TISUĆE LJUDI U VUKOVARSKOJ KOLONI SJEĆANJA: Stigli su i Kolinda, Plenković, Škoro… Milanović položio vijenac, ali zaobišao kolonu

Na današnji dan prije 28 godina, 18. studenoga 1991., nakon tromjesečne srpske opsade slomljena je obrana Vukovara. Hrvatska se danas prisjeća jednog od najtežih dana u svojoj novijoj povijesti.

Kolone hodočasnika slijevaju se od ranih jutarnjih sati prema bolnici gdje je u 10 sati počeo komemorativni program “Vukovar – mjesto posebnog pijeteta”.

U ranim jutarnjim satima djeca vukovarskih osnovnih škola upalila su više od 3000 lampiona duž 5,5 kilometara dugog Križnog puta od Opće županijske bolnice Vukovar i Bolnice ratnih veterana do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata.

Tijekom gotovo tromjesečne opsade Vukovara stradalo je 2717 hrvatskih branitelja i civila, a grad je gotovo sravnjen sa zemljom.

Pogledaj fotogaleriju

11.55 – U koloni sjećanja koračaju tisuće ljudi.

11.46 – Predsjednički kandidat Zoran Milanović u ponedjeljak je, obilježavajući Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, položio vijenac ispred Spomenika na Ovčari, no ne sudjeluje u Koloni sjećanja.

“Vječna vam slava i hvala. Da se ne zaboravi, nikada”, poručio je Milanović povodom 28. obljetnice pada Vukovara putem Facebooka te objavio fotografije jutrošnjeg posjeta vukovarskom Spomeniku na Ovčari.

Milanović ne sudjeluje u Koloni sjećanja, u kojoj uz građane iz Vukovara i cijele Hrvatske sudjeluju i visoki državni dužnosnici i političari.

To je najavio prije nekoliko tjedana u Rijeci, kada je kazao da će posjetiti Vukovar, ali da će kao i 2013. počast žrtvama vukovarske tragedije odati na Ovčari te nagovijestio da neće sudjelovati u Koloni sjećanja.

“Tamo su žrtve i to je izraz poštovanja, to nije fešta kako od toga radi HDZ”, rekao je tada Milanović.

11.40 – Posljednji zapovjednik obrane Vukovara Branko Borković poručio je kako se po pitanju nestalih u Domovinskom ratu može napraviti puno više, te da njega nitko ništa na tu temu nije pitao već 28 godina.

“Moglo se i može, 28 godina mene nitko ništa nije pitao osim ‘Manolićeve komisije'”, rekao je Borković o problemu nestalih u Domovinskom ratu tijekom vukovarske komemoracije.

Dodao je kako je “danas daleko važnije vidjeti se sa živima u Vukovaru”.

“Da se na neki način sjetimo svih onih koji nisu s nama tu. To su uvijek teški dani, pogotovo kada čovjek dolazi ili odlazi iz Slavonije, noći, teške, naporne, zato što je bilo tako kako je”, kazao je Borković.

11.13 – Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava izrazio je zadovoljstvo velikim brojem iskoraka koji su učinjeni prema Vukovaru, ali je upozorio da nije zadovoljan dinamikom procesuiranja ratnih zločina.

“Vrlo sam zadovoljan velikim brojem iskoraka koji su učinjeni prema Vukovaru”, rekao je Penava, dodavši da su odluke o pokretanju procedure za donošenjem određenih zakona koji se tiču problematike Vukovara komunicirali s Vladom.

No, kazao je da nije zadovoljan dinamikom procesuiranja ratnih zločina te s jasnim, nedvosmislenim određivanjem prema velikosrpskoj agresiji na grad Vukovar.

Za zakon o investicijama za koji je potrebno zeleno svjetlo Europske komisije, Penava je rekao da bi odgovor iz Bruxellesa morali znati tijekom iduće godine.

‘Brojna mjesta izazivaju strašne emocije’

Izmjene tog zakona, naglasio je, također su potekle iz grada Vukovara, a u Ministarstvu regionalnog razvoja i Vlade su našli kvalitetnog i dobrog partnera. “Znam da se ulažu maksimalni napori da se stvar izlobira u Europskoj komisiji, nadam se povoljnom ishodu”, rekao je Penava.

Sudjelujući na 28. obljetnici sloma obrane Vukovara, Penava je odgovorio novinarima da bi se u Vukovaru moglo nabrajati puno mjesta, od Ovčare do Trpinjske ceste 33 koja izazivaju strašne i posebne emocije, ali da je bolnica svakako jedno od njih.

Nije želio komentirati novinarsku informaciju po kojoj kandidat za predsjednika Zoran Milanović neće sudjelovati u povorci, kazavši da će to prepustiti njemu.

“Danas sam u mislima na dečke u tenisicama, na Vukovar iz 1991., na hrabrost i sve one ljudske vrline koje su iskazane od branitelja, svih ljudi koji su sudjelovali u obrani grada Vukovara”, kazao je Penava, dodavši da to predstavlja njegovu ponosnu i vedru stranu sjećanja.

