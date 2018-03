Zbog umjerenog i jakog snijega koji se zadržavao na kolniku, u višim dijelovima središnje Istre vladaju pravi zimski uvjeti pa je potreban oprez u prometu. Gust je snijeg padao tijekom noći i u Gorskom kotaru, ali i nisko na riječkom području te u zapadnim nizinama unutrašnjosti Hrvatske.

Nakon velikog zatopljenja i proljetnih temperatura prošli tjedan, noćas je snijeg opet zabijelio Hrvatsku.

U unutrašnjosti će danas biti pretežno oblačno uz povremen snijeg, češći u prvom dijelu dana. Na Jadranu promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, a malo snijega nošenog jakim vjetrom može pasti duž obale sjevernog Jadrana. Vjetar na kopnu umjeren, povremeno i jak sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od -2 do 2 na kopnu, na sjevernom Jadranu od 6 do 9, a u Dalmaciji od 12 do 15 °C.





Temperature su ponovno u velikom dijelu zemlje u minusu, iako nisu toliko niske kao tijekom proteklog ledenog vala. U Zagrebu je tako jutros izmjereno -1,2 stupnjeva, u Krapini -2,4, u Bednji, Kutjevu i Varaždinu -3, u Križevcima, Daruvaru i Bjelovaru -2, u Sisku -0,4. U Slavonskom je Brodu jutros izmjereno -1,7, u Vinkovcima -2,5, a u Osijeku -2,8 stupnjeva, a u Županji -2,7. U Ogulinu, Otočcu i Gospiću je bilo oko minus dva stupnja. Nešto hladnije je bilo na mejrnoj postaju Parg-Čabar, gdje je jutros izmjereno -5,6 stupnjeva, dok je na Puntijarci izmjereno -6,9. Minus 6,2 stupnjeva je jutros izmjereno na Zavižanu. Jadran je i dalje u plusu pa tako Crikvenica jutros mjerila 4,6 stupnjeva, Rijeka 3,2, Pazin 2,1, a Pula i Opatija 3,1. U Malinskoj je izmjereno 3,3 stupnjeva, u Senju 1,9, mna Rabu 5,8, u Zadru 7,2. U Kninu je jutros bilo plus tri stupnja, a u Šibeniku plus 6. Split mjeri 10,6 stupnjeva, Makarska 11,4, a još toplije je na Hvaru s 12 stupnjeva. Prevlaka je mjerila 12,2 stupnjeva, Komiža 9,7, Ploče i Dubrovnik 11,5. Na Lastovu je jutros izmjereno 10,5 stupnjeva, a na Palagruži 11.9.

Unutrašnjost Hrvatske probudila se u snijegu. Na Zavižanu ima 222 centimetra snijega, no to nije novi snijeg. Od novog snijega ga je najviše izmjereno na Plitvičkim jezerima, 19 centimetara. Jutros je u Gospiću izmjereno 17 centimetara novog snijega, a u Delnicama i Crnom Lugu 13. Dvanaest centimetara snijega izmjereno je jutros u Ogulinu, 10 u Otočcu, 7 centimetara snijega je izmjereno u Vinkovcima, Požegi i Virovitici. Nešto manje ga je bilo u središnjem i sjevernom dijelu zemlje, u Karlovcu 3 centimetra, u Zagrebu 4, kao i u Bednji, dok je u Bjelovaru izmjereno 6 centimetara snijega. Najmanje je snijega palo u Lipiku, Kutini i Daruvaru.

HAK upozorava i na brojna ograničenja koja su na snazi u prometu zbog snijega i zimskih uvjeta. Istramet piše i da bi novi val snijega prema WRF-u Istru i Kvarner mogao bi zahvatiti rano ujutro, uz osjetno hladnije i pravo zimsko vrijeme koje će se nastaviti i tijekom iduća 3 dana.

Prema podacima DHMZ-a, biometeorološke prilike će biti nepovoljne, pa se očekuju povećane tegobe meteoropata i kroničnih bolesnika. Meteoropate bi mogla mučiti glavobolja, bolovi na mjestima ranijih ozljeda, nesanica i smanjena koncentracija. Kronični bolesnici će imati pojačane tegobe. Dodatne poteškoće stvarat će hladnoća koja će biti pojačana vjetrom, pa treba obratiti pozornost na primjerenu zaštitu. Upozoravaju se osobito bolesnici s bolestima dišnih puteva da zaštite usta i nos šalom.