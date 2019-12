HRVATSKA JE ODABRALA: U drugi krug idu Zoran i Kolinda, ovo su njihove prve riječi nakon rezultata; Škoro je bio blizu, pa otkrio sve planove

U drugom krugu, 5. siječnja snage će odmjeriti kandidati SDP-a i HDZ-a – Zoran Milanović koji je osvojio najviše glasova u prvom krugu i Kolinda Grabar Kitarović

Hrvatska je u nedjelju na predsjedničkim izborima glasala za Zorana Milanovića (29,57 posto) i Kolindu Grabar Kitarović (26,64 posto) koji će ući u drugi krug. Na trećem mjestu, vrlo blizu, ali opet nedovoljno za drugi krug završio je Miroslav Škoro s 24,42 posto. Pokazuju to rezultati nakon obrađenih 99,83 posto biračkih mjesta.

Na četvrtom mjestu našao se Mislav Kolakušić s 5,87 posto, miljama daleko od najavljivanog cilja koji si je sam postavio – 600.000 glasova. Skupio ih je tek nešto više od 110.000. Značajno više od onog što su mu davale ankete dobio je Dario Juričan s 4,61 posto.

U nastavku donosimo poruke trojice vodećih kandidata.

Zoran Milanović: ‘Nitko se neće osjećati kao građanin drugog reda’

Zoran Milanović (SDP) poručio je u nedjelju nakon relativne pobjede u prvom krugu predsjedničkih izbora, u kojem je osvojio 29,5 posto glasova prema 26,7 posto glasova aktualne predsjednice i HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar Kitarović, da “idemo u drugi krug, ali ne idemo u rat, ratovi su gotovi”. Milanović, dopraćen na pozornicu sa suprugom uz zvuke pjesme Svadbasa “Treblebass” i tijekom govora često prekidan euforičnim pljeskom i skandiranjem, najavio je da “idemo u civiliziranu utakmicu i neka bolji pobijedi, vjerujem da sam taj bolji ja”.

Najavio je da će se boriti da na izbore nagovori sve one kojima je hrvatski interes u prvom planu, da budemo solidarna država jer želi zemlju jednakih. Za dva tjedna bit će što bude, nema gorčine u meni, ali nema ni straha, istaknuo je. “Smatram da sam zreo, spreman i u dobroj vjeri pripravan raditi ovaj posao, ali to je više od posla, to je način života. Nitko se u Hrvatskoj u kojoj ću ja biti predsjednik neće osjećati kao građanin ili građanka drugog reda”, ustvrdio je. Svjestan sam da nisam svima po volji, ali prema svakome ću postupiti kao prema čovjeku. “Prema nikome s mržnjom, prema svima s dobrom vjerom. Svjestan sam da će biti i onih kojima se ne dopadam, ali je moj zadatak da se svima obratim – i onima koji će me podržati i ovima drugima”, rekao je Milanović oduševljenom mnoštvu i zahvalio SDP-u na podršci.

ZORAN MILANOVIĆ: ‘Ne idemo u rat, ratovi su gotovi, idemo u civiliziranu građansku utakmicu. Neka pobijedi bolji, živjela Hrvatska!’

“U Hrvatskoj nitko ne smije biti drugi i nitko ne smije biti zapostavljen. Imate pravo na sreću i na miran život”, poručio je Milanović. Obećao je da se nitko u Hrvatskoj u kojoj će on biti predsjednik neće osjećati kao građanin ili građanka drugog reda. “Nemam one čvrste, financijske, izvršne instrumente da to ostvarim, morat ćete mi vjerovati na riječ i ovo što je pred nama je vjerovanje na riječ između dvoje kandidata temeljeno na onome što smo dosad radili, govorili i ostvarili. U toj sportskoj utakmici imam velike šanse i pozivam još jednom sve hrvatske ljude – one koji nisu izašli na izbore, one koji su izašli na izbore – da dobro razmisle, da gledaju sljedeća dva tjedna i na kraju izađu i daju mi taj mali komad vjere bez kojeg ne postojim. Nema me“, pozvao je Milanović birače.

“Kada budem predsjednik, svaka moja lojalnost prema svemu drugome osim hrvatskome Ustavu prestaje. Bit ću vjerski zagovaratelj tog Ustava. I to je sve, to je moja država, ali država nisam ja”, zaključio je pobjednički govor popraćen pljeskom, puštanjem balona i konfeta. Oko 22 sata kada su objavljeni rezultati prvog kruga izbora, u Tvornici kulture zavladala je euforija, pljesak i glasno skandiranje “Zoki, Zoki” i “Pobjeda, pobjeda”. Iza Milanovićeve predsjedničke kandidature stoji 13 stranaka – SDP, HSS, GLAS, IDS, HSU, Demokrati, SNAGA, PGS, Reformisti, SU, Hrvatski laburisti, Međimurski demokratski savez i Zelena Pula.