U onoj tužnoj strani sjećanja su mu, kazao je, bestijalnost velikosrpske agresije, zločini koji su učinjeni tijekom rata i opsade grada, ali i nakon rata.

11.05 – Premijer Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak da Vlada kontinuirano ulaže napore u razvoj grada Vukovara i jako puno radi na pitanju nestalih, poručivši kako državne institucije neće stati dok se to pitanje ne riješi.

“Dok se to pitanje ne riješi, državne institucije neće stati”, istaknuo je Plenković uoči početka komemoracije povodom 28. obljetnice sloma obrane Vukovara.

“Naša Vlada jako puno radi na tom pitanju, ministar Tomo Medved, povjerenstvo, njegovi pomoćnici, predsjednica Hrvatske također, vodimo dijalog s drugim državama, s međunarodnim organizacijama i nadamo se da će oni dati rezultate jer svake godine napravi se napredak”, kazao je premijer.

Na pitanje novinara hoće li Hrvatska blokirati ulazak Srbije u EU dok se ne riješi pitanje nestalih Plenković je odgovorio da Hrvatska to pitanje rješava već dugi niz godina, a za to je potrebna politička volja.

‘Beograd nam konačno mora dostaviti podatke’

“Mislim da treba doći do političke volje da se podaci koji postoje u Beogradu dostave Hrvatskoj, da konačno znamo sudbinu svih naših ljudi”, rekao je.

Što se tiče puta Srbije prema EU-u, naglasio je kako je on vrlo striktan, pun uvjeta, pod novom metodologijom i trajat će jako dugo. “A ovo su takozvana temeljna pitanja, koja se trebaju rješavati u okviru poglavlja koja se odnose na temeljna prava”.

Plenković je istaknuo kako njegova Vlada kontinuirano ulaže napore u razvoj grada Vukovara u svim aspektima, te da je bilo puno ulaganja u njegovu mandatu.

“Posebno mi je drago što Vlada predlaže da vukovarska bolnica postane memorijalna bolnica. Ta je poruka jedna od najvažnijih, kao i novi zakon o Vukovaru kao mjestu posebnoga pijeteta”, rekao je.

Predsjednica: ‘Poštovanje žrtvi Vukovara’

Spomenuo je i zakon o poticanju ulaganja, o kojem se vode razgovori s Europskom komisijom kako bi se Vukovar učinio iznimkom.

“Dvadeset i osam godina nakon rata mislim da moramo gledati u budućnost, moramo gledati na utvrđivanje istine, na procesuiranje ratnih zločina, na činjenicu da grad treba perspektivu u domovini koja je u međuvremenu, od vukovarske tragedije, riješila sve svoje nacionalne zadaće, i to zahvaljujući državničkoj politici predsjednika Tuđmana, uključujući i mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja i sve ono što smo učinili u proteklim godinama da Hrvatska bude gospodarski snažna, socijalno uključiva i međunarodno pozicionirana”, kazao je Plenković.

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović samo je kratko poručila: “Poštovanje svima, poštovanje žrtvi Vukovara”.

11.01 -Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je kako je neizmjerno ponosan da je u Vukovaru s velikim brojem obitelji koje još uvijek traže svoje najmilije, dodavši da Vlada i Ministarstvo ulažu velike napore u cilju pronalasku nestalih, što je prioritet svih prioriteta.

Ministar Medved istaknuo je da su prvi put u ovoj godini donijeli Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu gdje su jasno i precizno definirali nadležnosti svih tijela i službi koje participiraju u tom procesu.

“Činimo velike napore, znamo i svjesni smo da to još uvijek nije dovoljno i da svaka obitelj željno iščekuje sudbinu svojih najmilijih, i to nam je prioritet svih prioriteta, na tom tragu nastavljamo i dalje raditi”, poručio je Medved.

“Poklonimo se onima najboljima među nama, poklonimo se našim žrtvama u dostojanstvu, hodajmo danas u ovoj Koloni sjećanja s mislima na njih, na njihove obitelji, na njihove najdraže i neka ovi dani budu svima nama, našemu narodu vodilja i putokaz i kad nam je teško i kad smo u neizvjesnosti i kad tražimo ispravan put prisjetimo se ovih žrtava. I neka nam oni budu inspiracija, neka nam oni budu vodilja za daljnju izgradnju naše domovine”, poručio je ministar branitelja.

Jandroković: Pupovac je pokazao pijetet

10.46 – Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković podsjetio je da je Hrvatska bila žrtva velikosrpske agresije te da tu “istinu moramo prenijeti na mlađe generacije.”

“Mi smo bili pobjednici u ratu”, istaknuo je Jandroković.

Na upit je li Milorad Pupovac trebao biti u koloni sjećanja, Jandroković je rekao kako je Pupovac bio u nedjelju Vukovaru i iskazao poštovanje žrtvi na svoj način. Odgovarajući na pitanje o nestalima, rekao je da će Srbija morati otvoriti svoje arhive te da politika koju vodi Beograd nije dobra.

