HRVATSKA PREDSTAVLJA VAŽNA VRATA ZA ULAZ KOKAINA U EU: Posljednjih godina jača balkanski narko kartel koji ima novi stil

Rekordna zapljena kokaina u luci Ploče odjeknula je u svjetskim medijima

Glavna vijest iz Hrvatske u svjetskim je medijima prošlog tjedna bila rekordna zapljena kokaina u luci Ploče. Više od pola tone otkriveno u kontejneru s bananama posljednja je u nizu zapljena bijelog praha proteklih mjeseci, što samo potvrđuje podatke Europola da je krijumčarenje kokaina u pandemiji dosegnulo nezapamćenu točku. Pritom Hrvatska očito predstavlja važna vrata za ulaz droge u Europsku uniju, javlja RTL.

Na prvi pogled ništa sumnjivo. No, uz pomoć pasa, a potom i pila i drugih alata došlo se do jedne od najvećih ikada otkrivenih pošiljka kokaina u Hrvatskoj. Cijelom dužinom dna kontejnera bili su posloženi paketići sa bijelim prahom. Droga vrlo visoke čistoće na ulici bi vrijedila i do pola milijarde kuna.

“Ovaj kokain koji vidite ovdje pred sobom nije bio namijenjen hrvatskom tržištu, nego distribuciji tržištu nama susjednih zemalja”, izjavio je voditelj Službe kriminalističke policije PU dubrovačko-neretvanske Zoran Tikvica.

U kontejneru s bananama

Kokain je, ne prvi put, bio skriven u kontejneru s bananama koji je iz Ekvadora krenuo još u veljači, oko Južne Amerike, preko Atlantika i Mediterana, da bi u luku Ploče stigao krajem ožujka. “Jedan od glavnih ulaza droge na ove prostore je preko luke Ploče, to se znalo i prjie, FBI to zna, DEA je ukazivala na tu rutu”, rekao je Slavko Sakoman, stručnjak za liječenje ovisnosti.

O zapljeni su izvijestile i svjetske agencije, s toliko droge na jednom mjestu dubrovačka interventna policija ništa nije prepuštala slučaju, s prstom na okidaču pola tone kokaina bilo je pod nadzorom i u prostorijama policije, duge cijevi bile su na ulazu i na krovu. Pošiljku je policija očito vrebala nekoliko tjedana, ali ostaje nepoznato tko ju je trebao preuzeti.

Ista shema

“U ovom trenutku možemo samo reći da nitko nije uhićen. Upravo radi kriminalističkog istraživanja”, kazao je Ivan Pavličević, načelnik PU dubrovačko-neretvanske. Na pitanje jesu li očekivali da netko dođe po drogu, rekao je: “Znači, ako nešto uvezete, očekujete da će to netko uzeti. Dakle, već je negdje izašlo u medijima, roba koja je došla od nekoga se preuzima – uzeta je legalna, ilegalna nije uzeta, dakle, kontejner se negdje vraća”.

Prošlotjedna je zapljena dosad najveća u nizu akcija u kojima je u samo posljednja četiri mjeseca otkriveno više od 700 kilograma kokaina, što je deset puta više nego u cijeloj prošloj godini. Početkom ožujka ista shema – u Opuzenu je otkriven kokain iz Južne Amerike skriven u kontejneru s bananama, samo su tom prilikom počinitelji uhićeni jer su prekinuti u pretovaru droge. Unatoč rekordnim zapljenama, stručnjaci vjeruju da mnoge pošiljke prođu neotkrivene, posebno u manjim mjestima.

“Mislim da smo unatoč velikim zapljenama, što je za svaku pohvalu, još poprilično šuplji. Imate jednog čovjeka u luci Rovinj, Umag ili negdje i imate ulaz pet jahti na primjer noću. Što će taj čovjek napraviti ili što on radi? Jedino može pogledati dokumente i pustiti ih bez nadzora”, rekao je Hajrudin Merdanović, bivši načelnik kriminalističke policije PU Istarske.

Policijskom akcijom iz siječnja uhićena je skupina krijumčara u vili kraj Ploča. Koliko su skupine povezane nije poznato, no sve potvrđuje kako je posljednjih godina sve jači upravo balkanski narko kartel – neke procjene govore da je odgovoran za više od 60 posto kokaina koji ulazi u Europu, a okosnicu mu čine i hrvatski državljani.

Balkanska narko ruta

“Kroz kriminalne ćelije koje sudjeluju kroz organizaciju, financiranje, krijumčarenje i distribuciju kokaina prvenstveno na europskom narko tržištu. Radi se o državljanima jugoistočne Europe, prvenstveno državljanima Hrvatske, Srbije, Crne Gore i BiH”, kazao je voditelj Službe kriminaliteta droge MUP-a Dražen Rastović.

Snimkom su uhvaćene i akcije hapšenja beogradskih dilera kokaina iz sredine veljače. Balkansku narko rutu godinama prate kolege s portala Krik koje iznenađuju pošiljke ispod 100 kilograma.

“To je možda i neki novi stil koji smo primijetili kod više grupa. Prije nekoliko godina su prevozile tone, a sad eto cjepkaju u manje količine. Oni kupuju kokain u Južnoj Americi, prevoze ga do Europe i prodaju ga dalje europskim bandama koji taj kokain prodaju kod kuće”, rekao je istraživački novinar iz Beograda Stevan Dojčinović.

Akcije protiv dilera

Osim zapljena, policija je u posljednje vrijeme imala i uspješnih akcija protiv dilera. Prošlog je tjedna pala narkobanda u Zaprešiću, među desetoricom uhićenih je ni manje ni više nego ravnatelj vjerskog vrtića u kojem je pronađen dio droge. Sumnja se da je jedan od uhićenih progutao kokain, zbog čega je u bolnici u kritičnom stanju. Policija je i ovdje koristila sve moguće taktike, od tajnog snimanja i praćenja do prikrivenih istražitelja.

“Kriminalističko istraživanje je provođeno dugo, od srpnja prošle godine. Zasigurno, sve mjere i radnje koje smo poduzimali su uspješno provedene u cijelom tom razdoblju”, rekao je Marko Rašić, načelnik PU Zagrebačke.

I takvih akcija će sigurno biti još jer sve što se događa kod nas dio je šire europske kriminalne hobotnice. Baš je prošlog tjedna Europol u novom izvještaju upozorio da bi pandemija koronavirusa mogla godinama pogodovati organiziranom kriminalu u Europi koji će profitirati od gospodarske krize. A upravo se kokain krijumčari u nezapamćenim količinama, i to čišći nego ikad prije.