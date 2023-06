Portal Numbeo anketirao su ljude iz cijele Europe koliko se sigurno osjećaju šetati noću. i zaključili su da su Francuska i Belgija najopasnie. A Hrvatska je najsigurnija. Koliko je to točno istražio je i RTL Direkt.

"Krenuli smo s Glavnog kolodvora, obišli obližnje ulice, park Tomislavac, kretali se prema glavnom Trgu i shvatili da u najstrožem centru Zagreba nismo naišli na nešto čega se treba bojati. Eto nas na Ribnjaku. I iako smo svega nekoliko minuta od Trga bana Jelačića, u mrklom smo mraku. I da kažem da nije jezivo, lagao bih. Ali dok smo šetali parkom, nismo naletjeli na nikakve sumnjive face, možda tu i tamo nekog opasnog psa, ali vezanog. Eto tako je u parkovima u centru Zagreba, no bi li tako bilo i u opasnom Parizu?", komentirao je reporter RTL-a, prenosi Danas,hr.

Francuska na dnu, puno bolji nije ni bogata Švedska

Prema anketi Numbea, stranice koja prikuplja statističke podatke, baš je Francuska, s indeksom 35, na dnu ljestvice najsigurnijih europskih zemalja. S bodom više slijedi je Bjelorusija, a da će ih mrak pojesti, boje se i Belgijanci s visokim indeksom od 41. Po noći svoje ulice opasni doživljavaju i Talijani, Britanci pa i napredni Šveđani koji su se našli na neslavnom 5. mjestu odozada.

"Ogromna je razlika ako sam sama ili s njim. Tako da se nekad znam osjećati nesigurno. Ima puno ljudi koji te prate po ulici, zovu te, i slično. Tako da, nije ugodno", ističe Emily Catford iz Švedske.

Hrvatska je s visokom brojkom od 75 na samom vrhu. Nekoliko decimala ispod su Slovenci, a mraka se ne boje ni Islanđani.

Sigurnost je obrnuto proporcionalna broju stanovnika

Noćna šetnja u domaćim kvartovima je gotovo bezbrižna pa smo provjerili kako je u susjedstvu. Prema istim podacima, najsigurnije je u noćni provod otići u Crnu Goru, pa u Srbiju, a dok je u BiH već bitno nesigurnije.

Željko Cvrtila, kriminalist i stručnjak za sigurnost govori: "Pa Hrvatska je sigurno među najsigurnijima. Ali Zagreb je sigurno siguran grad! I već je Sarajevo nesigurnije, Beograd zasigurno je nesigurniji grad. Naravno da to kolerira s brojem stanovnika. Što je veći broj stanovnika na manjem području, to je veći postotak kriminaliteta". I zato i nije neobično da u milijunskim gradovima poput Pariza i Londona, možete doživjeti sve i svašta. No, zato u Hrvatskoj nemamo tih problema. Jer nas nema ni 4 milijuna