Ranko Ostojić se prije tri godine u ulozi ministra unutarnjih poslova vrlo dobro nosio s dosad najvećim migrantskim valom u Hrvatskoj. Svi se još živo sjećamo kako je ulazio u autobuse s migrantima i riječima “My name is Ranko” započinjao govore kojima je nesretnim ljudima objašnjavao gdje su došli i što ih čeka u Hrvatskoj. Ostojić se tih tjedana posebno angažirao, dane je redovito provodio na terenu i teško da se može naći bolji sugovornik koji može objasniti aktualni trenutak kada su migranti u pitanju.

“U Grčkoj čeka 60 tisuća migranata kojima je cilj domoći se zapadne Europe. No, za razliku od izbjegličke krize 2015. godine, Njemačka više ne želi primati migrante, kao ni Austrija, a Mađari se “brane” žilet-žicom. Zbog zloporabe instituta traženja političkog azila, Hrvatska je već postala hotspot”, tvrdi aktualni saborski zastupnik SDP-a.

‘Hrvatska je već hotspot’

Objašnjava da su centri za privremeno prihvaćanje tražitelja azila pretrpani, a migranti mahom koriste tu pravnu mogućnost da budu na slobodi, kako bi nastavili dalje putovanje prema Zapadu. Za to im u pravilu treba oko tri dana, no kada ih se kao takve uhiti u Sloveniji ili Njemačkoj, bilo gdje drugdje, vraća ih se u zemlju u kojoj su prvi put zatražili azil, a to je Hrvatska. Tako smo mi faktički već postali hotspot, poručuje Ostojić u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

“Imamo problem o kojem nam vlasti još ne govore. Pitanje je dana kada će se brodovi s migrantima pojaviti na Jadranu”, kaže bivši ministar.

“Talijani ih više ne primaju, Španjolci su jednokratno uskočili i primili jedan brod migranata, pa je logično da će se tražiti nove rute. Grci prema nama puštaju tri tisuće migranata dnevno, kojima čak i prijevoz trajektom naplaćuju, i jasno je da se onda ti ljudi u konačnici slijevaju u BiH. Budući da se BiH sama realno ne može nositi s tim problemom, Hrvatska bi zajedno s drugim članicama EU-a trebala napraviti sve da te centre u BiH uredi, kako se migrantski val ne bi prelijevao preko granice”, savjetuje Ostojić.

‘Žica ne zaustavlja migrante’

Uvjeren je da nikakve žice ili zidovi ne mogu zaustaviti te očajne ljude koji su bili spremni plivati i Sredozemnim morem. Tvrdi da nije Orban žicom zaustavio migrante, nego drakonskim kaznama. “Onoga tko preskoči žicu na mađarskoj granici kažnjavaju s tri, a one koji je oštete – s pet godina zatvora. Toga se migranti boje i zato zaobilaze Mađarsku”, kaže Ostojić.

“Ljeto je, planine se mogu prijeći i pješke, a krijumčari nude usluge tim nesretnim ljudima iako smo takvima u Hrvatskoj predvidjeli i do 11 godina zatvora. Jedino rješenje je da Europa dobije povjerenika ili ministra za migrante, i da se kriza rješava na mjestu događaja. EU za ovu problematiku ima na raspolaganju 53 milijarde eura, a do sada su s tri milijarde eura koje su za tu svrhu dali Turskoj, uspjeli 2016. zaustaviti veliki migrantski val. Jedino bi tako EU doskočio problemu, jedino bi tako na mjestu događaja mogao klasificirati migrante i utvrditi koji su zaista njihovi razlozi zbog kojih žele u Europu”, kaže Ostojić za Slobodnu Dalmaciju.