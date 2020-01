HRVATSKA SE PROBUDILA U ‘DEBELIM MINUSIMA’: Najhladnije je u Gospiću, za cijelu zemlju zbog hladnoće izdali upozorenje. Otkrili i kad će zatopliti

U Zagrebu je jutros izmjereno -6, Krapini -6,7, a tek nešto toplije bilo je na sjeveru Hrvatske pa tako Varaždin mjeri -2,6

U Hrvatskoj je osvanulo pravo zimsko jutro, onako kako i priliču siječnju. U kontinentalnom dijelu zemlje tempertaure u 7 sati gotovo svuda su bile u “debelom” minusu. Najviše su se smrzavali u Gospiću gdje je u 7 sati izmjereno -10 i Otočcu gdje je bilo -9.8 stupnjeva Celzijevih. Slijedi Lekenik s -9,4 pa Karlovac s -8,6.

Hladno je i u Slavoniji pa tako Slavonski Brod u 7 sati mjeri -9,2, Požega -7, a Osijek -5,7, Vukovar -4,6 stupnjeva.

U Zagrebu je jutros izmjereno -6, Krapini -6,7, a tek nešto toplije bilo je na sjeveru Hrvatske pa tako Varaždin mjeri -2,6, a Koprivnica -2,8 stupnjeva.

Iako su na moru temperature jutros bile ipak ponešto iznad nule, noćas je, primjerice, u unutrašnjosti Korčule izmjereno ledenih -7 stupnjeva, piše Dalmacija Danas.

U BiH minus 21, za Hrvatsku izdano upozorenje

Hladnije nego u Hrvatskoj jutros je bilo u susjednoj BiH. U 7 sati najniže temperature zabilježene su na Sokocu, Jahorini i Bjelašnici – minisu 21 stupanj. U Han Pijesku i Rudom je izmjereno -12, na Čemernom -11, a u Srebrenici, Višegradu, Sarajevu te na Ivan Sedlu -10 stupnjeva Celzijevih.

Zbog vrlo niskih jutarnjih temperatura meteoalarm je izdao i žuto upozorenje za Hrvatsku za danas, dok je zbog vjetra izdano narančasto upozorenje za Velebitski kanal gdje bi udari bure mogli biti do 95 kilometara na sat. Jak vjetar puhat će i u ostatku Dalmacije.

Već od sutra malo toplije

Danas će biti pretežno sunčano, od sredine dana prolazno uz umjerenu naoblaku, osobito na sjevernom Jadranu i zapadnim predjelima unutrašnjosti. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak, a navečer i u noći na srijedu bura će uz obalu jačati. Najviša dnevna temperatura od 2 do 7 u unutrašnjosti, a od 9 do 12 °C na Jadranu, javlja DHMZ.

Sutra u unutrašnjosti u prvom dijelu dana niski oblaci, mjestimice i magla, a poslijepodne sunčanije. Vjetar uglavnom slab, samo u gorju i umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu sunčano i većinom vedro. Puhat će slaba do umjerena bura, još prijepodne mjestimice s jakim udarima, a prema otvorenom moru poslijepodne će zapuhati sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -6 do -1, na moru od 3 do 6, a najviša dnevna od 3 do 7 na kopnu te od 9 do 13 °C na obali i otocima.

Do kraja tjedna očekuje se uglavnom stabilno vrijeme uz lagani porast temperatura zraka.