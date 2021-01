HRVATSKA OBITELJ SPAVA U GARAŽI: ‘I dalje trese. Trebao bih psihološku pomoć, imam PTSP, a sad će me to sve pogoditi’

‘Kad zatrese, izađemo van, spavamo obučeni. Izletite van, dođe jači potres i onda padaju crjepovi’

U selu Križ Hrastovački Ivo i Kata Rajan čija je kuća oštećena u potresu sada spavaju u garaži, a snijeg dodatno otežava situaciju građanima koji su pogođeni potresom. “Sigurno da otežava, hladnije je. Hladno nam je i za spavati, a i dalje trese”, rekao je Ivo za N1.

“Sad smo tu, kćerka nam je donijela krevete, još iz rata, donacija iz Domovinskog rata. Kako ne bi bilo hladno kad je sve šuplje, stavimo deke, ložimo peć i tako. Kad zatrese, izađemo van, spavamo obučeni. Izletite van, dođe jači potres i onda padaju crjepovi”, ispričao je Ivo.

Njihova kuća ima narančastu naljepnicu, a prva tri dana nakon potresa spavali su u autu. Obitelj Rajan dobila je i jednu kamp kućicu, koja nije upotrebljiva.

DRŽAVNA TVRTKA PREUZIMA PREUZIMA PREHRANU STRADALIH: ‘Na sličan smo način već mobilizirani na pripremi hrane i čišćenju Arene’

Loša poslijeratna obnova

Njihova kuća također je obnovljena nakon rata. Ivo smatra da se nije dobro radilo. “Nije rađeno kako treba, da je rađeno kako treba, ne bi se srušilo. Došli su ljudi iz Bosne i Kladuše koji ne znaju ništa. Bilo je svašta, radile su se kuće tamo gdje se nije smjelo graditi”, rekao je.

Ivo je rekao da su najveću pomoć do sada dobili od volontera. “Trebao bih psihološku pomoć, imam PTSP, a sad će me to sve pogoditi”, rekao je Ivo i dodao da mu takva pomoć još nije pružena.

PODRHTAVANJE SE NASTAVLJA: Novi potres u središnjoj Hrvatskoj, ovaj put srećom manji, magnituda je bila 3,1