Interes za našu zemlju među stranim radnicima ne jenjava. Hoće li se ovaj trend nastaviti i kakve su dugoročne prognoze teme su kojima se bavio RTL Danas.

Stručnjaci kažu da će do 2050. godine svaki četvrti radnik u Hrvatskoj biti stranac. Prema nekim procjenama, samo ove godine bit će izdano više od 180 tisuća radnih dozvola za strane radnike.

Izglednost ovog scenarija potvrdio je profesor demografije Tado Jurić.

"Projekcije pokazuju da će do sredine stoljeća svaki četvrti stanovnik Hrvatske biti stranac, da će zapravo u Zagrebu i okolici živjeti svaki drugi Hrvat. Zato što imamo prirodni pad od 25 tisuća godišnje plus ako uzmemo najniži scenarij iseljavanja od 25 imamo 50 tisuća manje ljudi godišnje. Za deset godina to je već pola milijuna manje. Što se tiče stranaca i iseljavanja, ponavlja se ista politika iz takozvane gastarbajstarske ere. Dakle, u Njemačkoj 60-ih, Njemačka se tada otvorila aktivnoj radnoj snazi. Međutim, danas vidimo da je u Njemačkoj svaki četvrti stanovnik stranac. Isto se dogodilo u Austriji, u brojnim skandinavskim zemljama, u Francuskoj...", rekao je Jurić.

Migrantska politika

Dodao je da se isti model sada primjenjuje i u Hrvatskoj pa je za očekivati da će se preslikati i migrantska politika.

Na pitanje koliko je stranaca u Hrvatskoj, Jurić je pojasnio da je tu problem s bazama podataka koji je isti kao i kod baza iseljavanja.

"Prvo, njemačke baze pokazuju da je 80 posto više iseljenih nego što naše baze pokazuju. To ide od godine do godine, od 50 do 80 posto. Što se tiče useljavanja, opet je isti problem s bazama podataka. Prva baza je popis stanovništva koji je pokazao da je ispod jedan posto stranaca. U isto vrijeme MUP je pokazivao da je 80 tisuća stranaca, govorimo o 2022., dok je Hrvatski zavod za zapošljavanje pokazivao 120 tisuća", zaključio je Jurić i pojasnio da je svaka baza imala drukčije brojke te da postoje i posredni podaci.