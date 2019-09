NUKLEARNA ELEKTRANA KRŠKO SE ŠIRI, A HRVATSKA SE PONAŠA KAO DA S TIME NEMA VEZE: ‘Ovo moram nazvati suludim’

Analitičarka energetske politike uvjerena je da RH vrlo olako propušta svoju priliku, a čvrsti alternativni plan ne razvija

Prema nedavnoj izjavi premijera Slovenije, Marjana Šareca, još jedan blok mogao bi biti nadograđen u Nuklearnoj elektrani Krško u Sloveniji. Burne reakcije na tu vijest stigle su iz Austrije gdje su politički čelnici austrijskih južnih pokrajina nazvali ovu inicijativu neprihvatljivom i najavili masovne proteste, piše Deutsche Welle. S druge strane, u Hrvatskoj na tu najavu nije bilo nikakvih reakcija. Kako piše Deutsche Welle, takva intertnost Hrvatske je osobito zanimljiva s obzirom na to da je Hrvatska suvlasnik NE Krško.

“Ali ovdje nikad nismo imali nikakvu zaista ozbiljnu diskusiju o tome bi li RH željela ikakvo daljnje partnerstvo sa Slovenijom. To moram nazvati suludim jer se baš niti jedna zemlja koja ima svoju nuklearnu energiju ne ponaša kao da je nema”, rezolutna je Nina Domazet, urednica specijaliziranog portala Energetika-net.com te analitičarka energetske politike.

Za razliku od Hrvatske, Slovenija solidno koristi potencijale solarne energije

Analitičarka Domazet uvjerena je da RH vrlo olako propušta svoju priliku, a čvrsti alternativni plan ne razvija. Zemlje bogatije od Hrvatske okreću se od nuklearne energije pa je njihova energetika razvijena iz obnovljivih i ekološko, sigurnosno prihvatljivih izvora. Domazet kaže da u Hrvatskoj solara ima samo u tragovima dok je Slovenija “svoje potencijale za energiju sunca koristi solidno. Pritom ima i progresivne zakone koji potiču energetsko zadrugarstvo i instalaciju fotonapona na stambene zgrade”.

Sociolog i umirovljeni profesor socijalne ekologije, Vladimir Lay, misli da Hrvatska nije protiv nuklearki, nego ne pokazuje da o nuklearnoj energiji razmišlja na strateški način. “Vijest iz Slovenije možda je naprosto ‘probni balon’ tzv. hijenskih menadžera, ali naša ‘Strategija energetskog razvoja do 2030. s pogledom na 2050. godinu’ otkriva još gore stanje”, govori sociolog.

‘Ne znamo ni što bismo učinili s našim nuklearnim otpadom, kamoli s odnosom prema nuklearnoj energiji generalno’

“U ‘Strategiji energetskog razvoja do 2030. s pogledom na 2050. godinu’ nikakvog stava o nuklearnoj energiji, što je veoma opasna nezainteresiranost. Bogatiji se razvijaju u smjeru obnovljivih izvora, ali mi očito ne shvaćamo da će ih to učiniti još bogatijima. Ulaganja u takvu tranziciju su ispočetka visoka, no vraćaju se s mnogostrukim benefitima. A posve je zanemarena i naša znanstvena pamet u tom sektoru”, govori Lay za Deutsche Welle.

Sociolog navodi mena Hrvoja Požara i Vladimira Potočnika koji su temeljito istražili visoke mogućnosti obnovljivih izvora u RH. “Zato danas ne znamo ni što bismo učinili s našim nuklearnim otpadom, kamoli s odnosom prema nuklearnoj energiji generalno”, govori Lay. Budući da Hrvatska ima ogromnih problema s običnim, neradioaktivnim otpadom, logično je da ga ima i s nulearnim otpadom.

Što o Krškom misle građani?

Kako bi provjerili koliko o Krškom uopće Hrvati znaju, novinari Deutsche Wellea izašli su na zagrebačke ulice pa pitali građane o tome. Većina ne vjeruje da država zna što radi s nuklearnom energijom te NE Krško općenito.

“Malo znam o toj temi. Generalno nisam a priori protiv nuklearne energije, ali nemam pouzdanja u organizacijsku sposobnost ovog društva da efikasno reagira u slučaju problema. Ja, na primjer, uopće nisam upoznata s elementarnim mjerama koje bi se u Zagrebu trebale primijeniti u slučaju curenja radijacije iz Krškog”, govori Jana Hodžić. Slično razmišlja i Anto Jurić koji je odmah pripomenuo da ne živi u Zagrebu, no tu mu žive djeca.

“Ali tu žive moja kćer i njezini, pa često dolazim, a i bio sam jednom u Krškom. O nuklearnoj energiji mislim kao i o drugim važnim političkim pitanjima u Hrvatskoj – ne vjerujem da naše institucije kontroliraju situaciju, osim onda kad to namjerno čine na neki štetan način. I zato je bolje da vam o tome ne kažem više ništa”, komentirao je Anto. Zagrepčanin Davor Jurić misli da bi se Hrvatska trebala okrenuti razvoju obnovljivih izvora energije koje je zanemarila. Zabrinjavajućim smatra to što se u RH o Krškom ne govori ništa.