“Hrvatska je članica EU-a i ima mehanizme kojima se može poslužiti na putu Srbije prema Uniji u pregovorima”, istaknuo je Jandroković.

10.33 -Predsjednik SDP-a Davor Bernardić izjavio je u ponedjeljak tijekom vukovarske komemoracije da se Hrvatska danas s posebnim pijetetom prisjeća žrtava Vukovara i onih koji se još uvijek vode kao nestali te izrazio žaljenje što Vlada nije uspjela riješiti to pitanje.

“S tugom i posebnim pijetetom prisjećamo se svih žrtava Vukovara, grada heroja, ali i onih koji se još uvijek vode kao nestali. Na žalost, Vlada još nije uspjela riješiti to pitanje. No, pitanje koje uz to moramo postaviti jest – ima li Vukovar i imaju li mladi budućnost, ili će ostati ‘grad slučaj’ koji će služiti za političke sukobe i obračune”, rekao je Bernardić.

Naglasio je da država mora napraviti određene pomake u rješavanju pitanja nestalih u Domovinskom ratu. “Na žalost, to još nije napravljeno, a danas je prilika da se to kaže i da se adresira taj problem. Čeka nas još puno posla”, kazao je Bernardić dodavši kako te probleme treba rješavati institucionalno.

Poručio je kako bi htio da se danas o Vukovaru govorio kao gradu koji ima svijetlu budućnost, a mladi imaju šansu za uspjeh bez obzira na vjersku ili nacionalnu pripadnost. To bi trebao biti grad iz kojega se ne iseljavaju mladi nego ostaju živjeti sa svojim obiteljima. “To je Vukovar kojeg želimo i kojeg sanjamo”, kaže Bernardić.

Upitan gdje je SDP-ov kandidat za predsjednika Zoran Milanović odgovorio je kako o tome ne želi govoriti jer nije ni vrijeme niti mjesto za to.

10.31 – Saborski zastupnik HDZ-a i predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Miro Kovač poručio je u ponedjeljak tijekom vukovarske komemoracije da treba ubrzati procesuiranje ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti.

“Vidimo toliko zgrada i fasada, koje nisu obnovljene, i toliko nesretnih ljudi koji još uvijek tragaju za svojim najmilijima, nestalima, i koji vape za pravdom. Treba ubrzati procesuiranje ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti”, rekao je Kovač.

Na pitanje treba li Hrvatska od Srbije tražiti otvaranje arhiva iz rata pod prijetnjom blokade pregovora s Europskom unijom, Kovač je kratko odgovorio da “može i mora”.

10.30 – Krenula je Kolona sjećanja od vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja.

Josić: Dolazak Pupovca je pametan politički potez

10.20 – Predsjednik Savjeta za branitelje vukovarskog gradonačelnika Tomislav Josić poručio je u ponedjeljak da je zadatak živih pokušati napraviti bolju i pravedniju Hrvatsku, a ustvrdio je i kako je dolazak čelnika SDSS-a Milorada Pupovca jučer u Vukovar pametan politički potez.

Uoči početka komemoracije povodom 28. obljetnice sloma obrane Vukovara, Josić je u krugu vukovarske bolnice izjavio da se pri dolasku na to mjesto sjeti svih onih koji su dali živote da bismo mi danas živjeli u slobodnoj domovini.

“Često se pitam je li domovina onakva kakvu smo mi sanjali. Mislim da nije, mislim da ima još puno toga što treba popraviti. Na nama živima je da pokušamo nešto promijeniti i da napravimo bolju i pravedniju Hrvatsku”, izjavio je.

Komentirao je i izjavu čelnika SDSS-a Milorada Pupovca koji je kazao da se jučer u Vukovar došao pokloniti i hrvatskim i srpskim žrtvama, ustvrdivši kako smatra da je Pupovčev dolazak u Vukovar pametan politički potez.

“Mislim da on relativizira, da pokušava izjednačiti agresora i žrtvu, iako, svatko tko dođe ovdje i pokloni se žrtvama zaslužio je poštovanje”, smatra Josić.

Kazao je i da se pitanje nestalih u Domovinskom ratu i Vukovaru ne može riješiti bez podataka iz Srbije i otvaranja vojnih arhiva.

“Diplomacija bi morala raditi svoj posao, može se vršiti pritisak, do nekih informacija se može doći, a hoće li biti rezultata, vidjet ćemo”, izjavio je.

Državni vrh u koloni

10.00 – Na obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.-2019. “Vukovar – mjesto posebnog pijeteta” sudjelovat će i predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Državni vrh će se pridružiti Koloni sjećanja, koja u 12.15 sati stiže na Memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata. Ispred Spomen-obilježja žrtvama iz Domovinskog rata molitvu za vukovarske žrtve predvodit će Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit nakon čega će biti odane počasti žrtvama Vukovara polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Misu za sve pokojne i nestale u Domovinskom ratu u 13 sati predvodit će mostarsko-duvanjski biskup Ratko Perić.