HRVATSKA JE SUTRA U NARANČASTOM I CRVENOM: Oglasio se meteoalarm, snijeg bi mogao padati i do 25 centimetara, naleti bure i do 130 km/h

Promjena vremena stiže od utorka za kada je DHMZ izdao narančasto i crveno upozorenje za dijelove Hrvatske

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su za utorak, 6. travnja, narančasto upozorenje za područje gospićke, riječke, splitske regije, zapadne obale istre i cijele Dalmacije te za područje Kvarnera i Kvarnerića, Velebitskog kanala izdano je crveno upozorenje.

Gospićka regija

Na području gospićke regije očekuje se povremen snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, ponegdje i znatnijeg sa visinom snijega do 25 cm. Mjestimice olujni udari sjeveroistočnog vjetra s najjačim udarima vjetra do 65 km/h. Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. Budite spremni na rasprostranjenu pojavu snijega i/ili leda koja će dovesti do prekida prometa i transporta.

Riječka regija

Na području riječke regije očekuje se jako jugo, ujutro u okretanju na jaku i olujnu buru s najjačim udarima vjetra do 130 km/h. Moguć snijeg, osobito u unutrašnjosti Istre s visinom snijega do 5 cm. Moguće je jače grmljavinsko nevrijeme. Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom. zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom.

Splitska regija

Na području splitske regije očekuje se umjereno i jako jugo, sredinom dana u okretanju na buru s najjačim udarima vjetra do 110 km/h. Moguće jače grmljavinsko nevrijeme. Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom.

Zapadna obala Istre

Na području zapadne obale Istre očekuje se jaka do olujna bura s najjačim udarima vjetra do 110 km/h. Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Kvarner i Kvarnerić

Na području Kvarena i Kvarnerića očekuje se mjestimice jako jugo u okretanju na olujnu buru s najjačim udarima vjetra do 130 km/h. Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Velebitski kanal

Na području Velebitskog kanala očekuje se olujna bura s najjačim udarima vjetra do 140 km/h. Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Javnost bi trebala izbjegavati putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Sjeverna, srednja i južna Dalmacija

Na području sjeverne, srednje i južne Dalmacije očekuje se mjestimice jako jugo sredinom dana u okretanju na jaku do olujnu buru i tramontanu s najjačim udarima vjetra do 110 km/h. Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

RTL javlja da najavljena promjena vremena stiže u noći na utorak. Kao i inače, kiša, potom susnježica i mokar snijeg krenut će prvo u najzapadnijim krajevima unutrašnjosti. Do jutra će padati u velikom dijelu unutrašnjosti, a prema večeri i na istoku. Stvorit će se tanji snježni pokrivač, a u gorju konkretniji. Pravi zimski dan uz pad temperature za 10tak stupnjeva u odnosu na današnje maksimalce i uz sjeverac. Brzo će doći, ali i proći. Iza sebe ostavlja hladnoću i opasnost od jakog mraza zbog jutarnjih debljih minusa. Za vikend opet proljetno.