HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA: ‘Testiramo na koronavirus devet puta manje ljudi nego Slovenija, tražimo više testiranja’

Hrvatska liječnička komora traži izmjenu kriterija za testiranje pacijenata sumnjivih na infekciju koronavirusom tako da se testiranje proširi na sve pacijente sa znakovima i simptomima akutne respiratorne infekcije

Hrvatska liječnička komora (HLK) jučer je zatražila od Nacionalnog kriznog stožera značajno povećanje ukupnog broja testiranih osoba u Hrvatskoj i proširenje kriterija Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) za testiranje slučajeva sumnjivih na COVID-19/SARS-CoV-2 infekciju. HLK je također pozvala cjelokupnu javnost, zdravstvenu i nezdravstvenu, na racionalno korištenje osobne zaštitne opreme.

Proširiti testiranje na koronavirus

U priopćenju odaslanom medijima, HLK traži izmjenu kriterija za testiranje pacijenata sumnjivih na COVID-19/SARS-CoV-2 infekciju tako da se testiranje proširi na sve pacijente sa znakovima i simptomima akutne respiratorne infekcije. Ti su simptomi nagli početak kašlja i/ili povišena tjelesna temperatura i/ili kratkoća daha.

“Naime, za sada se testiraju samo oni kod kojih simptome akutne respiratorne infekcije nije moguće objasniti drugim uzrokom bolesti i pacijenti koji su 14 dana prije početka bolesti putovali ili bili u državi koja je imala lokalnu, raširenu transmisiju bolesti, odnosno bili u bliskom kontaktu s bolesnikom s COVID infekcijom. Budući da je doba epidemije bolesti COVID-19, s prisutnom lokalnom transmisijom u Hrvatskoj, najveća vjerojatnost je da su navedeni simptomi uzrokovani koronavirusom (SARS-CoV-2 virusom) te je testiranjem potrebno najprije dokazati ili isključiti tog uzročnika”, stoji u priopćenju HLK.

Hrvatska na začelju po broju testiranih građana

Nadalje, HLK traži i izmjenu kriterija HZJZ-a za testiranja zdravstvenih djelatnika. Komora traži da se zdravstveni djelatnici testiraju na COVID-19/SARS-CoV-2 tako da se za njih uvede kriterij za procjenu rizika od zaraze: nizak, srednji ili visok rizik. Za sada se, kako bi se potvrdilo odsustvo zaraze, testiraju samo oni zdravstveni djelatnici koji su bili u samoizolaciji zbog kontakta sa zaraženim osobama.

HLK upozorava da je praksa drugih zemalja Europske unije upravo takva da se testira puno šire i da se testiraju zdravstveni djelatnici izloženi riziku. Hrvatska je sada na samom začelju Europske unije po broju testiranih građana na milijun stanovnika.

“U Hrvatskoj je do sada testirano devet puta manje građana na milijun stanovnika nego u Sloveniji. Podaci na dan 24. ožujka 2020. za Hrvatsku govore da je testirano 776 građana na milijun stanovnika (ukupan broj testiranih bio je 3.159), dok je na isti dan u Sloveniji testirano 7.043 građana na milijun stanovnika (ukupan broj testiranih 14.557)”, poručuju iz HLK.

Maske i rukavice troše se bez propisanih uputa

“Testiranje je ključno u postavljanju odgovarajućeg odgovora na epidemiju i omogućava istovremeno praćenje širenja zarazne bolesti u populaciji te poduzimanje mjera kako bi se što više suzbilo širenje bolesti. Primjena brzih i točnih testova u okruženjima s potencijalno većim brojem zaraženih, kako pokazuje izvješće Zajedničke misije Svjetske zdravstvene organizacije i Kine o COVID-u 193, od posebne je koristi i može značajno unaprijediti rano otkrivanje i izolaciju inficiranih pacijenata, kao i pravovremenu identifikaciju njihovih kontakata”, kažu u HLK.

Također ističu kako smo svjedoci zadnjih dana da se zaštitne maske i rukavice svakodnevno troše mimo propisanih uputa.

“Medicinske (kirurške) jednokratne maske i rukavice namijenjene su ponajprije zdravstvenom osoblju u pojedinim kliničkim situacijama. U svakodnevnom životu jednokratne maske trebaju nositi oboljeli kako ne bi širili zarazu. Jednokratne maske namijenjene su za jedno nošenje kroz nekoliko sati, nakon čega se bacaju. Kad je maska vlažna od disanja, treba je zamijeniti jer vlaga olakšava dodatno lijepljenje čestica virusa.

Apeliraju na racionalno korištenje opreme

Maske sa zaštitnim filterom (FFP3) namijenjene su zdravstvenim djelatnicima u postupcima s oboljelima u kojima se stvara aerosol. To znači da su namijenjene zdravstvenim djelatnicima na prvoj crti obrane. Nitko osim zdravstvenih djelatnika ih ne bi trebao nositi. Želimo još jednom istaknuti da je primjena preporuka racionalnog korištenja osobne zaštitne opreme Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) nužnost, a ne samostalna procjena bilo kojeg pojedinca. To posebno vrijedi za dužnosnike, koji u javnosti svojim primjerom djeluju na sve članove naše zajednice.

Bitka protiv virusa može se dobiti isključivo pridržavanjem pravila struke. Vojnici koji je vode su zdravstveni djelatnici. Osobna zaštitna oprema je njihovo oružje. Hrvatska liječnička komora upućuje poziv svima da se osobna zaštitna oprema osigura i racionalno koristi prema važećim preporukama. To je izuzetno važno, jer nepotrebno korištena i odbačena osobna zaštitna oprema nekom od tih vojnika na prvoj crti mogla je spasiti zdravlje ili život”, navedeno je u priopćenju HLK.

