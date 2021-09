Nakon dugo vremena, točnije prvi put nakon svibnja, u Hrvatskoj je zabilježen velik broj novozaraženih koronavirusom, odnosno, više od 1000.

Velike brojke se tijekom nekoliko tjedana ubrzo preliju i na bolnički sustav. Od ove jeseni umjesto Dubrave, sve druge bolnice imaju svoje covid odjele i primaju pacijente.

Zaražena i tromjesečna beba

"Morat će! Ne da li će moći, nego svakako. Nije taj odjel nešto što je sad fiksno i unaprijed određeno. Postoje planovi i rezervne varijante za povećavanje. Sad se otvaraju novi kapaciteti. Mislim da je to pitanje danas, sutra. Izvjesno je da će se sad to opet sve zavitlati", kazao je Ivan Gornik, pročelnik Objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Zagreb za RTL Danas.

U KBC-u Zagreb kažu da osjete itekakav priljev pacijenata od prošlog vikenda, dok je u klinici za infektivne bolesti već 90-ak pacijenata. Ivan Puljiz, predstojnik Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, kaže:

"U intenzivnoj jedinici imamo 10 pacijenata koji su na mehaničkoj ventilaciji od 46 do 81 godina. Što se tiče odjela, imamo četvero djece od tri mjeseca do 16 godina. Na svu sreću djeca nisu ozbiljnije bolesna." Najmlađe zaražena osoba je tromjesečna beba, no kažu kako "to dijete praktički čeka otpust s negativnim stanjem brisa."

Od sutra 'crveni'?

Sutra izlazi nova koronakarta Europe te postoje velike šanse kako će Hrvatska od sutra biti crvena:

"S obzirom na veliki broj novo zaraženih postoji mogućnost da ćemo biti crveni, za sada je to nezahvalno planirati. Nadajmo se da će bar jedan djelić Hrvatske ostati u narančastom", kazala je Dijana Mayer, epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a, navodi kako je najveći skok u Gradu Zagrebu, Splitsko-dalmatinskoj i Zagrebačkoj županiji:

"Posebno žarište i poseban razlog za ovakav veliki skok novih zaraženih - nemamo, ali iza nas je razdoblje u kojem imamo porast. Nadamo se da će ovaj broj biti izoliran i da ćemo se vratiti na nešto niže brojke sljedećih dana", kazala je Pavić Šimetin za Dnevnik Nove TV.

Ukidanje mjera? Ne!

Kaže kako nije moguće da se sve mjere ukinu. "O tome se može razgovarati na razini 'vjerojatno' ili 'možda', ali na razini ozbiljne odluke se ne može razgovarati", rekla je.

Na pitanje o djetetu koje odbija nositi masku u višim razredima osnovne škole navodi da, ako dijete dođe u školu i nema zdravstvene prepreke za nošenje maske koje utvrđuje školski liječnik i daje za to potvrdu - ono mora imati masku.

"Sva druga djeca moraju nositi masku i to upravo moraju nositi masku zbog te djece koja su bolesna i ne mogu je nositi. Prema tome, takvo dijete ne može ići u školu", zaključila je Pavić Šimetin.