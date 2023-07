Dobro je da u manjim mjestima opstaju poštanski uredi pa i u Hrvacama kod Sinja. No, tamo se zamalo dogodilo nešto bizarno, a da se ipak ne dogodi pobrinula se Slobodna Dalmacija. Splitski je dnevnik, naime, objavio priču da ured Hrvatske pošte u Hrvacama treba preseliti iz općinskog prostora u privatnu kuću. I to ne bilo čiju, već onu utjecajnog HDZ-ovca Jure Šarića koji živi u Zagrebu. Poštanski ured u Šarićevoj je kući trebao početi s radom ovoga ponedjeljka, ali je nakon objave članka to obustavljeno.

Šarić je svojedobno bio pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture, a trenutno je savjetnik direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

HP širi poslovanje u Hrvacama

Pošta je u Hrvacama, piše Slobodna Dalmacija, četrdesetak godina bila u općinskom prostoru odmah uz državnu cestu. Šarićeva kuća, u koju je ured tebao biti preseljen, nalazi se stotinjak metara dalje u zabačenoj ulici. Nakon objave članka prošloga petka, odluka o preseljenju je obustavljena i poštanski ured do daljnjega ostaje na staroj adresi.

Slobodnoj Dalmaciji su iz Hrvatske pošte prošloga tjedna odgovorili da je "projekt suradnje s Hrvatskom poštanskom bankom – ‘Banka u pošti‘ jedan od glavnih razloga preseljenja poštanskog ureda u Hrvacama" te da "u starom poštanskom uredu, zbog ograničenog prostora, nisu imali dostatne uvjete niti za postojeće radne procese, a pogotovo ne za razvoj novih projekata".

Odustali zbog 'evaluacija novih ponuda'

Danas, pak, na pitanje zašto je preseljenje zaustavljeno, odgovorili su da je to učinjeno "zbog eventualnih evaluacija novih ponuda s obzirom na zainteresiranost javnosti". Kažu i da će "nastaviti tražiti prikladniji i veći prostor kako bi radnicima osigurali adekvatne uvjete za rad, a korisnicima ponudili mogućnost da obave još veći broj usluga na jednom mjestu".

Još su dodali da je u psotojećem uredu "pozadinski prostor zbog nedostatne površine neadekvatan za obavljanje poštanske djelatnosti" te također da im je "za optimalno izlaganje maloprodajnog asortimana robe te razvoj novih usluga potreban veći korisnički prostor".

"Sve navedeno ne možemo izvesti u sadašnjem prostoru od 38m² te je zato predviđeno izmještanje u novi prostor površine od 105 m² s vlastitim parkingom i prostorom za smještaj mopeda. Razlika u cijeni mjesečne zakupnine iznosi oko 1 €/m², odnosno zakupnina starog prostora iznosi 92,91 euro (2,45 €/m²), a zakupnina novog prostora iznosi 367,5 eura (3,5 €/m²)", odgovorili su, među ostalim, iz Ureda za korporativne komunikacije HP-a.

Načelnik općine: 'Ja ni luk jeo ni luk mirisao'

Načelnik općine Hrvace, HDZ-ovac Dinko Bošnjak, ističe da će Općina Hrvatskoj pošti pokušati pronaći i prilagoditi prostore u novoj općinskoj zgradi.

"Pokušat ćemo prilagoditi prostor, proširiti još nekih tridesetak kvadrata u zgradi Općine pa da to bude trajnije rješenje. Malo jest nezgodno ispalo sve ovo, al ja ni luk jeo ni luk mirisao", kazao je načelnik Hrvaca za Slobodnu Dalmaciju.