Kolinda Grabar Kitarović: ‘Ovo je bila bitka deset na jednu’

“Drage Hrvatice i Hrvati i hrvatski državljani , hvala vam što ste pokazali koliko je bitno da se hrvatski predsjednik ili predsjednica biraju izravno iz naroda i od naroda. Čestitam i svim sukandidatima na njihovim rezultatima. Ovo je bila bitka, kako bi neki rekli, 10 na jednoga odnosno na jednu, a imala sam i sukandidata na svom političkom spektru u odnosu na Milanovića. Ali eto, sada se svi moramo skupiti na okup i idemo u pobjedu”, poručila je predsjednica. Zahvalila je braniteljima i mladima.

“Zahvaljujem svojoj obitelji, svakom članu svoga tima. Borili smo se kao jedno, puno smo radili i zato smo danas odvje. Bili ste uz mene i kada su mi pljeskali i kada su me prozivali zbog navodnih grešaka, nametali krive interpretacija premda nikad nisam učinila ništa što bi naštetilo Hrvatskoj i hrvatskom narodu. Želim posebno zahvaliti svim hrvatskim braniteljima koji su svoju ljubav za Hrvatsku pokazali u njenom najtežem trenutku”, rekla je Kolinda Grabar Kitarović na što je uslijedilo skandiarnje: “Vukovar, Vukovar…!”

“Svi smo mi rođeni u nekim drugim vremenima, još nosimo tragove nekih podjela. Vi ste rođeni u miru, u demokratskoj, slobodnoj Hrvatskoj. Vi ste budući lideri i zbog toga morate biti samosvjesni hrvatski u europski građani. Moramo gledati u budućnost, a nikako u prošlost. Večeras ovdje ponosno, ali i osjećajem duboke odgovornosti stojim pred vama i tražim vaše povjerenje za glas u drugom krugu. Pozivam sve vas, od Slavonije do Dalmacije, da izađete na izbore i da u drugom krugu date glas za bolju Hrvatsku, rekla je Kolinda Grabar Kitarović na što je ponovno uslijedilo skandiranje: “Pobjeda, pobjeda…”

KOLINDA ZAPJEVALA ‘VIVAT CROATIA’: ‘Ovo je bila bitka deset na jednu. Sada se moramo svi skupiti i idemo po pobjedu’

Predsjednica je rekla da će njen drugi mandat biti svakodnevna borba protiv podjela u društvu koje nas vraćaju unatrag. Ponovnila je kako je vrijeme da idemo u budućnost. “Treba nam borba za demografsku obnovu, da vratimo ljude koji su drugi potjerali. Treba nam borba i za veći standard, bolje školstvo, tehnološki razvoj. Trebamo dati priliko inovativnoj, a ne podobnoj Hrvatskoj. Treba nam optimizam i samopouzdanje, znamo da moramo bolje i nitko nas ne može zaustaviti kad smo zajedno i kad sanjamo velike snove i ostvarujemo ih zajedno. Zajedništvo je bilo ključ uspjeha u Domovinskom ratu i zajedništvo ostaje ključ uspjeha u miru. Svi mi smo jedna Hrvatska s jednakim prilikama za sve. Ovo su izbori na kojima se bira osoba koja će nastaviti biti s narodom sljedećih pet godina, a ne oni koji su se otuđili i sjedili u salonima, brzim automobilima i zrakoplovima. Biramo predsjednicu koja radi za narod i bori se za narod”, poručila je kandidatkinja HDZ-a dodavši da će se ponovno u ime Hrvatske, u prvom redu boriti za Hrvatsku.

Naglasila je da joj ne trebaju veće ovlasti: “Vi, a ne ja smo u središtu moga programa i moje politike. Želim se posebno obratiti biračima koji su dali glas nekom od drugih sukandidata. Znam da su neki htjeli izraziti određeno nezadovoljstvo. Vaša mi je poruka sasvim jasna, čula sam je, razumijem je. Ali, sada nije vrijeme da se ponovno dijelimo. Ili mi ili oni ne smije biti hrvatska politika. Petnaest godina trebalo je da vratimo politiku zajedništva, ne smijemo dopustiti da se ona sada razara.”

