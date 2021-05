HRVATSKA ODBROJAVA: Svi se pitaju kada će epidemija splasnuti, a mjere popustiti. Procurilo je kako bi uskoro mogao izgledati naš život

Sve se glasnije priča o popuštanju mjera, uoči turističke sezone i lokalnih izbora – izdvojili smo sve što dosad znamo o eventualnom popuštanju mjera

Hrvatska bi se uskoro mogla otvoriti. Kako to samo lijepo zvuči, ukoliko bude moguće s obzirom na korona broje, pogotovo ako pridodamo fraze poput “povratka u staro normalno”. Situacija s cijepljenjem se stabilizirala, vrijeme je toplije, pa, kažu neki epidemiolozi, virus sporije cirkulira, a i epidemiološke brojke su iz dana u dan niže.

Stoga je Nacionalni stožer civilne zaštite tijekom prošloga tjedna razgovarao o zanimljivom i pomalo riskantnom potezu – probnim okupljanjima. To su, kako ih često vole nazivati, pilot projekti, od kojih je prvi masovni domjenak koji će se 13. svibnja održati na krovu nebodera u Strojarskoj ulici u Zagrebu, bez provođenja epidemioloških mjera.

Na njemu će sudjelovati dobrovoljci koji su dosad primili dvije doze cjepiva protiv koronavirusa, ali neće morati nositi maske ili držati distancu. Potom će epidemiolozi pratiti njihovo zdravstveno stanje, a dobrovoljci se sami moraju javiti u Zavod za javno zdravstvo nakon sedam dana. Po sličnoj će logici funkcionirati i probna svadba, koja se neće održati s pravim mladencima, ali će uključivati kumove, djeveruše i živu glazbu te preboljele i negativno testirane osobe.

Nakon pristiglih rezultata Stožer će odlučiti o mogućem otvaranju ugostiteljstva, kulture i drugih aktivnosti u zatvorenim prostorima, odnosno o masovnijem popuštanju epidemioloških mjera od 1. lipnja. Istodobno, Zagrebački stožer civilne zaštite, koji je 31. ožujka preuzela vršiteljica dužnosti gradonačelnika i kandidatkinja za gradonačelnicu, Jelena Pavičić Vukičević, traži potpuno otvaranje ugostiteljskih objekata, sajmova i vjenčanja već od ovog petka.

‘COVID PUTOVNICA’ POSTAJE ULAZNICA ZA KONCERTE I KLUBOVE U HRVATSKOJ? Ključan je prvi party na krovu zagrebačkog nebodera

I HRVATSKA IMA EKSPERIMENTE – USKORO ‘FEJK’ SVADBA: ‘Neće biti pravi mladenci, ne možemo im diktirati. Imamo simulaciju’

Izborni epidemiološki inženjering?

Prvi lipnja je datum koji označava početak glavnog dijela turističke sezone, tri ljetna mjeseca u kojima nam dolazi najviše turista. To ne znači da turista sada nema; ima ih, u solidnom broju, a turistički su djelatnici još od sredine travnja u prioritetnoj skupini za cijepljenje. Osim toga, u nedjelju su lokalni izbori, pa se, pogotovo u Zagrebu, kampanja nastoji voditi i na epidemiološkom području.

“Nakon što smo organizirali terase, smanjili zakup i omogućili rad, zbog toga što je velik broj procijepljenih, nema nikakvog razloga da našim ugostiteljima ne izađemo u susret. Očekujem da će Nacionalni stožer imati sluha i dati im da rade i omogućiti im da prežive”, rekla je Jelena Pavičić Vukičević na konferenciji za medije u srijedu, dodajući pritom da ipak nije riječ o predizbornom triku.

“Ovaj prijedlog je došao od ugostitelja Grada Zagreba. Stožer neće dati košaricu meni, nego ugostiteljima. Stožer je već ukinuo odluku o sajmovanju, zbog čega su oni zakinuti. Svaka se dva tjedna mijenjaju mjere, ovaj je prijedlog na stolu u četvrtak i vjerujem da će Stožer u četvrtak donijeti najbolju odluku”, dodala je.

Dobar primjer “kontroliranja” epidemije su i prošlogodišnji parlamentarni izbori, koji su se održali početkom srpnja, u vrijeme kada epidemiolozi nisu danima bilježili gotovo nijedan slučaj zaraze. Turista je bilo mnogo, ne kao inače, ali opet dovoljno da zabilježimo 50 posto prometa u odnosu na 2019., a jedno se kratko vrijeme slobodno moglo putovati prema i iz trećih zemalja.

