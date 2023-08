DJ Kiddy Smile, pravim imenom Pierre Hache, bio je jedan od izvođača na Defected festivalu u Tisnom, gdje se prema njegovim riječima dogodio incident s nepoznatim nasilnikom iz publike. Kako piše na svom Instagram profilu, muškarac je prvo počeo vrijeđati njegova prijatelja, pa zatim i njega.

“Ne mogu vjerovati da ovo pišem, jer to što se dogodilo je suludo, ali je važno ostaviti svjedočanstvo o podivljaloj homofobiji koja još uvijek cvate ovim svijetom. Znam da sam privilegiran jer moj stas tjera ljude da dvaput promisle prije nego što me napadnu, a i ja nisam tip koji bježi od borbe, ali pun sam pomiješanih osjećaja i ne znam što bih s njima napravio, pogotovo jer mi je ruka slomljena. Dopustite mi stoga da vam kažem što se dogodilo”, piše DJ na Instagramu.

Kiddy Smile piše da je nastupao na festivalu u Hrvatskoj, gdje je jednog njegovog prijatelja jedan Hrvat vrijeđao. "Nazivao ga je p**om stalno. Moj prijatelj je inače vesela osoba a znam da je on već imao loš dan jer je festival već objavio slatki video njega kako pleše na house, a ljudi kakvi jesu, homofobni i puni mržnje u komentarima. Nisam želio dopustiti tom liku da gnjavi mog prijatelja, prišao sam mu te sam ga pitao zašto je prozivao mog prijatelja. Pitao sam ga je li homoseksualac pa da koristi tu pogrdnu riječ i to ga je razmijesnilo i podigao je ruke... Ovo se sve dogodilo u backstageu, muškarac je imao narukvicu za izvođače i kada sam to primijetio, pitao sam ga s kim je došao”, piše Kiddy.

"U tom trenutku me je udario. Pokušao sam ga zaustaviti, no ponovo me udario. Tada sam izgubio kontrolu i s nekoliko udaraca sam ga srušio na pod. Došlo je osiguranje te ga smirilo. Bio sam jako uzrujan jer sam bio na lijepom festivalu i super se provodio sa svojim prijateljem na festivalu. - i to festivalu housea, glazbenog žanra kojeg su stvorili odbačena crna gueer ekipa, i tamo me napadaju jer sam gej”, piše Kiddy, koji priznaje kako ne može vjerovati da je udaren samo zbog svoje seksualne orijentacije.

“Primio sam dva udarca jer sam razmišljao o tome u kakvu ću se poziciju dovesti kao izvođač ako udarim nekoga na festivalu, a pri tome sam druge rase i ‘queer'”, nastavlja Kiddy. Poručuje kako je bio na festivalu od samih početaka, te da neće dopustiti da ovaj incident utječe na njegovu sliku o Hrvatskoj. “Vratit ću se i bolje me nemojte zezati i dirati mi ruke jer su mi one potrebne za posao”, zaključio je Kiddy Smile.

DJ je u Instagram Storyju kasnije napisao kako se odlično proveo u Hrvatskoj te kako se nakon bolnice vratio na podij i plesao.