Dodala je kako se ne smijemo vraćati na politiku ideloških sukoba: “Drage Hrvatice i Hrvati, možete ne voljeti mene ili bilo koju stranku koja me podržala, ali kao hrvatski domoljubi, ne možete nevoljeti Hrvatsku. I još jedna važna stvar – moj protukandidat želi da se predsjednik bira u Sabor. Zapitajte se zašto je uopće ušao u svoju bitku ako vjeruje da se ne može ništa napraviti. Upravo je današnje glasanje pokazalo kako hrvatski narod želi da se predsjednik bira na izborima.” Kolinda je pozvala sve birače koji joj u prvom krugu nisu dali glas da se okupe zajedno oko njenog programa jer to je glas za “još bolju Hrvatsku iza predsjednicu koja radi, koja je među vama, s vama i za vas.” “Nakon Božica krećemo žestoko jer Hrvatska je ponosna i snažna država. Hrvatska nije slučajna država nego je itekako namjerna država, krvlju plaćena i stvarana.”

Miroslav Škoro: ‘Vratit ćemo Hrvatsku narodu. Idemo na parlamentarne izbore’

Miroslav Škoro je došao u stožer pet minuta do 23 sata. Svi su ga dočekali s velikim, euforičnim pljeskom a u pozadini je svirala njegova pjesma “Vrijedilo je”. “Vrijedilo je svake kaplje znoja lica mog, vrijedilo je jer nas danas blagoslivlja Bog”, pjevaju svi zajedno. “Škoro! Škoro!”, skandiraju u stožeru. “Hvala lijepa. Dragi prijatelji, Hrvatice, Hrvati, pripadnici nacionalnih manjina, dobra vam večer. Hvala puno na svemu. U ovom stožeru se slavi pobjeda, slobode izbora. Promjene su moguće i nema nas malo. 450.000 birača”, rekao je Škoro.

“Na današnjim izborima građani su pokazali da misle drugačije. Na početku sam rekao, dakle četvrtina birača je uz nas, nemojte biti tužni. Ja sam kao pravi štreber i političar početnik nešto zapisao”, rekao je. “Želim u svoje ime čestitati ljudima koji su ušli u drugi krug. Volio bih se zahvaliti svim svojim biračima, promatračima, suradnicima i obitelji. Puno toga smo napravili, napravili smo čudo, povijesni rezultat. Nitko nam nije davao šansu, nitko. Jedna anketa je promašila toliko puno. Ovo je na neki način bio referendum koji je pokazao da dvije trećine birača nije zadovoljna ovom vlasti”.

ŠKORO NAPAO KOLINDU I MILANOVIĆA: ‘Vratit ćemo Hrvatsku narodu. Na parlamentarnim izborima ćemo vratiti još i više…’

“Na parlamentarnim izborima ćemo vratiti još i više”, rekao je. Pozvao je sve da ostanu u Hrvatskoj premda u drugi krug ulaze “dva lica istog sustava”.“Promjene su nužne. U ovoj kampanji smo raskrinkali jednu interesnu hobotnicu koja je premrežena po cijeloj Hrvatskoj. I ja i cijela javnost smo se uvjerili u to. Volio bih da shvatite svi da slogan da ćemo vratiti Hrvatsku narodu neće umrijeti večeras. On će živjeti i dalje. Vratili smo Hrvatksu narodu. Najteže je bilo prorok u vlastitom selu. Pobijedili smo u onom dijelu Hrvatske koji je najviše napaćen. U Slavoniji i Baranji, u dijelu koji je najviše napaćen. Dobili smo moj rodni Osijek, rodno mjesto mojih roditelja Imotski. Vraćat ćemo i dalje Hrvatsku narodu.

Mi ćemo nastaviti vraćati Hrvatsku narodu i moram reći, uvjeravam vas na parlamentarnim izborima ćemo vratiti još i više! Ja vas neću ostaviti. Ovu sam kampanju sam financirao… Želim još jednu stvar reći, žao mi je onih ljudi koji su znali reći da će napustiti Hrvatksu ako ne pobijedim. Poručujem vam: Nemojte! Bez obzira što u drugi krug idu dva kandidata koji su isti…. Želim svima vama, gledateljima, biračima, Sretan Božić i uspješnu novu godinu, Vratit ću se koncertima, vinogradu, Sveučilištu… Ali paralelno ću raditi na uspostavljanju kvalitetnije mreže da na idućim izborima vratimo i ostalo narodu. Napravili smo čudo, hvala vam!”