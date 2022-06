Na samom kraju lipnja smo stigli do prvog ovogodišnjeg toplinskog vala pa će tako već danas, a osobito u novom tjednu rasti i dnevna i noćna temperatura. Prijepodne će prevladavati sunčano, u Dalmaciji i vedro, a poneki pljusak je moguć tek rijetko u Slavoniji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a već će prijepodne mjestimice temperatura prelaziti 30 °C, prognozirala je za RTL Damjana Ćurkov Majaroš.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, samo je lokalno uz granicu sa Slovenijom uz jači razvoj oblaka moguć poneki kraći pljusak. Temperatura oko 32 stupnja, a bez značajnijeg vjetra će biti i sparno. I na istoku zemlje pretežno sunčano, oko Slavonskog gorja iz ponekog oblaka jakog vertikalnog razvoja može zagrmjeti i pasti nešto kiše. Vjetar slab, a temperatura oko 31, 32 stupnja.

U Dalmaciji sunčano, vedro i vruće, vjetar većinom slab, tek prolazno umjeren maestral. Bit će vruće uz 30 do 33 stupnja, a i more se zagrijalo pa mu je temperatura oko 25, 26 °C. Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano te vruće s temperaturom između 27 u Gorskom kotaru i 33 na moru. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak.

U novom tjednu na kopnu i moru

U novi tjedan ulazimo s prvim ovogodišnjim toplinskim valom. Dnevna temperatura će već u ponedjeljak mjestimice dosezati 35, utorak često i prelaziti, a vrlo vruće ostaje i do kraja tjedna. Noći će biti sve toplije, osobito neugodne od sredine tjedna. U početku većinom sunčano, zatim će utorak i srijedu uz jači razvoj oblaka biti rijetkih lokalnih pljuskova, koji će samo pojačati osjećaj vrućine i sparine.

Na Jadranu idućih dana sunčano, većinom vedro te vruće i sparno. Dani će biti sve topliji pa će tako i uz obalu temperatura dosezati ili prelaziti 35, a predaha neće biti ni tijekom vrlo toplih noći u kojima će temperatura često ostati iznad 25, ponegdje i čak iznad 27 stupnjeva.

Osim nedjelje lokalni pljuskovi i grmljavina bit će vjerojatniji u utorak i srijedu, prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak. Dnevna temperatura zraka će rasti i približiti se 35 stupnjeva, a u nekim ih mjestima i premašiti, osobito u utorak koji će vjerojatno biti najtopliji dan. I na moru će iznadprosječna vrućina obilježiti posljednje dane lipnja. Prevladavat će sunčano, u pojedine dane čak i vedro bez ijednog oblaka na nebu. Tople i vrlo tople noći pružat će slab predah od dnevne žege, a tijekom dana osvježenje će povremeno donositi umjeren vjetar s mora, sredinom tjedna prolazno i sjeverozapadnjak, a zatim i jugo.

Povoljni uvjeti za vožnju

Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, a povećana je gustoća prometa na Krčkom mostu u oba smjera, izvijestio je u nedjelju Hrvatski autoklub (HAK). Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na pojedinim cestama u Istri i priobalju od 12 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1.

Na hrvatsko-slovenskom graničnom prijelazu Macelj osobna vozila čekaju do pola sata na ulazu u Hrvatsku, a na prijelazu s BiH Maljevac (Velika Kladuša) osobna vozila na ulazu čekaju oko jedan sat.