HRVATSKA LOMI EPIDEMIJU: Sve se glasnije spominje kraj mjera, stiže mega pošiljka cjepiva, ali otvara se novi manji problem za kafiće

U svijetu raste optimizam po pitanju pandemije Covida-19, a i situacija u Hrvatskoj posljednjih je dana značajno povoljnija. Posve je izvjesno da od 1. lipnja slijedi popuštanje postojećih protuepidemijskih mjera, a neslužbeno se spominje da Nacionalni stožer neke mjere mogao ublažiti i prije tog datuma. Dakle, već ovoga tjedna.

Konkretno, spominje se ublažavanje dviju mjera i prije 1. lipnja – otvaranje zatvorenih dijelova restorana i dozvola okupljanja većeg broja sudionika na određenim događajima. Zasad se ne bi popuštao stroži režim ulaska u Hrvatsku.

Na ljeto bismo mogli skinuti maske

U Nacionalnom stožeru ipak ističu da ne treba srljati, nego postupno popuštati mjere, a i epidemiolozi pozivaju na oprez. Sinoć je u RTL-u Danas epidemiolog i član Vladina Znanstvenog savjeta Branko Kolarić kazao da imamo izvrsnu situaciju, da se treći val epidemije smanjuje, a broj cijepljenih građana raste – deset posto njih primilo je dvije doze cjepiva.

“Vjerujem da će se od 1. lipnja popustiti mjere ograničenja broja ljudi na okupljanjima i da će se uskoro omogućiti održavanje svadbi i drugih svečanosti. Ali sigurno ne sve odjednom i nekih masovnih okupljanja neće biti”, kazao je Kolarić.

On je iznio i procjenu da bismo, ako bude dovoljan broj cijepljenih, od 1. srpnja mogli skinuti zaštitne maske tamo gdje je sada propisano njihovo nošenje.

Ovoga tjedna stiže 341.000 doza cjepiva

Dobrim vijestima valja dodati i onu koju je potvrdilo Hrvatski zavod za javno zdravstvo da ovoga tjedna u Hrvatsku stiže dosad najveća pošiljka cjepiva.

“Dolazi čak 341 tisuća doza cjepiva – 175.000 Pfizerovog, 118.000 AstraZenecinog te dodatne količine Moderne i cjepiva Johnson&Johnson”, kazala je u nedjelju za HRT epidemiologinja Iva Pem Novosel.

Povrh svega, priprema se i uvođenje covid-putovnica. Epidemiolog Kolarić u sinoćnjem RTL-u Danas također je govorio o tome rekavši kako se nada da će tehnički detalji oko tih potvrda biti gotovi do početka srpnja. Covid-putovnice, odnosno potvrde o tome da smo cijepljeni ili nezaraženi, po svemu sudeći, bit će svojevrsne propusnice za ulaske u restorane, kazališta ili koncerte.

Uvode se covid-putovnice, ugostitelji ne žele glumiti policajce

“Moguće je da ćemo na masovna okupljanja tipa koncerata i stadiona, možda i neke druge, pogotovo ujesen, ići s tom iskaznicom. To je, u stvari, iskaznica da smo imuni i da se ne možemo trenutno zaraziti”, kazao je Kolarić.

No, pitanje je tko će biti ovlašten tražiti na uvid potvrde da ste cijepljeni ili preboljeli Covid-19 ili da imate negativan test na koronavirus, primjerice, prilikom ulaska u zatvoreni dio restorana i kafića ili, pak, u svadbenu salu. Vlada i Stožer trebali bi donijeti odluku o tome, ali ugostitelji već iskazuju nezadovoljstvo ako na njih bude prebačen taj “policijski” posao.

“Treba apelirati na građane da se ponašaju odgovorno, ali mi ne možemo biti policajci i kontrolirati ljude. Nemamo prava na to niti je to naš posao, a i tehnički je neizvedivo. Naš je posao ugostiti ljude i učiniti da se osjećaju ugodno. Neka to radi inspekcija u našim objektima. Kao što provjeravaju nas, tako neka dođu, uđu i provjere imaju li gosti te potvrde. Kao u Sloveniji”, kazao je za 24 sata Dražen Biljan iz Nezavisne udruge ugostitelja.

