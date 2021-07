Hrvatska će večeras biti spojena. U 23 sata postavlja se posljednji segment čelične rasponske konstrukcije Pelješkog mosta koji će spojiti kopno od mjesta Komarne s Brijestom na poluotoku Pelješcu.

Do prije svega pet godina se taj projekt činio, u najmanju ruku preskupim, a često gotovo i nemogućim, no od večeras, čitavo hrvatsko kopno bit će spojeno.

Tijek događaja

19:10 Direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić je otkrio zašto se most spaja baš u ponoć.

"Razlozi su tehničke prirode. Znamo i sami da su temperaturne oscilacije važne kod gradnje ovakvih elemenata jer postoje oscilacije u materijalu. Iskustvo dosadašnje je da u vremenu od 23 do 24 sata da je ta temperatura najoptimalnija za izgradnju", kazao je.

19:05 Ministar Oleg Butković otkrio je za RTL kako se na Pelješkom mostu neće naplaćivati cestarina

"Neće biti naplate cestarine i mostarine nikada. To je bio uvjet kod europskog financiranja. Hrvatske ceste će upravljati mostom, održavati ga i nikakvih problema oko toga neće biti. Nakon ovoga se projekt privodi prema kraju", kazao je.

18: 40 Danas je veliki događaj. Mnoge su generacije sanjale da se on napravi, preko 20 godina traju volja i želja, a mi smo privilegirana generacija koja ostvaruje projekt uz financije iz EU-a. Ovim mostom spaja se hrvatski teritorij. Ovo su trenuci koji se ne događaju svaki dan, a nakon ovoga treba završiti i most i pristupne ceste”, rekao je Oleg Butković za N1.

18:10 Oko 17 sati došlo je do požara kraj same konstrukcije Pelješkog mosta u Komarni. Zapalila se trava, nisko rasliknje i drveće, no vatra je brzo ugašena, javlja 24sata.

Djelatnici zaštite na radu brzo su stigli te razvukli cirijevo s broda i ugasili vatru. "Zbog velikih vrućina zapalilo se nisko raslinje, a vatra je brzo ugašena. Ništa se nije dogodilo", rekla je glasnogovornica HAC-a Tamara Pajić.

Vatrogasci su također stigli te počeli natapati zemlju kako ponovno ne bi buknuo požar, javlja 24sata.

Iako vozila neće do lipnja sljedeće godine prelaziti novim mostom, večerašnje spajanje njegove konstrukcije bit će jedan do najvažnijih datuma u kalendaru ovoga, kako ga je nazvao ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković - projekta svih projekata.

Prije roka usprkos olujama i političkim pritiscima

I nije u pitanju političko pretjerivanje dug 2404 metra i visok 55 metara, most je građevinski izuzetno zahtjevan jer je podizan na vjetrometini snažnih, nerijetko orkanskih vjetrova i na seizmički najaktivnijem području. A spojen je i prije roka.

Velebna konstrukcija premostit će Malostonski zaljev i kad sa završnim radovima i dovršetkom pristupnih cesta bude u cijelosti dovršen, bit će to – nakon izgradnje autoceste od Zagreba do Splita - najveći građevinski pothvat otkako je samostalne Hrvatske.

Projekt je u više navrata započinjao, ali iz raznih razloga i zapinjao sve dok u travnju 2018. godine nije potpisan ugovor težak pola milijarde eura, od čega je Europska unija dala čak 85 posto. Ugovorom je izgradnja povjerena kineskom konzorciju China Road and Bridge Corporation (CRBC), jednim od globalno najvećih i najiskusnijih u takvim poslovima.

Ključan i za Europsku Uniju

No ni tada nije sve bilo gotovo jer se mostu, kojim bi se konačno moglo putovati hrvatskim kopnom bez kontrole u Neumu, žestoko protivila BiH.

No usprkos svemu, Hrvatska je spojena, a most je ključan i za EU.

Ne samo da je njegova izgradnja prvi takav projekt neke kineske kompanije na tlu Europske unije, nego i objedinjuje njen šengenski prostor, obzirom da i Hrvatska uskoro ulazi u odabrano europsko društvo.