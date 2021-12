Teško da itko u Hrvatskoj ne zna za Kiaru Goršić, djevojčicu iz Šibenika koja boluje od zloćudnog tumora na mozgu gradusa IV, najagresivnijeg od svih vrsta.

S obzirom da je Kiari jedina nada eksperimentalno liječenje u Americi koje stoji od dva do pet milijuna dolara (točan iznos bit će poznatiji za nekoliko dana), prije nešto više od tri mjeseca otvoren je račun za donacije.

"Uspjeli smo!", rekla je Kiarina majka Matea Goršić, nakon što je u ponedjeljak navečer potvrđeno da će Kiara ići na liječenje u kliniku u San Francisco. Za Kiaru je dosad prikupljeno 18 milijuna kuna, što je zasad dovoljno za prvu fazu liječenja, a ovisno o napretku, moguće i za puno više.

Radioterapija jedino rješenje

Prvašica Kiara prošla je već tešku operaciju mozga, a cijeli tumor se ne može odstraniti jer se nalazi uz samo moždano deblo gdje se nalazi spoj sustava cijelog tijela, zbog čega je nemoguće zadirati u tumor. Iako su liječnici od početka govorili da Kiarine prognoze nisu dobre, najnoviji nalazi ove hrabre djevojčice obećavaju jer nema metastaza i proširenja tumora, čime su ispunili uvjete za prijam u Kliniku u San Franciscu.

Na kliničkoj studiji u San Franciscu provodi se ONC oralna kemoterapija koja se do sada u nekoliko slučajeva pokazala kao dosta uspješna te stabilizira i usporava rast tumora na određeno vrijeme. Kiarina majka kazala je da ONC daje obećavajuće rezultate i "barem šansu za borbu".

"U Hrvatskoj nam liječnici od početka govore - to je to. Gotovi svi s kojima smo razgovarali pitaju koliko djece imamo, to bi valjda trebalo olakšati. A ne olakšava nimalo, užas je. Mi ćemo ići na kraj svijeta za nju ako treba. Ne mogu stati dok postoji i najmanji djelić nade", kazao je Kiarin otac za Jutarnji list.

Donacije za Kiaru

Kiari možete pomoći u liječenju na nekoliko načina:

Donacijom na stranici GoGetFunding;

Uplatom na račun

Vlasnica: Matea Lambaša Goršić

Tekući: HR9125030073251005176

Žiro: HR8125030073151000296,

Swift: VBCRHR22, Sberbank d.d./ Model HR99

Opis plaćanja: Donacija za Kiarino liječenje

Pozivom na broj 060-9003 donirate 6,25 kuna. Donaciju ovim putem možete ostvariti još danas, nakon čega se gasi broj za donacije.