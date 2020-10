HRVATSKA NE KAŽNJAVA ONE BEZ MASKE, NEKI STRUČNJACI TVRDE: ‘Represivne mjere jedino su rješenje, kazna treba iznositi od 500 do 1000 kn’

Umjesto nesavjesnih pojedinaca koji ne nose maske, kazne za nenošenje maske plaćaju vlasnici ugostiteljskih lokala, frizerskih salona ili kioska

Pandemija koronavirusa sa sobom je donijela i ljude koji su žestoki protivnici nošenja maski i epidemioloških mjera. Zbog takvih ljudi i njihova neodgovornog pristupa virus se širi dalje pa su se pojedine države s “antimaskerima” odlučile obračunati debelim novčanim kaznama. Jedna Njemačka, u kojoj su ljudi inače poznati po disciplini i poštivanju pravila, uvela je kazne pa su Nijemci posljednjih mjeseci platili 35.000 kazni za nenošenje maski i to u iznosu od tri milijuna eura.

Za razliku od Nijemaca, Indijci koji nisu toliko disciplirani i ne poštuju pravila, neki dan su platili u Bombaju kaznu što nisu nosili masku, i to čak njih 10.000. Gradski proračun Bombaja tako je bogatiji za 70.000 dolara. Kazna za nenošenje maske u Indiji iznosi 1.000 rupija, što je otprilike 80 kuna. A što je s Hrvatima? Nama se maske baš i ne nose, no ne plaćamo niti jednu kaznu jer kazne za to nisu predviđene.

Umjesto nesavjesnih pojedinaca koji ne nose maske, kazne za nenošenje maske plaćaju vlasnici ugostiteljskih lokala, frizerskih salona ili kioska u koji su došli. Postavlja se pitanje zašto u Hrvatskoj nema kazni i je li normalno da odluke Stožera provode frizerke i konobari.

U Sarajevu se kažnjavaju osobe bez maske

U susjednoj BiH, u Sarajevu, nema više odlaska na ćevape bez zaštitne maske. Naime, cijeli kanton mora nositi maske i na otvorenom, a oni koji to ne budu poštovali platit će kaznu u iznosu od 2.000 kuna. S jedne strane, tu su građani Sarajeva koji se slažu s tim, no tu su i oni koji misle da kažnjavanje nije rješenje.

“Iznos je zaista nekorektan. Ogroman. Zamislite penzionera koji ima najnižu penziju i dobije kaznu”, rekla je za RTL jedna stanovnica Sarajeva.

“Ne možeš drugačije natjerati ljude da to rade. Odlično, treba tako. Treba ih kažnjavati tko neće da nosi”, komentirao je jedan od stanovnika Sarajeva.

Stanje s kaznama u drugim europskim zemljama

Premijer Bugarske Boyko Borisov u crkvi nije nosio masku pa je morao platiti kaznu. Za više od 1,3 milijuna eura bogatiji je gradski proračun Münchena, sve zahvaljujući naplati kazni. Kod njih kazna za nenošenje maske iznosi 1.800 kuna.

Stanovnici Rima će zbog nenošenja maske platiti 3.000 kuna, a oni u bugarskoj Sofiji 1.300 kuna. U slučaju da netko ne nosi masku u zatvorenom i u javnom prijevozu u Londonu morat će platiti 830 kuna, dok je u Beogradu za istu stvar kazna 320 kuna.

Neodgovornost drugih platit će ugostitelji i trgovci

Premda se u Hrvatskoj ruše rekordi zaraženih, za nenošenje maski se ne kažnjava. Ipak, eventualnu neodgovornost pojedinaca platit će trgovci i ugostitelji. U dućanu u koji je svratila ekipa RTL-a, i kupci i trgovci smatraju da kaznu trebaju platiti oni koji ne nose masku.

“Nije greška u prodavaču, nemre on vas natjerat da nosite masku. On vam može reći da nemrete ući unutra. Zakaj bi gazda od dućana plaćal kaznu, a čovjek je neodgovoran”, kazao je Slavko iz Zagreba. “Ponekad se ljute, ali rijetko nam uđe tko bez maske, ali se dogodi. Opet ako ga pustiš ljudi se opet drugi naljute. Ne naljute se na tu osobu nego na nas. I onda mi ulazimo u konflikte. Mislim da nije u redu da mi kontroliramo tko ulazi bez maske. To treba biti osobna odgovornost”, rekla je prodavačica Snježana Biankini.

Ugostitelji ponovno upozoravaju kako nije pošteno da oni plaćaju kazne za neodgovorne osobe. Predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja, Marin Medak, kaže da nema nikakve logike da kazna za nenošenje maski bude na njima.

“To nam nije rečeno na sastanku sa Stožerom. Grozno, hoću uništit konkurenciju idem kod njega sjest bez maske i dođe inspektor i napiše mu kaznu 70.000 kuna. S te strane nema nikakve logike”, kaže Medak.

Pulmolog Srića: ‘Treba uvesti kazne, trebaju iznositi 500-1000 kn’

Pulmolog Saša Srića RTL-u se javio iz samoizolacije te rekao da otvoreno zagovara kažnjavanje onih koji ne nose maske. On smatra da bi kazne trebale biti od 500 do 1.000 kuna.

“Očito da će represivne mjere morati biti jedino rješenje koje će dovesti do rješenja. Pitanje kažnjavanja za nenošenje maski se definitivno otvara. Ako u narednim danima naše sugrađanke i sugrađani neće poslušati savjete i upute koje iz najbolje namjere dajemo, bojim se da su represivne mjere jedino rješenje”, rekao je Srića.

Dok ih se ne udari po džepu, mnogi neće shvatiti da učinkovita borba protiv pandemije ležu u nošenju maske i držanju distance.