CAPAK O PROBNIM OKUPLJANJIMA: ‘Očekujemo dobre rezultate. U lipanj bi mogli ući u opuštenijoj atmosferi’

ZAGREBAČKI STOŽER TRAŽI POTPUNO OTVARANJE; Pavičić Vukičević: ‘Neće stožer dati košaricu meni, nego ugostiteljima’

Nikuda bez covid putovnice

No, iz kojih god pobuda će epidemiološke mjere “pasti” u idućem razdoblju, potrebno je znati da će sada ipak sve skupa malo drugačije izgledati. Ministrica kulture i medija, Nina Obuljen Koržinek, prije nekoliko je dana najavila mogućnost otvaranja kulturnih sadržaja svima koji imaju potvrde da su cijepljeni ili su preboljeli covid-19. Digitalna zelena potvrda ili covid putovnica mogla bi postati i glavna ulaznica za koncerte i druga masovnija zbivanja, poput već spomenutih svadbi, ali i putovanja. Slično je to izraelskom modelu, po kojem žitelji ne smiju ići nigdje, pa ni u trgovinu, bez digitalne potvrde da su zdravi.

Hrvatska i još 12 zemalja su u travnju dogovorile sedam kriterija za standardiziranje covid putovnica, koje bi se u Hrvatskoj, prema najavama stožera, mogle pojaviti – 1. lipnja. No, sve ovisi o tome hoće li se netko od sudionika probnog domjenka i svadbe razboljeti do kraja ovog mjeseca.

Tako bi covid putovnicu i pravo na slobodan pristup većini sadržaja, trebale dobiti osobe koje su cijepljene s obje doze cjepiva ili su preboljele covid-19 u posljednjih šest mjeseci ili imaju negativan test ne stariji od 48 sati. Za potonju skupinu covid putovnica vrijedila bi najviše 72 sata, dok bi za ostale ona bila na snazi 180 dana. Ta će potvrda sadržavati ime i prezime, datum rođenja, datum izdavanja, relevantne informacije o cjepivu/testiranju/preboljenju i jedinstveni QR kod, a bit će, uz osobnu iskaznicu ili putovnicu, važan dokument bez kojeg se neće moći prijeći granica unutar Europske unije.

OVAKO ĆE USKORO IZGLEDATI HRVATSKA? Procurili detalji mogućeg popuštanja mjera, poznat je i datum kada bi sve trebalo krenuti

BEZ POTVRDE O CIJEPLJENJU ILI TESTA NEMA U KINO ILI KAZALIŠTE: Ministrica kulture objavila planove za ljeto

Cijepljenje je profunkcioniralo

Kandidati za covid putovnicu su, ponajprije, oko 130.000 ljudi koji su se u zadnjih šest mjeseci oporavili od zaraze te nešto manje od 268.000 cijepljenih s obje doze. Djeca će uglavnom morati imati negativne PCR testove, jer za njih nije predviđeno cijepljenje, iako se najavljuje i imunizacija djece starije od 12 godina.

U srijedu je zabilježena 1471 novozaražena osoba, što je 41 posto manje nego u proteklu srijedu. Broj hospitaliziranih je u odnosu na ta dva dana pao za 11 posto, a broj aktivnih slučajeva za 33 posto. Doduše, broj preminulih je i dalje visok, no epidemiolozi ionako smatraju da val smrti kasni za valom zaraza dva do tri tjedna, pa bi se situacija taman do 1. lipnja i u toj kategoriji mogla popraviti.

Kakva god epidemiološka situacija bila, jasno je da bi prije izbora i turističke sezone građanima trebalo dati privid povratka u “staro normalno”, a i u inozemstvu se to ljepše vidi. No, nije isključeno kako će covid-putovnice i još poneka ograničenja biti samo uvertira u “novo staro normalno”.

Službenih informacija kako bi uskoro trebala izgledati Hrvatska zasad nema, a mogli bismo ih saznati već u petak kada se očekuje presica Stožera. Stožer vjerojatno neće otkriti sve karte, ali moglo bi se naslutiti u kojem bi smjeru zemlja mogla ići.

Neslužbene informacije pak govore kako bi se uskoro mogle omogućiti svadbe, sajmovi, ali i rad ugostiteljskih objekata u zatvorenom. Doduše, samo restorana – kafići bi se morali zadovoljiti s radom terasa. Tulumi bi se pak, mogli organizrati za cijepljene.

JESMO LI SPREMNI ZA SEZONU? Gosti bježe od masovnog turizma i okreću se jednom neistraženom dijelu Hrvatske

HRVATSKA I JOŠ 12 EU ZEMALJA DOGOVORILE SVE OKO COVID PUTOVNICA: Evo kada ćemo ih uvesti i kako će cijela stvar funkcionirati

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.