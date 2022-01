Vrijeme curi da Hrvatska prihvati ili odbije američku ponudu za oklopna vozila tipa Bradley. Iz Pentagona su već poslali pismo u kojem se raspituju što Vlada misli po tom pitanju, a iz Vlade šute. Odgovor bi trebali poslati do kraja siječnja. Predsjednik saborskog Odbora za obranu, Franko Vidović pita se gdje je zapelo u postupku koji je započet 2018.

"Nisu nama SAD došle i zavrnule ruku na leđa i tražile od nas da mi kupimo Bradleyje, nego smo mi tražili od njih da bi ušli u taj program, a onda nakon toga otežemo idućih 4 godine. Mislim da to nije korektno. Ovo što mi sad radimo to baš nije dobre preporuka za suradnju s nama", rekao je Vidović za RTL.

Dakle, ponuda se odnosi na 82 Bradleyja proizvedena 1988. godine. Streljivo do kalibra 30 milimetara i RPG rakete ne mogu ga probiti, a pokreće ga motor od 600 konjskih snaga. Nakon Pustinjske oluje dobio je laserski daljinomjer, taktički navigacijski sustav i digitalni kompas. Njime upravljaju tri člana posade, a može prevesti još sedam vojnika.

Perspektiva za Đuru Đakovića

Hrvatska bi za vozila platila 150 milijuna dolara, a SAD bi nam dao još 45 milijuna za modernizaciju, koja bi se, navodno, trebala obaviti u Đuri Đakoviću. Potencijalno bi slavonskobrodska kompanija mogla postati i regionalni centar za održavanje Bradleyja, što bi dalo novu perspektivu nekadašnjem gigantu koji se bori za opstanak.

"Mislim da tu potencijal postoji. Da know how postoji, mislim da je to dobra priča i za Đuru Đakovića i za radnike koji su tamo", poručio je ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.

Radnici jedva čekaju početi s poslom. "Đuro Đaković je napravio tenk, napravi oklopno vozilo. Prema tome, ne vidim koja bi druga tvrtka to mogla raditi", rekao je Antun Štivić, dopredsjednik Sindikata Metalaca Đure Đakovića.

'Great deal, zonderangebot'

Ni vrhovni zapovjednik Oružanih snaga i predsjednik Zoran Milanović nije komentirao to što Vlada još uvijek nije poslala odgovor Amerikancima, ali nije krio svoj stav o ponudi i otezanju posla.

"To je kao što bi se reklo great deal. Dakle, zonderangebot. Super! Zaključak je da jedino netko tko ima poslovne planove u nekom drugom poslu opstruira dar koji nam SAD nudi. Neka zna da ga gledam, da ga pratim i da znam više nego što misli da znam", poručio je ranije Milanović.

Neslužbeno se doznaje da bi se netom prije današnje sjednice Valde trebao održati sastanak s američkim ponuđačima, nakon kojeg bi mogla biti poznata i odluka Vlade o nabavi Bradleyja.