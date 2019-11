HRVATSKA MORA PLATITI 600.000 KUNA ODŠTETE: Prije 10 godina gol je pao na djevojčicu i ubio je, bio je postavljen na državnom zemljištu

Sud je utvrdio kako država nije poduzela ništa kako bi spriječila tragediju te dosudio plaćanje odštetu od 600.000 kuna ožalošćenoj obitelji

Prije deset godina na nogometnom igralištu u Lužanu kod Varaždina, gol je pao na 11-godišnju djevojčicu. Unatoč naporu liječnika, preminula je u Kliničkoj bolnici Merkur u Zagrebu. Zbog nesreće je kazneni postupak protiv vodstva Općine Gornji Kneginec pokrenut na Općinskom sudu u Varaždinu.

No, tijekom tog postupka je utvrđeno kako je zemljište državno, a ne općinsko. Uz to je utvrđeno kako su golove na livadi samoinicijativno postavili mještani. No, sud je utvrdio kako je obitelj stradale djevojčice zbog nesreće pretrpjela duševnu bol koju osjećaju i danas. Zbog toga je kaznio državu te naložio isplatu odštete od 600.000 kuna, javlja 24sata.

“Republika Hrvatska nije poduzela nikakvu radnju u cilju učvršćenja ovih golova koji su se nalazili na igralištu, a na način da isti ne predstavljaju opasnu stvar, a kao što je to bio gol čija je gornja stativa prilikom rušenja pala na tijelo pokojne. Naprotiv, u konkretnom slučaju se može zaključiti da tuženik u odnosu na pitanje ove opasnosti nije vodio baš nikakvu brigu o predmetnoj nekretnini”, stoji u obrazloženju presude.