Hrvatska se opet probudila u debelim minusima. Noć je bila izrazito hladna, a jutro će biti još hladnije u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj uz dvoznamenkaste minuse. Mraza će biti sve do dalmatinske obale, kazao je meteorolog RTL- a Danas Dorian Ribarić.

Prema podacima DHMZ-a u 7 sati ujutro najhladnije je bilo u Crnom Lugu, odnosno Nacionalnom parku Risnjak gdje je izmjereno -17,1 Celzijevih stupnjeva, dok je u Makarskoj najtoplije s 10,8 stupnjeva.

U Zagrebu je trenutno -11, Split je na ugodnih 7, Rijeka na 0, a Osijek na 4 Celzijeva stupnja.

Upaljen metoalarm za gotovo cijelu Hrvatsku

Danas će prema prognozi DHMZ-a biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti osobito ujutro mjestimice magla te vrlo hladno. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će umjerena do jaka bura s olujnim udarima postupno slabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od -12 do -7, mjestimice viša, a na Jadranu između -1 i 5 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom od -1 do 4, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 4 do 8 te između 9 i 13 °C na obali i otocima.

Za gotovo cijelu Hrvatsku izdani su meteoalarmi zbog jakog i orkanskoj vjetra i velike hladnoće, osobito u kontinentalnom dijelu zemlje. "Budite spremni na hladnoću i izrazito niske temperature. Zdravstveni rizik moguć je kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od nadležnih službi", stoji u upozorenju.

Vrlo jaka i olujna bura tijekom dana će postupno slabjeti. "Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", također navodi DHMZ.

Idući tjedan nova promjena

"Većinom sunčano i prilično hladno ostaje i početkom idućeg tjedna, ali uz nešto češću pojavu magle. No, uz više oblaka u noći na utorak moguće su i slabe oborine. Na kopnu prolazno susnježica, ali nakratko i kiša koja se može lediti u dodiru s još uvijek hladnim tlom. No, već je to sve manje hladno, a osobito tamo od srijede i - toplije", navodi se u prognozi RTL-a.