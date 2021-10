Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS) izvijestila je u ponedjeljak da podržava odluku o uvođenju covid potvrda u sustav zdravstva te se ogradila od desetak svojih članova koji su jutros prosvjedovali pred nekoliko bolnica zbog uvođenja potvrda i testiranja.

“Nekoliko desetaka medicinskih sestara i tehničara prosvjeduje ispred bolnica protiv mjera čiji je cilj sprečavanje širenja infekcije covid-19, umjesto da poštuju medicinska pravila, testiraju se i rade s pacijentima na svojim radnim mjestima. Većina medicinskih sestara je cijepljenja, oko 72 posto onih koje trenutno rade, a dodatni dio je prebolio covid", poručili su iz HKMS-a.

Neprihvatljiva manipulacija zaposlenicima

U HKMS-u smatraju neprihvatljivim pokušaje pojedinaca izvan zdravstvenog sustava da iskorištavaju situaciju i manipuliraju zaposlenima u sustavu zdravstva. Još jednom su pozvali medicinske sestre i tehničare koji se do sada nisu cijepili protiv covida-19, a nemaju medicinske kontraindikacije za cijepljenje, da to što prije učine jer je to jedini izlaz iz epidemije s kojom se Hrvatska bori već više od godinu i pol dana.

"Komora očekuje da medicinske sestre i tehničari, koji se nisu cijepili i preboljeli covid, redovito obave testiranje kao standardnu mjeru zaštite protiv infekcije. Testiranje je način kako ćemo maksimalno zaštiti pacijente o kojima skrbimo”, kaže predsjednik HKMS-a Mario Gazić.

Dvostruka odgovornost

Dodaje kako je medicinske sestre i tehničari imaju dvostruku odgovornost - prema sebi i svojim bližnjima, ali i prema pacijentima. Stoga, kao i svi drugi u sustavu zdravstva, moraju poduzeti sve što mogu u svrhu zaštite zdravlja svih naših građana.