HRVATSKA NARUČILA 5,6 MILIJUNA DOZA CJEPIVA: ‘To je spašavanje nacije i ako je ovo način da se zaštitimo – nema mjesta kalkuliranju’

Prva cjepiva protiv koronavirusa već su stigla u Veliku Britaniju, a prvo cjepivo u Hrvatsku stiže možda još i ove godine, a to će biti Pfizerovo i Biontechovo. Hrvatska je naručila 5,6 milijuna doza cjepiva, a to bi trebalo biti dovoljno za 2 milijuna i 800 tisuća građana.

“Pfeizer je najavio da će prva runda cjepiva koja dođe u hrvatsku sadržavati 125 000 doza tako da ćemo i ukoliko to bude kvartalna isporuka moći cijepiti 62 i pol tisuće ljudi u prvom navratu”, izjavio je Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prednost imaju stariji od 65 godina, kronični bolesnici, zdravstveni i radnici u domovima za starije. Cjepivo je za njih besplatno i dobrovoljno.

Problemi s čuvanjem cjepiva

“Naravno nisam se upustila u tu misiju zvanja mojih 600 pacijenata kući da bi doznala da li će se cijepiti, jer to je zapravo suludo i nemoguće, ja nemam to vrijeme koje mogu odvojiti za takav način javno zdravstvene akcije”, rekla je Vesna Potočki Rukavina, liječnica obiteljske medicine, za RTL.

Cjepivo se mora čuvati na minus 70 celzijevih stupnjeva, kad se jednom odmrzne može još pet dana stajati u hladnjaku, a kad se otvori treba se potrošiti u roku od 6 sati. Jedna je doza dovoljna za cijepljenje pet osoba.

“Ne možete kao za gripu uzeti špricu pa procijepiti, morate i razrjeđivati sa fiziološkom otopinom i polako miješati tu supstancu i zapravo postroji dosta kompliciran način koji zahtijeva nekakvu edukaciju, a i znatno veću pažnju, a time i više vremena”, poručila je Rukavina.

Što s onima koji su alergični?

Cjepivo se daje u dvije doze u razmaku od 21 dan, 12 dana nakon prve imunitet se počinje stvarati, a sedam dana nakon druge doze ima puni učinak.

“Ljudi koji će se cijepiti moraju reći svojim liječnicima na što su alergični. Ako ste alergični na sunce na prašinu na hranu na more to ne znači da je kontra indikacija za cijepljenje ovim ili bilo kojim drugim cjepivom”, izjavila je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.

Riječ je o vrlo malom broju ljudi koji su alergični na neki od sastojaka cjepiva.

“Mi smo zapravo promatrači onoga što se događa u Europskoj uniji i SAD-u. To je jedna ogromna prednost i ja znam da Europska medicinska agencija to sve promatra i nema šanse da će dozvoliti cjepivu da ugleda svjetlo dana u EU ako ovo bude išlo nekim intenzitetom koji je neočekivan. Za sada još uvijek to nije tako”, poručio je Dragan Primorac, član Znanstvenog savjeta Vlade.

Riječ je o spašavanju nacije

“Ovdje nema mjesta sad za razmišljanje, radi se o javno zdravstvenoj akciji od stoljetnog značenja, najvećoj do sad u Hrvatskoj, mogu slobodno reći da se radi o spašavanju nacije, i ako je ovo jedini način da se zaštitimo, ovdje nema mjesta kalkuliranju, sumnji i širenju raznih poruka koje zastrašuju javnost”, rekla je Nataša Ban Toskić, predsjednica KoHOM-a.

