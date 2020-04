HRVATSKA SE DOBRO NOSI S EPIDEMIJOM, ALI…: ‘Imamo pet  ljudi između 35 i 45 godina na respiratoru, ne smijemo se igrati’

‘Nama je bitno da dođemo do toga da se kontinuirano počne smanjivati broj oboljelih i da se onda pad nastavi u nekom razdoblju’, rekla je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’ Alemka Markotić

U srijedu je broj novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj bio najveći do sada, a u četvrtak broj novih slučajeva bio je upola manji, što znači da nema eksponencijalnog rasta. O tome koliko to daje razloga za optimizam, kada bi epidemija mogla početi jenjavati, a mjere biti ublažene te može li se na jesen očekivati povratak epidemije u HRT-ovoj emisiji Otvoreno govorilo je troje najeksponiranijih osoba u ovom delikatnom trenutku – ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić i Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

INFEKTOLOG OBJASNIO KADA SE MOŽE PROGLASITI KRAJ EPIDEMIJE: ‘Današnje brojke bude nadu, ali još su moguća iznenađenja’

‘Oboljelima na respiratorima život visi o koncu’

Dr. Markotić kaže da su oscilacije broja novooboljelih očekivane i da ovise o skupinama oboljelih koji su imali određene kontakte.

“Nama je bitno da dođemo do toga da se kontinuirano počne smanjivati broj oboljelih i da se onda pad nastavi u nekom razdoblju”, rekla je dodavši da ne može znati stanje svih 35 oboljelih koji su na respiratorima, već samo onih koji su u njezinoj bolnici.

“U našoj bolnici je oko 18, svi se oni drže ,ali u pitanju su ozbiljni bolesnici. Nadam se da će dio njih uskoro ići prema nekakvom poboljšanju, ali za dio njih još ne možemo reći kako će sve to ići. Bolesnici na respiratorima su ovisni o aparatima. Njihov život, nažalost, visi o koncu i ovisi o njihovom imunološkom sustavu, o kondiciji, o različitim bolestima. Puno je veći rizik da ti bolesnici završe loše, naročito oni koji imaju neke kronične bolesti ili su pretili, imaju šećer, visoki tlak”, kazala je Markotić.

BEROŠ ZAHVALIO HRVATIMA, ALI I UPOZORIO: ‘Manjina koja negira epidemiju ili se ne pridržava propisanih mjera ugrožava sve ostale’

‘Od Hrvatske je po stopi smrtnosti bolji jedino Japan’

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kazao je kako se SAD nisu dobro postavile prema epidemiji jer nisu na vrijeme uveli potrebne epidemiološke mjere. Sada ondje broj oboljelih raste skoro za stotinu tisuća dnevno.

“U New Yorku strahovito raste broj oboljelih, to je gusto naseljen grad. Oni očito nisu na vrijeme postavili mjere distanciranja koje smo mi u Europi i Hrvatskoj uveli. To je ogroman grad i tu treba očekivati ogromno žarište u idućih nekoliko dana”, smatra Capak.

Što se Hrvatske tiče, Capak kaže da je broj umrlih u odnosu na broj oboljelih u Hrvatskoj jako nizak.

“Naš broj je ispod 1, od nas je jedino bolji Japan. Naši rezultati su odlični u svakom aspektu”, dodao je.

BIVŠI MINISTAR ZDRAVSTVA OČEKUJE VRHUNAC EPIDEMIJE KROZ 7 DO 10 DANA: ‘Čini se da smo izbjegli scenarij Italije i Španjolske, ali…’

‘Pojačano kontrolirati lokale gdje se mladi okupljaju’

Ministar Božinović je komentirajući niz kršenja mjera (samo)izolacije u Dalmaciji kazao da je od glavnog ravnatelja policije zatražio da policija zajedno sa snagama Civilne zaštite obavlja pojačane kontrole diljem Hrvatske.

“Poslana je jasna uputa policiji da moraju pojačano kontrolirati lokale i druge objekte gdje se mladi eventualno okupljaju. Imamo nekih primjera, ali ne bih kazao da je to masovna pojava. Svaka takva situacija može postati novo žarište”, objasnio je Božinović.

Na voditeljičino isticanje primjera iz Zaprešića gdje su roditelji vodili djecu na groblje da se igraju u pijesku, sdr. Markotić je ustvrdila da je riječ o neprihvatljivom ponašanju pripomenuvši da je sve veći broj zaraženih i među djecom.

“Neka ne misle ljudi srednje i mlađe dobi da oni nisu u opasnosti. Mi imamo pet ljudi između 35 i 45 godina na respiratoru, teško su bolesni. Ne smijemo se igrati. U ratu smo svi sjedili zatvoreni mjesecima, zašto ne možemo sada u komforu svoga doma, sa svim onim što imamo, izdržati jedno vrijeme”, zapitala se Markotić.

USPOREDBA SMRTNOSTI KORONAVIRUSA S DRUGIM PANDEMIJAMA: U par mjeseci odnio više života nego SARS, MERS i ebola – zajedno!

‘Mi ne tražimo bez veze socijalnu distancu’

Ministar Božinović osvrnuo se, pak, na neke slučajeve širenja dezinformacija u nekim medijima.

“Na nekim televizijama i portalima pojavili su se neki ljudi koji i inače uznemiravaju zdravstveni sustav i stručnjake sa svojim antivakcinalnim porukama. Sada tvrde da je bez veze što se borimo protiv ove blage bolesti i da bi trebalo pustiti da ju svi prebole i da će sve biti u redu i da od toga radimo veliku famu. Ja mislim da je to opasno. Ako pogledate broj smrti u Italiji, oni imaju više od 13 tisuća smrti u malo više od mjesec dana. Ja bih volio da ti ljudi objasne njihovim obiteljima kako i zbog čega su oni izgubili svoje najmilije zbog ovog blagog virusa koji nikome ništa ne može”, poručio je Božinović dodavši da ti ljudi remete posao Nacionalnom stožeru.

Capak je na kraju rekao da je u Hrvatskoj više od 20 tisuća ljudi u izolaciji.

“Mi ne tražimo bez veze socijalnu distancu, već pokušavamo spriječiti širenje tog virusa koji je u našem okruženju prouzročio ogromne gospodarske probleme i probleme sa zdravljem i životima ljudi”, zaključio je.

NOVO KRIZNO PODRUČJE KORONAVIRUSA U HRVATSKOJ, MARKOTIĆ IM POSLALA UPOZORENJE: ‘Ajde neka se malo strpe’

Izdano više od 70 tisuća e-propusnica

Govoreći o e.propusnicama, Božinović je rekao da ih je do četvrtka u 20 sati izdano oko 70 tisuća.

“Meni se čini da ćemo ovim ritmom do ponedjeljka ispuniti potrebe ljudi koji to trebaju. To su putovanja za ljude koji rade, koji rade u žurnim službama, bolnicama, policiji, ljude koji moraju iz obiteljskih ili zdravstvenih razloga putovati, ne bi bilo dobro da se to zlorabi i da se izdaje više propusnica nego što bi trebalo” objasnio je ministar.

Svi koji izdaju i odobravaju zaposlenicima propusnice, kazao je, moraju znati da je sve arhivirano i da će se znati ako bude zlouporaba.

“Bilo je bizarnih situacija, da je netko išao posjetiti ženine roditelje. To nije za to. Nitko ne radi ovo jer uživa u tome, radimo to da bismo zaštitili ljude”, rekao je Božinović.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.