andrija omogućuje građanima da nauče kako se ponašati u svakoj situaciji i da to onda mogu primijeniti na sebi ili drugim osobama do kojih im je stalo”, pojasnio je Netokraciji predsjednik udruge CroAI, Mislav Malenica.

Dodavanje osobnosti

U Ministarstvu uprave, kojeg vodi njegov prezimenjak Ivan Malenica, shvatili su da trebaju napraviti nešto osobnije, što ne bi mogli kroz klasični koronavirus.hr chatbot, koji je dostupan na internetu WhatsAppu i Viberu. Stoga je jedna od glavnih zadaća programera bila dodavanje osobnosti virtualnom liku.

“U tvrtki Mindsmiths smo već razvili nekoliko digitalnih asistenata u medicinske svrhe i tu smo naučili koliko je za ulijevanje osjećaja povjerenja i bliskosti u komunikaciji s korisnikom bitno stvoriti percepciju osobe, čak i kada je očito riječ o digitalnoj personi. Andrija digitalni asistent ima karakter dobronamjerne osobe koja je uvijek voljna pomoći i biti na usluzi građanima, a ujedno raspolaže bogatim znanjem u području borbe protiv koronavirusa”, rekao je Malenica i dodao kako je WhatsApp odabran kao prvi kanal komunikacije, što ne znači da će biti i jedini.

Podaci su anonimni i sigurni

S obzirom na ranije planirano praćenje građana putem mobitela za vrijeme pandemije, Malenica je pojasnio koliko su oni sigurni i kako će se baratati njihovim podacima, nakon što jednom stupe u kontakt s Andrijom.

“Andrija funkcionira tako da se korisnik dopisuje s digitalnim asistentom preko svojeg broja mobitela. Međutim, taj broj se više nigdje ne koristi u sustavu ili izvan njega kako bi se izbjegla mogućnost povezivanja s konkretnim fizičkim osobama. Nadalje, korisnik može dobrovoljno podijeliti svoju približnu lokaciju i stanje simptoma vezanih uz koronavirus. Ti podaci se u anonimiziranom obliku (bez broja mobitela) stavljaju na raspolaganje stručnjacima iz Ministarstva zdravstva kako bi efikasnije pratili razvoj epidemije. Htio bih ovdje naglasiti da je Andrija dobrovoljan alat kojim se građanima daje mogućnost da se direktno uključe u borbu protiv koronavirusa. Ako netko to ne želi, i to je sasvim u redu. Korištenje Andrije je anonimno i u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka”, objasnio je.

Još nije poznato koliko će dugo Andrija “živjeti” i hoće li pomagati ljudima i s uobičajenim zdravstvenim uslugama. Naime, to ovisi o rezultatima cjelog projekta koji će se evaluirati nakon završetka pandemije.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.