HRVATSKA PISALA BRUXELLESU: ‘Dokument je tajan, ali imamo dobre argumente na slovenske pritužbe’

Hrvatska je poslala pisano očitovanje Europskoj komisiji u kojemu argumentirano odgovara na pritužbe Slovenije da krši pravo EU-a jer nije priznala niti provela arbitražnu odluku i zaključuje kako ne krši pravo EU-a, izjavila je u utorak navečer ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić.

“Mi smo imali rok do danas dati naš podnesak, to smo napravili”, rekla je Pejčinović Buriću emisiji HRT-a Tema dana dodajući da su konzultirali najbolje stručnjake na polju međunarodnog i europskog prava. “Mislimo da smo vrlo argumentirano odgovorili na njihov podnesak”.

Tajni dokument

Na zatvorenoj sjednici vlade Hrvatska je u utorak donijela odgovor Europskoj komisiji na pritužbu Slovenije. Europska komisija pozvala je Hrvatsku da se do 17. travnja pismeno očituje o slovenskom pismu kojim Ljubljana traži mišljenje Komisije o svom stajalištu da Hrvatska odbijanjem primjene arbitražne odluke krši europsko pravo.



Ministrica je kazala da ne može govoriti o detaljima hrvatskog očitovanja jer je to zasad tajni dokument. “Uglavnom, po svim točkama idemo argumentirano i zapravo zaključak je da Hrvatska ne krši pravo EU-a”.

Podsjetila je da je Slovenija pokrenula postupak pred Europskom komisijom u skladu s člankom 259. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, tvrdeći da Hrvatska, nepriznanjem i neprovedbom arbitražne odluke od 29. lipnja 2017., krši pravo Europske unije. Time je formalno pokrenut postupak u okviru Europske komisije, koji traje tri mjeseca, i u kojem obje strane trebaju razmijeniti pisane podneske i održati usmenu raspravu u Europskoj komisiji.

Koga će vlada poslati?

Europska komisija je okvirno najavila da će se 2. svibnja održati usmena rasprava. Po riječima ministrice, uobičajeno je da na tim sastancima sudjeluju stručnjaci, a Hrvatska još nije odlučila točno tko će ići na taj sastanak u Bruxelles.

Komentirajući najave slovenske strane da bi oni došli na visokoj političkoj razini, Pejčinović Burić je rekla da je tu je riječ o pravnoj i stručnoj raspravi.

Upitana osjeća li se pritisak Bruxellesa da se ispoštuje arbitražna odluka, ministrica je rekla kako Komisija “vrlo dobro razumije da je ovo bilateralno pitanje i pozivali su nas, Hrvatsku i Sloveniju, da međusobno na bilateralan način kao dvije članice EU-a… razgovaramo”.

“Mi i dalje mislimo da je to put”, istaknula je. “Prema tome, nema nikakvog pritiska. Naravno, EU, europske institucije bi željele da dvije države članice to pitanje riješe, ali ne postoji nikakav pritisak jer postoje i druge države u Europi koje imaju otvorena bilateralna pitanja i s tim najnormalnije žive, rješavaju to kroz vrijeme”.

Ustvrdila je da to mogu i Hrvatska i Slovenija, ali da obje strane moraju pokazati spremnost.

Ima li šanse za pomirenje?

Upitana misli da će usmena rasprava donijeti neki ciklus pomirenja ili će zaista Slovenija podnijeti tužbu Sudu EU-a, ministrica je kazala da je Slovenija na neki način trasirala taj put jer je obavezala buduće vlade u parlamentu da idu pred Sud ako to ne učini Komisija.

“To nije dobra najava. Mi vjerujemo da upravo procedura koja uključuje Komisiju u prvoj instanci predviđa da zapravo Komisija kao jedna relevantna, neutralna institucija EU-a treba dati meritoran odgovor. Na neki način Slovenija je zapravo dovela u pitanje tu ulogu i taj proces koji je predviđen Ugovorom o funkcioniranju EU-a. U tom smislu, sve sada navodi na to, obzirom da su akteri još uvijek isti, da je (slovenski ministar vanjskih poslova Karl) Erjavec sa druge strane, koji zaista na tome inzistira sa slovenske strane, i tako se čini da će se ići prema Sudu”, rekla je.

Ipak, ministrica je izrazila nadu da se to neće dogoditi i rekla je da će Hrvatska i dalje pozivati na dijalog.