HRVATSKA SE POLAKO VRAĆA U NORMALU: Članica Nacionalnog stožera otkrila kada ćemo znati je li došlo do porasta zaraženih zbog popuštanja mjera

Hrvatska je od jučer ušla u drugu fazu popuštanja epidemioloških mjera usmjerenih na borbu protiv koronavirusa, kojom je predviđeno postupno reaktiviranje zdravstvenog sustava i početak rada djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt, poput frizera, brijača i pedikera. Otvorena su dječja i sportska igrališta. Ministar Vili Beroš je rekao kako nije bilo velike navale na otvorene bolnice

U Hrvatskoj je trenutno potvrđeno 2101 zaraženih koronavirusom, izliječenih je 1522 a umrlo je 80 oboljelih

Hrvatska je jučer ušla u drugu fazu popuštanja epidemioloških mjera

Jučer je zabilježeno samo pet slučajeva zaraze u zemlji, na respiratoru je 15 bolesnika, a hospitaliziranih je 228

U svijetu je potvrđeno 3.585.108 zaraženih, do sada je izliječeno 1.161.994, a umrlo je 248.655

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA

Nema novozaraženih u Virovitičko-podravskoj županiji

9:03 – Na području Virovitičko-podravske županije više nema osmero zaraženih od korona virusa.Prema podacima iz Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije, dvoje od osmero oboljelih je ozdravilo. Od početka pandemije korona virusa, na području Virovitičko-podravske županije, devetero ljudi je bilo pozitivno na COVID 19, a troje ih je ozdravilo. U zadnja 24 sata, testirano je 29 osoba na korona virus i svi su bili negativni.

Kada ćemo znati je li došlo do porasta zaraženih?

9:00 – Članica Nacionalnog stožera Maja Grba-Bujević rekla je jutros za N1 da je veseli što jučer nije bilo velikih problema i gužvi po bolnicama. “Nastavak cijele priče ovisi o nama. Prvo moramo vidjeti što smo dobili iz prve faze, to ćemo vidjeti ovih dana. Nakon toga možemo razmišljati o daljnjim mjerama. Virus je još tu, i moramo biti jako oprezni”, dodala je.

Na pitanje kada ćemo znati je li zbog popuštanja mjera došlo do porasta broja zaraženih kaže: “Danas je možda taj dan, prošli ponedjeljak smo krenuli, ali ne u punom opsegu. Još uvijek puno ljudi radi od kuće, dakle, nismo se jako puno kretali… Samoizolacija se i dalje krši. Jučer, danas i sutra – ti brojevi su pokazatelj prvog blagog popuštanja mjera. Treća faza ce ovisiti o rezultatima ovotjednog popuštanja”, kazala je.

Broj mrtvih u pandemiji u svijetu prešao četvrt milijuna

8:26 – Broj smrtnih slučajeva od koronavirusa prešao je brojku od četvrtine milijuna u ponedjeljak nakon što se broj zaraženih popeo na 3.5 milijuna, pokazali su službeni podaci, dok nekoliko zemalja počinje ublažavati mjere karantene kojima je cilj bio obuzdati pandemiju. Sjevernoameričke i europske zemlje imaju većinu novih smrtnih slučajeva i zaraženih u posljednjim danima, no brojke rastu u Latinskoj Americi, Africi i Rusiji. Globalno, novih je 3914 smrti i 75.646 novih slučajeva zaraze u posljednja 24 sata, zbog čega je ukupan broj smrtnih slučajeva porastao na 250.152 i 3.59 milijuna zaraženih. Barem 1.1. milijun ljudi oporavio je od zaraze, prema dostupnim službenim podacima. To prelazi procijenjenu brojku od 140 tisuća smrti diljem svijeta od ospica 2018. godine i uspoređuje se s oko 3 do 5 milijuna slučajeva od ozbiljnih bolesti uzrokovanih sezonskom gripom, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO).

Talijani prilagodili sladoled vremenu korone

7:49 – Budućnost prodaje sladoleda je stigla. Rimski sladoledar koristi duga plastična ‘kliješta’ kojima kroz rupu u pregradi od pleksiglasa grabi kuglice. Paolo Constantini nosi zaštitnu kacigu s plastičnim vizirom, plastične rukavice i masku. “Možete zaboraviti ono što je bilo prije covida-19, morali smo ponovno izmisliti svoj posao”, kaže nagrađivani sladoledar. Ispred njegove sladoledarnice Il Gelatone, iz koje se vidi Koloseum, nalazi se i stroj s dezinficijensom za ruke. Kupcima se na ulazu termalnim skenerom mjeri temperatura, a na podu su crno-žute pruge koje im ukazuju na razmak što ga moraju poštivati.

Australija i Novi Zeland razgovaraju o mogućnosti obnove putovanja

7:08 – Snažna veza između Australije i Novog Zelanda dodatno je ojačana, izjavila je u utorak novozelandska premijerka Jacinda Ardern nakon što je prethodno videovezom sudjelovala na sjednici australske vlade. Ardern je kazala kako je tijekom razgovora bilo riječi o iskustvu svake od zemalja u borbi s pandemijom korinavirusa te su se analizirale mogućnosti zajedničke suradnje dviju zemalja. “Susret je bio moguć zbog toga što zemlje s obje strane Tasmanskog mora imaju svjetski vodeće rezultate u stavljanju virusa pod kontrolu. Obje zemlje trebamo biti ponosne na svoje napore i to je pokazatelj čvrste veze između nas”, kazala je Ardern. Ona je potvrdila da je u razgovorima bilo riječi o mogućnosti uspostave slobodnog zračnog prometa između Australije i Novog Zelanda. “Obje zemlje spremne su ostvariti dobitak ponovnom uspostavom zračne veze. Obitelji i prijatelji premošćuju Tasmansko more”, kazala je Ardern.

