Ivan Đikić, hrvatski znanstvenik zaposlen na frankfurtskom Sveučilištu Goethe, za N1 je komentirao par kritičnih trendova i događaja u Hrvatskoj i svijetu, koji u vezi pandemije ne predstavljaju dobre vijesti. Ipak, ističe Đikić, postoji i šansa.

Znanstvenik se ponovno osvrnuo na sporo cijepljenje, rat oko cjepiva, zatvaranje granica zbog sprječavanja širenja zaraze, osobito kako bi se zaustavio izvoz cjepiva zbog nepoštivanja ugovora farmaceutskih kompanija.

“To je posljedica gubitka jednog globalnog pristupa. Mislim da smo izgubili šansu ne samo na početku, nego i sada kod cijepljenja, da pokažemo snagu svijeta, udruženost i rad preko Covaxa što ga je pokrenula Svjetska zdravstvena organizacija”, rekao je Đikić za N1.

‘EU je izgubila vrijeme’

“Radi se dosta o prititiscima vlada na proizvođače, o političkim interesima, političkim utjecajima, gospodarskim utjecajima otvaranjem različitih gospodarskih grana u stvaranju cjepiva. Interes – materijalni, politički i novčani – nadvladao je potrebe borbe protiv covida. Nisam siguran da nam je to najbolji put, mislim da ćemo zbog toga imati pandemiju duže nego što bismo da smo se cijepili pravilno, globalno i na vrijeme”, rekao je Đikić pa se osvrnuo na najavljene ubrzane procedure odobravanja cjepiva, dok se najnovija najava odnosi na rusko cjepivo Sputnik V.

“Trebamo se uvijek držati pravila odobravanja lijekova. Ne postoji niti jedna zemlja koja može preuzeti rizik da vjeruje trećoj ili petoj zemlji ako regularna tijela Hrvatske ili EU-a nisu potvrdila cjepivo. To ne znači da se u pozadini ne trebaju pregovori vršiti, moliti proizvođače da prođu regulatorno tijelo EMA-u. Tu je EU izgubila vrijeme”, rekao je znanstvenik.

O SAD-u i Rusiji

Đikić je podsjetio da su SAD i Velika Britanija cijepili već desetke milijuna ljudi.

“U Americi je dolaskom predsjednika Bidena došlo do revolucije u borbi protiv covida, iako je u vrijeme Trumpa umrlo pola milijuna ljudi. Svi moji kolege u SAD-u su već cijepljeni. Ja i mnogi drugi koji radimo u bolnicama, koji imamo kontakt s virusom, još nismo cijepljeni”, kazao je.

Upitan zašto Rusija najavljuje izvoz cjepiva premda kod sebe još nije sve procijepila, Đikić kaže: “Radi se više o interesu Rusije. Mislim da oni žele biti važni na političkoj mapi. Jednom kad ih regulatorna tijela odobre cjepiva, onda nema nikakve razlike… To je najveća sreća da su znanstvenici razvili ne jedno, nego desetak cjepiva koja sprečavaju najteže simptome i smrtnost.”

Očuvanje zdravlja uz turizam

“Siguran sam da će Hrvatska sačuvati zdravlje građana a u isto vrijeme pokrenuti gospodarske djelatnosti, a to uključuje i turizam. To uvjerenje temeljim na onome što su pokazali do sada. Većina građana u Hrvatskoj se pridržava bazičnih mjera borbe protiv virusa, a to je izbjegavanje okupljanja, malih ili većih, nošenje maski i briga za ljude oko sebe. Kao i kod svih zemalja, imate manjinu koja je protiv mjera, koja uopće ne vjeruje u viruse, koja umanjuje smrtnost i utjecaj na zdravstveni sustav, a i na broj umrlih. Te ljude trebamo jednostavno komunikacijskim, edukacijskim, pravilnim informacijama pobiti tako da većina građana i dalje shvaća da smo i dalje u opasnosti

Treći val je više lingvistički izraz. To je jedno kontinuirano prisustvo virusa oko nas, vi vidite u Hrvatskoj da nismo nikada pali (na razinu) da nema virusa oko nas… Ljudi često pitaju kako to da ove zemlje imaju najstrože mjere, pa i policijski sat, i svejedno imaju virus. To je zato što, ako imate i najstrože mjere a ljudi ih se ne pridržavaju, rupe su tada u epidemiološkim mjerama tako velike da se virus i dalje širi.

Apeliram da to ne bude masovno (turizam), nego kvalitetno, da imamo puno testiranja i da tako zaštitimo naše građane”, rekao je.

Opasnost masovnih okupljanja

Đikić se osvrnuo na sprovod Milana Bandića gdje su došle tisuće ljudi s maskama, no s obzirom na to koliko ih je bilo, fizičku distancu je bilo nemoguće držati.

“Kad se ljudi okupljaju na sprovodima, to je potrebno nama živima da se na dostojanstven način oprostimo od onih koje smo voljeli, s kojima smo živjeli… Ne smije se omalovažavati okupljanje na jednoj strani, a na drugoj rigorozno kažnjavati ako se ljudi ne slažu s određenom politikom Stožera. Stožer je izgubio još jednom status koje bi trebao imati, kvalitetno tijelo koje bi trebalo štititi sve. Ta okupljanja su opasna jer su izvor superširenja. Virus je uvijek oko nas. Ako mu dopustimo, on će se proširiti. Na mnogima od tih okupljanja ljudi ne prihvaćaju svoju odgovornost, ljudi ignoriraju simptome, širi se virus. Tek nakon dva, tri tjedna vidjet ćete posljedice tog širenja, toga se svi boje. Očekujem da će biti posljedice na mlade, koji će reći ako mogu oni, možemo i mi”, prognozirao je Đikić.

‘Kastna podijeljenost u Hrvatskoj’

“Već dugo u Hrvatskoj vidimo kastnu podijeljenost, političare koji mogu u većini stvari raditi što žele i to uvijek opravdaju višim interesom, i imate građane”, primjećuje Đikić pa ispraćaj Zlatka Cice Kranjčara opisuje: “Sportaši su to organizirali drugačije do političara; odgovorno, dostojanstveno, s emocijama. S druge strane vidjeli smo skup političara gdje su se okupljali bez ikakvih velikih emocija, osim obitelji.”

Naveo je da postoji mala grupa ljudi koja na agresivan način dobiva što želi dok se svi ostali moraju truditi da to dostojanstveni prežive. Odgovarajući na pitanje je li to elitizam, znanstvenik kaže: “Elitizam je previše pozitivna riječ. Rekao bih da toksičnost postaje u tome da politički interes nadvladava interes Hrvatske i društva.”

Za kraj, Đikić se dotaknuo mutacija koronavirusa zbog kojih se virus uspješnije širi. “Između 10 i 20 mutacija koje virusu daju prednost”, kazao je, istaknuvši da je riječ o mutacijama koje omogućuju virusu između dva i četiri puta brže širenje, I u Hrvatskoj Vugrek je otkrio mutacije koje imaju karakteristike hrvatskog soja”, rekao je Đikić za N1.

