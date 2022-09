Oblačno mjestimice uz kišu, lokalno su mogući i jači pljuskovi s grmljavinom, u prvom dijelu dana na Jadranu i u njegovu zaleđu, a potom i u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za utorak.

Ujutro na kopnu mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni u drugom dijelu dana u okretanju na sjeverni, prolazno i jak. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, u Dalmaciji ponegdje i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 21, na Jadranu 20 i 23 stupnja, najavljuje DHMZ.

A kako navodi RTL-ov Dorian Ribarić, ciklone i frontalni poremećaji sa zapada kontinenta redaju se jedni za drugima. Nema traga stabilizaciji, ne samo danas nego i idućih dana, jer ostajemo u polju niskog tlaka za sjevera, a s jugozapada u višim slojevima atmosfere pritječe vlažan i nestabilan zrak.

Utorak

Ujutro i prijepodne novo naoblačenje i novi val oborina zahvaća Jadran i područja uz njega, a pritom može pasti i obilna količina kiše, najizglednije na sjevernom dijelu. U unutrašnjosti uglavnom suho uz sunčana razdoblja, ali u jutarnjim satima još s čestom maglom. Vjetar u nizinama slab, dok će duž obale i u gorju jačati jugozapadnjak, u Dalmaciji ponegdje jugo.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj slijedi jače naoblačenje uz češću kišu, lokalno i izražene pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. No, do tada uz slab do umjeren jugozapadnjak malo čak ugodnije, bit će 19-20 °C, ali će okretanjem na umjeren, prolazno jak sjeverac do večeri osvježiti.

I na istoku postupno sve nestabilnije i oblačnije, ali će se malo dulje zadržati sunčana razdoblja prije nego s lokalnim pljuskovima zapuše prolazno pojačan sjeverac. Temperatura između 19 i 21 °C.

U Dalmaciji popodne prolazno mirnije, rjeđi pljuskovi, a smanjit će se malo i naoblaka pa su izgledna sunčana razdoblja. Nestabilnije svakako u zaobalju, a uz slab do umjeren jugozapadnjak, ponegdje jugo, ostaje podjednako toplo.

Na sjevernom Jadranu i u gorju u početku izgledna obilna kiša, moguće praćena grmljavinom, osobito na širem riječkom području. I dalje vjetrovito uz jak jugozapadnjak koji će, kao i kiša, postupno slabjeti prema kraju dana. Temperatura bez veće promjene.

Idućih dana na kopnu

U unutrašnjosti slijedi promjenjivo, od četvrtka do subote i kišovito razdoblje. No, kiša će najčešća biti u petak, u gorju lokalno opet obilnija. Više sunčanih razdoblja u srijedu, a stabilizacija se očekuje od nedjelje. Temperatura slična, ostaje ugodno do kraja tjedna, malo toplije danju u danima vikenda.

Idućih dana na moru

Na Jadranu u srijedu nešto više sunca, uz tek pokoji pljusak, no bit će tek kraći predah pred novo pogoršanje. Već od četvrtka opet značajno raste vjerojatnost za lokalno jače nevrijeme pa i obilnu kišu, a sve će to pratiti jako, na udare ponegdje i olujno jugo. Smirivanje i razvedravanje, čini se tek potkraj tjedna.

I dalje promjenjivo

"Promjenjivo uz čestu kišu bit će na kopnu i u nastavku tjedna, osobito od četvrtka, a izraženiji pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije te ponegdje u gorju. Na Jadranu također promjenjivo, kišovito i vjetrovito, osobito u četvrtak i petak, kada oborine mogu biti izraženije i obilnije. Puhat će umjereno i jako jugo, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati", prognozirala je pak za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

U međuvremenu, HAK je izvijestio da su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje, zbog lokalno izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali.