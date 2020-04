‘HRVATSKA SADA IMA ČETIRI MILIJUNA EPIDEMIOLOGA’; Znanstvenik Rudan poručuje: ‘Izdržimo još malo. Situacija nije idealna, ali…’

‘Naši pravi epidemiolozi, oni na prvim linijama, s kojima sam u redovitoj prepisci, šalju mi svakodnevno screenshotove sa zidova brojnih naših novih, samoukih epidemiologa, uz puno doista smiješnih komentara’, napisao je Igor Rudan na Facebooku

Hrvatski znanstvenik svjetskog glasa, epidemiolog Igor Rudan, redoviti profesor i direktor Centra za globalno zdravlje na Sveučilištu u Edinburghu, od početka epidemije koronavirusa u Hrvatskoj prisutan je u domaćim medijima nudeći vrijedne informacije o tom još prilično nepoznatom virusu te tumačeći razne epidemiološke okolnosti borbe s njime.

Rudan je usto vrlo duhovita osoba, što je pokazao u nizu javnih nastupa. Jučer je, tako, na duhovit način prokomentirao situaciju u kojoj, suočeni s epidemijom, građani Hrvatske masovno postaju “epidemiolozi”. Ciljajući na to kako su svi stručnjaci za sve, Rudan je u objavi na Facebooku ustvrdio da nakon što je imala četiri milijuna “vrhunskih nogometnih trenera” Hrvatska sada ima isto toliko epidemiologa. Njegovu objavu s Facebooka prenosimo u cijelosti.

‘Ne zavidim Zlatku Daliću na njegovoj ulozi…’

“Tijekom prošle godine, iz susreta u susret i iz komunikacije u komunikaciju, sprijateljio sam se s jednim doista jako dobrim čovjekom, Zlatko Dalićem. Jučer smo opet bili u kontaktu, čestitajući si pritom najveći i najvažniji kršćanski blagdan na dva kraja Europe. Broj zaraženih u Hrvatskoj usporediv je s brojem umrlih svakog dana u Škotskoj, iako su obje zemlje podjednako velike. To dočarava kolike su razlike u ranom odgovoru na pandemiju između pojedinih zemalja Europske Unije i koliko je naša reakcija bila stručna i dobra. Veseli me, naravno, da ogromna većina ljudi u Hrvatskoj to razumije i cijeni.

Zlatko i ja planirali smo se naći u lipnju ove godine u St. Andrewsu, nedaleko od Edinburgha. U tom je divnom sveučilišnom gradiću, naime, trebala biti smještena naša nogometna reprezentacija u svom pohodu na EURO 2020. Rekao sam Zlatku prije niti dva mjeseca, kada smo usklađivali datume, kako mu nimalo ne zavidim na njegovoj ulozi, jer Hrvatska će opet imati četiri milijuna nogometnih trenera.

‘Eksponencijalno raste broj samoukih epidemiologa’

Ali, kakav se samo preokret dogodio! Umjesto tolikih vrhunskih nogometnih trenera, Hrvatska sada odjednom ima četiri milijuna epidemiologa. Pritom, naši pravi epidemiolozi, oni na prvim linijama, s kojima sam u redovitoj prepisci, šalju mi svakodnevno screenshotove sa zidova brojnih naših novih, samoukih epidemiologa, uz puno doista smiješnih komentara. Vrlo jednostavno govoreći, samouki epidemiolozi trebali bi razumjeti barem oko 30 do 40 stvari, a oni čim shvate da postoje tri ili četiri, kreću u svoje osobne samopouzdane procjene i prognoze. Doseg im se uglavnom svodi na to da su vidjeli da je krivulja išla gore, pa sada znalački procjenjuju koliko će joj trebati da se spusti dolje. Iz naše perspektive, to je doista najzabavniji fenomen na društvenim mrežama tijekom karantene, a broj im raste eksponencijalno, čini se.

Naravno, čak ni u toj naizgled jednostavnoj namjeri ne uspijevaju, ali kada im netko od naših mladih epidemiologa to napiše u komentaru na njihovu zidu, onda ih uvrijeđeno brišu i blokiraju. Stoga smo se dogovorili da ćemo, kada odradimo svoj posao, početi novu vrstu zabave: epidemiolozi će početi predviđati putanje kometa u Sunčevu sustavu, ne uzimajući pritom u obzir zakrivljenost prostor -vremena kao ni gravitacijske učinke Jupitera i Saturna. Također, počet će kratkoročno prognozirati cijene dionica na burzi u iduća tri dana temeljem njihovih kretanja u prethodnih pet dana, bez znanja ičega o kompanijama osim tih istaknutih dnevnih cijena. Zašto ne bismo i mi malo zabavljali druge u njihovim područjima, kada su oni već zabavili nas.

‘Ispasti glup pred neznalicama posebna je poslastica’

Svim našim mladim epidemiolozima koji se pitaju kako uopće odgovoriti na ovaj novi trend, savjetujem da ne gube vrijeme na tim mjestima. Prvo, zapravo je nevjerojatno pozitivna stvar da toliko ljudi odjednom pokazuje interes za našu struku, do te mjere da nastoje i sami učiniti prve korake. A drugo, lijepo to kažu Francuzi: “Ispasti glup pred neznalicama posebna je poslastica!”. Kako je to samo pametna misao, treba je se uvijek sjetiti.

Srećom, kada je za to bilo vrijeme, a bilo je to između sredine siječnja i sredine ožujka, naši su epidemiolozi poduzeli sve potrebne mjere da spase barem deset tisuća naših sugrađana od smrti gušenjem, a time i poštede njihove obitelji, kao i naše zdravstvene djelatnike, od stresa koji je ovih dana postao svakodnevica u nekim drugim državama Europe. Mogli smo zbog ove pandemije, da nije bilo kvalitetne reakcije, u samo nekoliko tjedana imati broj žrtava usporediv s onim na hrvatskoj strani tijekom četiri godine Domovinskog rata. Srećom, to se nije dogodilo. A da je itko slijedio upute naših novokomponiranih epidemiologa na društvenim mrežama, koji su se svi, naravno, pojavili nakon sredine ožujka, sada u Hrvatskoj ne bismo imali četiri milijuna epidemiologa, već četiri milijuna zaraženih epidemiologa.

‘Oprezno ćemo izaći iz izolacije i prilagoditi se’

Nemamo ih, srećom, a dobrim dijelom to je i zato što su građani Hrvatske poslušali savjete Stožera i disciplinirano ostali u svojim domovima. Hvala svima na tome, uz podsjetnik da izdržimo još malo. Prilažem danas i englesku verziju mog teksta koji objašnjava zašto je to potrebno, a koja će se koristiti i u nekim drugim zemljama. Zatim ćemo oprezno izaći iz izolacije i prilagoditi se novim okolnostima. Učit ćemo i na iskustvima drugih, koji će izaći prije nas. Taj luksuz nam je priskrbila naša prva linija epidemiološke obrane, koja je više od dva tjedna čuvala stanovništvo od slobodnog širenja virusa, a koje je pogodilo mnoge druge zemlje Europe. Zato sada možemo pustiti druge da izlaze prije nas, pa polako učiti na njihovim iskustvima. Situacija nije idealna, ali nadajmo se najboljem.

Pitao me Zlatko jučer: “Kako stojimo, općenito, globalno?”. Odgovorio sam mu: “Otprilike kao da gubimo 2-1 u 38. minuti, ali protivniku je sudac upravo isključio jednog igrača i još imamo slobodan udarac na samom rubu šesnaesterca.”

Znači, nije se baš dobro sve razvilo do sada, jer moglo je i trebalo globalno biti puno bolje. Ali, situacija se ipak polako mijenja, pa ima još vremena i nade da ćemo novim znanstvenim spoznajama popraviti stvari i vratiti se što prije životu kakvog smo poznavali”, napisao je akademik Rudan u svojoj objavi na Facebooku.

