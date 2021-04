HRVATSKA SE NOĆAS TRESLA JOŠ DVA PUTA: Potresi su bili slabiji, ali su uznemirili građane: ‘Jako drmanje uz užasan zvuk tutnjave’

Potres magnitude 3,1 po Richteru s epicentrom u Markuševcu zabilježen je sinoć u 23.15 sati seizmografi hrvatske Seizmološke službe. Potres se osjetio na području Zagreba i okolice, izvijestio je Ured za upravljanje u hitnim situacijama.

Prema podacima EMSC-a, Hrvatsku su nakon toga zatresla još dva potresa. Jedan je bio magnitude 2,4 prema Richteru, koji je zabilježen u 1:36 sati na području Siska, s epicentrom 21 km južno od Velike Gorice, na dubini od 15 kilometara. “Grmljavina i udar”, “Lekenik, jak udar”, “Jako drmanje uz užasan zvuk tutnjave. Gora,Petrinja”.

Drugi potres jačine 3,2 prema Richteru zabilježen je u Dalmaciji, u ponoć i 46 minuta, kod Splita. Bio je na dubini od 40 kilometara.

“Dobro je zatreslo čula se jaka i duga tutnjava”, “Kao grmljavina. Drniš”, neki su komentari građana.

