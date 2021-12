Pfizerov lijek Paxlovid, prema službenim podacima istraživanja na više od 2000 necijepljenih ljudi s teškim simptomima, smanjuje rizik od hospitalizacije i smrti za 90 posto.

"Djeluje tako da sprječava umnažanje samog virusa unutar stanice. Na taj način sprječava širenje virusa. On se pije, odnosno pretpostavljam da će se on osobama preporučiti nekoliko dana od razvoja same kliničke slike. Hoće li to biti pet ili sedam dana, to ćemo vidjeti", rekla je za RTL Direkt Tihana Šlezak, epidemiologinja u HALMED-u.

Spas u obliku infuzije

No, taj lijek, kao i mnogi drugi, još uvijek nisu odobreni. Ipak, u Hrvatsku bi već do Nove godine trebao stići jedan lijek. Riječ je o Ronapreveu, koji sadrži protutijela slična onima koja nastaju preboljenjem zaraze ili cijepljenjem. No, nije za kućnu upotrebu. Liječnici ga daju pacijentima nakon pojave simptoma.

"Daje se u obliku infuzije. Pacijent dođe na terapiju, infuzija traje sat vremena, potrebno je još sat vremena da dođe sebi i onda odlazi kući na liječenje. Znači, ne treba bolničko liječenje", objasnio je Ivan Puljiz, predstojnik Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Naručeno je 1800 doza, koje će primiti stariji od 65 godina i kronični bolesnici. "One koje imaju dijabetes, pacijenti s kroničnim bolestima koje oslabljuju imunitet, srčani bolesnici, plućni bolesnici… Sve su to bolesnici koje možemo spasiti od hospitalizacije i težeg oblika bolesti", tvrdi Puljiz.

Osim Ronaprevea, u Hrvatskoj su odobrena još dva lijeka protiv covida-19: Remdesivir i Reg-Kirona. "Jedan je odobren još prošle godine i to je Remdesivir, jedan antivirusni lijek koji je namijenjen osobama koje su razvile pneumoniju i potreban im je dodatan kisik. Imamo još dva lijeka odobrena ovaj mjesec i oni su namijenjeni pacijentima koji nisu razvili teški oblik", rekla je Šlezak.

Stiže još lijekova

Europska agencija za lijekove ocjenjuje velik broj potencijalnih lijekova za liječenje ili prevenciju zaraze koronavirusom. Tako već rade na odobrenju Molnupiravira, antivirusnog lijeka koji dolazi u obliku kapsula. On se koristi kod osoba kojima nije potrebna terapija kisikom, ali su u riziku od pojave teškog oblika bolesti. Taj je lijek, prije svih, odobrila Slovenija.

"Vjerojatno će to značiti jednu pomoć u borbi, pogotovo ako će po najavama pomoći. mi se zalažemo da se nastavi s preventivom i da se cijepe i ni ne dođu u situaciju da u bolnici moraju primiti lijek", objašnjava epidemiologinja Vesna Višekruna Vučina.

Puno se očekuje i od AstraZenecinog lijeka, koji u Europi još nije odobren, ali jest u Sjedinjenim Američkim Državama.