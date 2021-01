HRVATSKA JE ZBOG POTRESA TRAŽILA DODATNE DOZE CJEPIVA; Beroš otkrio detalje; Capak procijenio koliko bi se ljudi moglo cijepiti do ljeta

Krunoslav Capak je govorio o kampanji cijepljenja koja će, kako kaže, obuhvatiti sve tipove medija

Na današnjoj press konferenciji Nacionalnoga stožera Civilne zaštite novinari su upitali ministra zdravstva Vilija Beroša jesu li razmišljali da se Hrvatskoj prepusti nešto veća količina cjepiva zbog potresa.

“Pokrenuli smo takvu akciju i putem odbora koji se bavi raspoređivanjem cjepiva, i zatražili da nam se ubrzano dostavi nešto više doza. Upućen je dopis svim ministrima zdravlja i zahvala zbog stava da se slažu da nam se nešto ranije upute veće doze. Radi se oko 100 do 200 tisuća, a krajem tjedna ćemo znati sigurno. Zasad se svi slažu”, objasnio je Beroš.

Javno će se cijepiti i poznate osobe

Krunoslav Capak je govorio o kampanji cijepljenja koja će, kako kaže, obuhvatiti sve tipove medija.

“Već je više puta rečeno da će se javno cijepiti i neke poznate osobe. Kada će to biti, ne znam još. Svaki dan dogovaramo javne aktivnosti. Saborski zastupnici su planirani za cijepljenje i upućen je dopis predsjedniku Sabora da se dogovori koje količine i tko bi se sve htio cijepiti. To će vjerojatno biti potkraj ovoga ili početkom tjedna idućeg”, rekao je.

Na pitanje koliku procijepljenost očekuju do ljeta, Capak je rekao da ako se registrira AstraZeneca, i ako dobijemo sve dogovorene količine, do ljeta ćemo cijepiti 50 posto stanovništva.

Restrikcije za one koji se neće cijepiti?

“O tome se u ovom trenutku ne vode razgovori. Vidjet ćemo kako će se to riještiti na razini EU-a. Tu imate dva moguća pristupa, unutarnji i vanjski. Na ovaj vanjski, međunarodni promet, utjecat će cijeli niz faktora. Moguće je da se to dogodi na razini EU-a ili šire, znamo da su to neke aviokompanije najavile da će uvesti”, objasnio je Davor Božinović.

Postavljeno je pitanje o školama, hoće li se održavati online ili na klasičan način. “Početak i organizacija nastave u školama nikad nije bila predmetom odluka Nacionalnog stožera, nego posebnog Povjerenstva Ministarstva obrazovanja. U ovom trenutku je u tijeku sastanak ministra Fuchsa s predstavnicima Grada Zagreba, vidjet ćemo rezultate. Trenutno je izvjesno da će iz objektivnih razloga poseban izazov biti organizacija nastave na područjima pogođenim potresom. Ovaj tjedan bi mogao biti sastanak s predstavnicima osnivača, županima, kao u studenome. Postoji mogućnost decentraliziranih preporuka. Postoje argumenti za i protiv. Epidemiološka situacija je bolja, no još nije stabilna da nam dopusti preveliko opuštanje”, rekao je Božinović.

