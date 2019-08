HRVATSKA KLJUČA NA PASJIM VRUĆINAMA: Najpoznatiji hrvatski meteorolozi imaju važna upozorenja, a već sutra stiže velika promjena

Zoran Vakula: ‘Danas se bolje ne izlagati otvorenom prostoru, između 11 i 18 sati, a mnogima je i prije i poslije nepodnošljivo’

Još jedan ovogodišnji toplinski val najizraženiji će na našem području biti upravo danas, a temperature zraka nerijetko će prelaziti 35 stupnjeva. U unutrašnjosti Dalmacije i temperatura zraka će biti i oko 40 °C. Stoga upozorenja liječnika treba shvatiti vrlo ozbiljno. Osvježenje meteorolozi najavljuju za utorak u unutrašnjosti te u srijedu uz more. Zbog toplinskog vala potrošnja struje blizu je povijesnog rekorda, piše HRT.

U Zadru je u 12 sati izmjeren 31 stupanj. Međutim, očekuje se i koji stupanj više, a na nekim mjestima u Dalmaciji i do 40 stupnjeva. U Osijeku je u 12 sati izmjereno 32 stupnja. Dunja Mazzocco Drvar otkrila je za Vijesti.hr da su se Split i Dubrovnik pridružili rekorderima jutros. Iza ta dva grada je najtoplija noć u godini (27,6 C i 28,8 C), ujedno i deveta tropska noć u nizu. Split je svoj lipanjski maksimum premašio za samo jednu decimalu dok je u Dubrovniku ova noć bila za skoro cijeli stupanj toplija od noći 27. lipnja.

Jučer su dnevne ovogodišnje rekorde srušili Knin (39,3 C), Imotski (38,3 C), Sinj (37,9 C) i Ploče (37,7 C), kao i Komiža i Rab. Mostar u susjednoj Bosni i Hercegovini koji ima sličnu topografiju kao i naša Dalmatinska Zagora, jučer je dosegnuo 40 Celzijevih stupnjeva.

Vakulino upozorenje

“Danas se bolje ne izlagati otvorenom prostoru, između 11 i 18 sati, a mnogima je i prije i poslije nepodnošljivo”, upozorio je glavni meteorolog HTV-a Zoran Vakula.

“Kada je riječ o olujnim nevremenima – bilo ih je i u svibnju, ali i prije. U svakom slučaju, ništa neobično za prezagrijanu atmosferu. Riječ je o kombinaciji vlage i previše zagrijanog zraka. Tada dolazi do vertikalnog razvoja oblaka iz kojeg grmi i trese. To su klasične vremenske priče, neugodne. Srećom, sva ta nevremena su bila najavljivana”, dodaje Vakula.

NE IDITE VAN AKO BAŠ NE MORATE: Danas će se temperature penjati do 40 stupnjeva, ove savjete liječnika shvatite ozbiljno

Iznenadni neverini

Kapetan Lučke kapetanije Split, Željko Kuštura, rekao je da se u Splitu nasukalo oko 130 brodica kao posljedica ljetnog neverina 2. kolovoza koji je napravio dosta štete. “Neverini dolaze iznenada, ali mi smo spremni. Kod nas je nešto ranije počelo nego u Splitu, bilo je pedesetak intervencija zato što ljudi slušaju upozorenja koje dobivaju sa svih strana”, istaknula je Dolores Brenko Škerjanc, kapetanica Lučke kapetanije Pula.

“Pet, šest dana unaprijed govorimo o mogućnosti nevremena, odgovoran nautičar i jedriličar se treba prilagođavati vremenu – jer o njemu ovisi. Informacija ima na svim kanalima i na dovoljno mjesta, ali je problem neprilagodbi.

Danas nema nevremena, ali nepovoljno je vrijeme za mnoge – iznadprosječna je vrućina, a danas će ponegdje biti i blizu 40 stupnjeva. Vrhunac je toplinskog vala, u mnogim mjestima danas će biti i najtopliji dan u godini, ponegdje i rekordno topli”, zaključuje Vakula za HRT.

Sutra pljuskovi i grmljavina

U Hrvatskoj će sutra biti većinom sunčano, a na Jadranu te istoku i dalje vruće, prema vremenskoj prognozi DHMZ-a. Povremeno će biti umjerene naoblake, osobito na zapadu zemlje, gdje već prijepodne može pasti malo kiše, a popodne je poneki pljusak moguć u Istri i gorju.

Prema kraju dana jače naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom zahvatit će najprije zapadne predjele unutrašnjosti, a u noći se proširiti i na veći dio zemlje. Pritom je moguće i grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom. Puhat će umjeren, na udare mjestimice i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu većinom sjeverozapadnjak, uz obalu mjestimice i bura. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna od 28 do 32, na Jadranu između 33 i 36 °C.

Miran nastavak tjedna na kopnu

Nakon osvježenja s utorka na srijedu slijedi miran nastavak tjedna, ugodne noći i vrlo topli dani, a uz polagani rast temperatura će tek u nedjelju ponovno dosegnuti 30 °C, piše Dunja Mazzocco Drvar.

Na obali su s ovim prodorom nevere moguće samo rijetko, ali će ih na sjevernom i srednjem Jadranu sporadično i biti. Osvježenje će donijeti bura i tramontana koje će se tijekom srijede proširiti duž obale, a pod Velebitom će biti i razmjerno jake. Temperatura u Istri i Primorju već u srijedu pada ispod 30, a u Dalmaciji će se zadržati oko te lijepe ljetne brojke.