HRVATSKA JE U DUBOKOJ KRIZI: Unatoč Vladinim mjerama, u mjesec dana otkaz je dobilo 20.000 ljudi

U travnju je bez posla ostalo 10.385 radnika te je time jučer na burzi bilo 153.122 nezaposlenih, piše Novi list. Od sredine ožujka, otkako su stopirane gotovo sve gospodarske aktivnosti, službeni broj nezaposlenih porastao je za 19.122 – više od 15 posto. Prvu Vladinu pomoć od 3250 kuna dobilo je 560 tisuća radnika.

Dio poslodavaca ipak je odlučio odjaviti svoje radnike pa su oni postali nezaposleni. Samo u utorak je iz radnog odnosa na burzu stiglo 1478 osoba, ponajviše iz djelatnosti trgovine, smještaja i ugostiteljstva te prerađivačke industrije.

U dva tjedna su iz ugostiteljstva i smještaja na burzi završila 2623 radnika, iz trgovine 2060, a iz prerađivačke industrije 2003, dok je u ostalim uslužnim djelatnostima, poput primjerice frizerskih ili kozmetičkih salona, bez posla ostalo više od tisuću ljudi.

Neki se rješavaju radnika

Kad se radi o djelatnostima gdje prosječne plaće nisu značajno veće od potpore koju daje država, poduzetnici su procijenili da nakon tri mjeseca neće pokrenuti proizvodnju te se, kako piše Novi list, grubo rečeno rješavaju radnika jer Vlada mjeru nije uvjetovala zadržavanjem svih zaposlenih, nego time da broj otpuštenih ne prelazi određeni postotak, ovisno o veličini tvrtke.

Hrvatska gospodarska komora ističe da su dnevni podaci HZZ-a pokazivali padajući trend dnevnog rasta broja zaposlenih prošlog tjedna, a na to je, prema njima, utjecao drugi krug mjera za očuvanje radnih mjesta. U travnju su se podaci promijenili pa HGK zaključuje da će travanj biti prvi mjesec u kojem će se prekinuti padajući godišnji trend broja nezaposlenih nakon 72 mjeseca.

Za ožujak predviđaju godišnji pad stope nezaposlenosti, no nakon toga rast do kraja godine. To će značiti i povećanje prosječne godišnje stope nezaposlenosti, piše Novi list.

U svojim prognozama MMF predviđa da će Hrvatska imati stopu nezaposlenih 11,5 posto u ovoj godini, dok bi ona dogodine trebala pasti na osam posto.

