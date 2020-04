HRVATSKA SE PRIPREMA NA POPUŠTANJE RESTRIKTIVNIH MJERA: Što bi sve i kada trebalo proraditi? ‘Bit će vrlo promišljeno’

Kada je riječ o obrtima s najbližim kontaktom između klijenata i pružatelja usluga, oni će po svemu sudeći pričekati do lipnja dok se aktivno pripremaju mjere zaštite

Ministar zdravstva Vili Beroš najavio je da Hrvatska aktivno priprema izlaznu stretegiju izlaska iz korona krize, odnosno popuštanja mjera. Premda je spremna, detalji još nisu razrađeni. Prije nekoliko dana Andrej Plenković je svojim ministrima do kraja vikenda produžio rok za predaju prijedloga djelatnosti koje bi se reaktivirale.

Prijedloge će amenovati struka, no izvjesno je da će se velik broj sigurnosnih mjera produžiti, poručili su iz Nacionalnog stožera civilne zaštite. Ministar unutarnjih poslova te načelnik Stožera, Davor Božinović, napominje da će se vrlo promišljeno krenuti u popuštanje mjera. Mjere bi trebale biti odobrene do srijede te bi ih Vlada trebala u četvrtak na sjednici potvrditi. Do četvrtka, ništa od predloženog ne ide u javnost, ali može se očekivati da će se Hrvatska povesti za državama koje su već počele s ublažavanjem mjera, javlja RTL.

Popuštanje mjera u drugim zemljama

Idućeg tjedna će Slovenija otvoriti trgovine s građevinskim materijalom, namještajem i tehničkom robom. Od 4. svibnja proradit će frizerski saloni kao i trgovine čija je površina veća od 400 četvornih metara. Domaći predstavnici drvne industrije su od Ministarstva gospodarstva tražili da počnu raditi već od ponedjeljka, naravno uz zaštitne mjere.

“Na primjeru jednog izložbenog salona veličine 2000 kvadrata radi četiri do pet zaposlenih, a u jednom trenutku može biti 20 posjetitelja s obzirom na frekvenciju koja bude u takvoj vrsti prodavaonica”, objašnjava za RTL Renato Radić, vlasnik salona namještaja.

U Austriji trgovine manje od 400 četvornih metara već rade, a rade i trgovine s građevinskim materijalom i tehničkom opremom. Trgovački centri otvorit će se 1. svibnja, od sredite idućeg mjeseca ponovno će raditi austrijski hoteli i restorani. Gariju Cappelliju, ministru turizma prioriteti je turistička ponuda koja će omogućiti veću izolaciju poput kampova i nautičkog turizma.

Austrija je otišla i korak dalje od Slovenije. Kod njih sve trgovine manje od 400 metara četvornih već rade, kao i prodavaonice materijala i tehničke opreme. Od 1. svibnja otvaraju se čak i shopping centri, a od sredite svibnja čak i hoteli i restorani. Na listi prioriteta hrvatskog ministra turizma Garija Cappellija je turistička ponuda koja omogućava najveću izolaciju – kampovi i nautički turizam. I jedni i durgi spremno čekaju i goste i mjere zaštite.

Priroritet u Danskoj su vrtići i osnovne škole pa oni opet kreću s radom od idućeg tjedna. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Hrvatskoj od kraja mjeseca namjerava pokrenuti znanstvene institute i istraživačke laboratorije, kao i omogućiti ispite u školama i na fakultetima. Što se tiče državne mature, nju planiraju pokrenuti u lipnju.

Tko šiša ministre?

Kada je riječ o obrtima s najbližim kontaktom između klijenata i pružatelja usluga, oni će po svemu sudeći pričekati do lipnja dok se aktivno pripremaju mjere zaštite. Frizer Ivica Zanetti kaže da je razmišljao da između svih radnih mjesta stavi pleksiglas pregrade te je otišao i korak dalje: razmišljao je i o sterilizatoru prostora, odnosno zraka. Ipak, strpljiv je i prihvaća sve mjere Stožera jer sve od toga da si besposlen, govori on. Komentirajući ostale kolege, navodi da misli da se nisu ostavili frizerskog posla i da i dalje povremeno rade.

“Kad vidite ministre na televiziji – jesu li oni friško ošišani? Jesu. I mnogi saborski zastupnici su friško ošišani, neki mislim da se nisu šišali u kućnoj radinosti. Vidio sam da se Nenad Bjelica sam sigurno šišao, vidim da ste se vi sami ošišali, to je isto vidljivo”, upozorava Zanetti za RTL dok se nada da njemu i ostalima s obrtima Vlada neće reći: “Tko vas šiša!”

