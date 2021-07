Prema rezultatima Europske zdravstvene ankete koju su objavili Eurostat i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, u Hrvatskoj svaka šesta žena pije alkohol svaki dan, a svaka peta svakodnevno konzumira i duhanske proizvode, javlja Glas Slavonije.

Alkohol svakodnevno pije 10,2 posto stanovnika Hrvatske, minimalno jednom tjedno 17,9 posto, manje od jednom tjedno 21 posto, a otprilike polovica građana, 50,9 posto, rijetko ili nikad ne pije alkoholna pića.

Muškarci češće piju alkohol u odnosu na žene, 18,2 posto muškaraca pije alkohol svaki dan, 26,5 posto minimalno jednom tjedno, a 21 posto manje od jednom tjedno. Više od polovine žena, ili 63,4 posto, rijetko ili nikada ne pije alkoholna pića, njih 20,9 posto pije alkohol manje od jednom tjedno, a 15,7 posto, ili gotovo svaka šesta pije alkohol svakodnevno ili minimalno jednom tjedno.

Dvije trećine debelih ili pretilih

34 posto odraslih u Hrvatskoj u 2019. godini imalo je normalnu tjelesnu masu prema indeksu tjelesne mase (ITM). Gotovo dvije trećine (65 %) imalo je prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu (42 % prekomjernu tjelesnu masu i 23 % debljinu), a jedan posto je pothranjenih.

Uz iznimku onih starijih od 75 godina, što je viša dobna skupina, tu je i veći udio osoba s prekomjernom tjelesnom masom ili debljinom. Najniži udio zabilježen je među odraslima u dobi od 18 do 24 godine (27 %), dok je među onima koji su u dobi od 65 do 74 godine zabilježen najviši udio (79 %), a slično je i kada gledamo samo udio onih s debljinom (6 naprema 29 %), navodi HZJZ.

Udio osoba s prekomjernom tjelesnom masom ili debljinom pada kako raste razina obrazovanja. Udio odraslih s prekomjernom tjelesnom masom ili debljinom među onima s niskom razinom obrazovanja bio je 73 posto, među onima sa srednjom razinom obrazovanja bio je 66 posto, a među onima s visokom razinom obrazovanja 53 posto.

Udio odraslih osoba s prekomjernom tjelesnom masom ili debljinom znatno se razlikuje u pojedinim državama članicama Europske unije, pa su najviši udjeli zabilježeni u Hrvatskoj i Malti, a najniži u Italiji, Francuskoj i Luksemburgu. U Hrvatskoj je zabilježena i velika razlika po spolu, 73 posto muškaraca imalo je prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu u odnosu prema 59 posto žena.

Većina puši klasični duhan

Kada je riječ o uporabi duhana i duhanskih proizvoda, 22,1 posto stanovnika Hrvatske su svakodnevni pušači, i to 25,6 posto muškaraca i 19,5 posto žena. Povremeno puši 3,6 posto stanovnika.

Među onima koji puše svaki dan njih 9,5 posto čini to unatrag jedne do pet godina, pet do 10 godina svaki dan puši njih 8,9 posto, a čak 81,6 posto puši svaki dan unatrag 10 i više godina.

Hrvatski građani puše više klasični duhan. Prema podacima, čak 96,6 posto stanovnika nikada nije upotrebljavalo e-cigarete.