Marković je također naglasila važnost cijepljenja pozvavši građane da mu pristupe, a rekla je i da će se i sama apsolutno cijepiti jer zdravstveni djelatnici moraju biti primjer cijeloj naciji, a tako i štite svoje pacijente, sebe i svoju obitelj

Dr. Mirela Marković iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) u HRT-ovoj emisiji Studio 4 progovorila je o detaljima vezanim uz cijepljenje.

Jučer je u Ministarstvu zdravstva održan sastanak s predstavnicima obiteljskih liječnika u vezi s cijepljenjem protiv koronavirusa. Obiteljski liječnici su zabrinuti da bi im zbog cijepljenja pacijenata redoviti rad mogao biti narušen. Naglašavaju da su apsolutno prisutni i da će cijepiti pacijente, ali i da je ovo cijepljenje drugačije od ostalih – cjepivo je novo, drugačije se distribuira i skladišti te u svojim ordinacijama nemaju uvjete za sve postupke cijepljenja, upozorava Marković.

“Prijedlog je da se ugledamo u cijelu Europu. Ako je Njemačka pripremila punktove, zašto ne bismo i mi? Znači, punktovi koji bi bili osigurani i s epidemiološkim mjerama, ali i sa zdravstvenim osobljem, administrativnim osobljem koje bi upisivalo podatke”, rekla je Marković.

Dr. Marković je također istaknula da još uvijek nemaju informacije o tome koji će biti ritam cijepljenja.

“Organizacija još nije nikakva. Mi ne znamo kako će se to cijepljenje provoditi. Mi nemamo tu informaciju moramo li svakog pacijenta prije toga testirati. To još nitko nije rekao”, poručila je Marković.

Navodna anketa

Komentirala je i navodnu anketu čiji su rezultati u dijelu javnosti protumačeni kao otpor zdravstvenih djelatnika prema cijepljenju, što je u međuvremenu demantirano i odbačeno kao nesporazum.

“Uopće ne znam za tu anketu. Mi nismo dobili anketu. To je krenulo u medijima s tom nekom anketom koju ljudi uopće nisu vidjeli. Nitko mene nije pitao hoću li se ja cijepiti. Mislim da je krivo krenulo i mislim da će se puno više zdravstvenih djelatnika cijepiti. Možda je nespretno to izvedeno. Morate znati da je jako puno liječnika u samoizolaciji i izolaciji, to nisu svi liječnici, ako su i dobili neki papir, dobili”, rekla je Marković.

Marković je rekla da o koronavirusu još ne znaju sve, iako su malo pametniji nego u veljači i ožujku.

“Ovaj koji je alergičan na jaja sigurno se ne može cijepiti, to mogu reći, a za biljke, ambroziju, pelud i to nemamo još točne podatke. Ja bih u ovom slučaju preporučila da se ljudi koji su alergični možda u prvoj turi ne cijepe”, rekla je Marković.