Novi Zeland u utorak drugi dan zaredom nije zabilježio niti jedan slučaj zaraze koronavirusom, objavile su zdravstvene vlasti. Zemlja do sada ima 1486 slučajeva Covida-19 i 20 smrtnih slučajeva nakon zaraze. Australska vlada na današnjoj je sjednici razmatrala mogućnost otvaranja svojih granica nakon uspjeha ostvarenog u kontroli epidemije koronavirusa. Obje zemlje bilježe smrtnost od koronavirusa ispod 1 posto, daleko manje od brojnih drugih zemalja i planiraju polako otvarati svoje granice, uključujući obnovu putovanja preko Tasmanskog mora bez obaveznog karantenskog razdoblja. “Australci i Novozelanđani putuju ovim pravcem više nego igdje drugdje”, kazala je Ardern dodavši da su obje zemlje spremne ponovno pokrenuti putovanja. Posljednji put kada je novozelandski čelnik sudjelovao na sjednici australske vlade bilo je za vrijeme 2. svjetskog rata.

Australija je zabilježila oko 6.800 slučajeva zaraze koronavirusom i 96 umrlih, zahvaljujući brzoj primjeni mjera socijalne distance i zatvaranju granica. Uoči sjednice vlade premijerka Novog Južnog Walesa Gladys Berejiklian kazala je kako se nada da se može uspostaviti most između dviju zemalja kad je riječ o putovanjima. Izvršni direktor australske zrakoplovne kompanije Qantas Airways kazao je kako se letovi između dviju zemalja mogu obnoviti vrlo brzo nakon ponovnog otvaranja domaćih ruta. Australija je izgubila oko milijun radnih mjesta od sredine ožujka do sredine travnja zbog zatvaranja velikog dijela gospodarstva u borbi s koronavirusom, pokazuju službene statistike.

Vođe autohtonog stanovništva Brazila mole WHO za pomoć oko korone

7:02 – Čelnici autohtonog brazilskog stanovništva pozvali su Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) da ustanovi hitan fond kojim bi se pomoglo zaštititi tamošnje autohtone zajednice od širenja pandemije koronavirusa. Do sada je u Brazilu umrlo 18 pripadnika autohtonih plemena koji su bili zaraženi koronavirusom, podaci su koje navodi krovna organizacija APIB, dok je brazilska vlada prijavila samo šest takvih smrti. “Zaista je hitno. Autohtono stanovništvo je ranjivo i nema nikakvu zaštitu”, kazala je u ponedjeljak za Reuters Joenia Wapichana, prva pripadnica autohtonog stanovništva koja je izabrana u brazilski parlament. Po njenim riječima, vlada brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara nije uključila starosjedilačko stanovništvo u nacionalne planove borbe protiv koronavirusa.

Bolsonarov novi ministar zdravstva Nelson Teich, tvrdi pak da je zaštita starosjedilaca prioritet. Vladina agencija FUNAI za pitanja starosjedilaca zaustavila je kršćanske misionare u evangelizaciji udaljenih plemena tijekom epidemije kako bi se izbjegla zaraza. Mnogi od brazilskih 850.000 pripadnika autohtonih plemena žive u udaljenim područjima Amazone s malo ili potpuno bez pristupa zdravstvenoj skrbi. Organizacije autohtonog stanovništva pisale su čelniku WHO-a, Tedrosu Adhanomu Ghebreyesusu moleći ga da pomogne osigurati zaštitnu opremu koja je nedostupna zdravstvenim djelatnicima u plemenskim rezervatima i selima, kazala je Wapichana.

Poziv za pomoć uslijedio je nakon što su deseci međunarodnih umjetnika, glazbenika i glumaca u nedjelju uputile otvoreno pismo Bolsonaru pozivajući ga da zaštiti brazilsko autohtono stanovništvo. Među potpisnicima su umjetnici Ai Weiwei i David Hockney, glazbenici Sting i Paul McCartney, glumci Glenn Close i Sylvester Stallone te filmska i tv zvijezda Oprah Winfrey. Pismo upozorava na to da je “ekstremna prijetnja” kojoj je izloženo starosjedilačko stanovništvo Brazila pojačana invazijom na zaštićenu plemensku zemlju koju poduzimaju ilegalni rudari, drvosječe i stočari. “Ove su se ilegalne aktivnosti ubrzale posljednjih tjedana jer su brazilske vlasti, koje su zadužene braniti ovu zemlju, onemogućene u djelovanju zahvaljujući pandemiji”, navodi se u pismu.

Zbog ukidanja mjera u SAD-u se očekuje gotovo dvostruko više umrlih od covida-19

7:00 – Po jednom od glavnih modela predviđanja širenja pandemije covida-19 u Sjedinjenim Državama u ponedjeljak je, zbog preranog izlaska iz izolacije u nekim dijelovima zemlje, znatno povećano očekivanje broja umrlih od te bolesti do 4. kolovoza, sa 72.000 na gotovo 135.000. Po modelu Instituta za mjerenje i procjenu zdravlja (IHME) u procjeni od 29. travnja predviđalo se 72.433 umrlih do 4. kolovoza. Taj je broj u ponedjeljak povećan na gotovo 135.000 umrlih, navodi institut u priopćenju. Do danas je službeno potvrđeno 68.000 umrlih od koronavirusa. Nakon ovog povećanja model, koji su kritizirali kao preoptimističan, ulazi u rang procjena koje su iznijele druge ustanove. Neke su predviđale da će SAD već do početka lipnja prijeći 100.000 mrtvih.